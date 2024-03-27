¥¤¡¼¥È¥¢¥ó¥É¥Õ¡¼¥º µÜºê¤Ë¿·¹©¾ìÍÑÃÏ¼èÆÀ¤Ø ¡Ö±©º¬¤Ä¤­ñ­»Ò¡×¤Ê¤ÉÁý»º

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥¤¡¼¥È¥¢¥ó¥É¥Õ¡¼¥º¤Ï19Æü¡¢À¾ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë»ÔÈÎÍÑÎäÅà¿©ÉÊ¤ÎÀ¸»ºÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉµÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô¤Ë¿·¹©¾ì·úÀßÍÑÃÏ¤ÎÍ¥Àè¸ò¾Ä¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£Áà¶È³«»Ï¤Ï26Ç¯¤ÎÍ½Äê¤Ç¡¢¡ÖÂçºå²¦¾­¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡Ö±©º¬¤Ä¤­ñ­»Ò¡×¡Ö¤×¤ë¤â¤Á¿åñ­»Ò¡×¡Ö¤¿¤ì¤Ä¤­Æù¾ÆÇä¡×¤Ê¤É¤òÁý»º¤¹¤ë¡£

¿·¹©¾ì¤Î·×²èÃÏ¤Ï¡¢µÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô½êºß¤ÎÅÔ¾ë¥¤¥ó¥¿¡¼¹©¶ÈÃÄÃÏºùÌÚÃÏ¶èG¶è²è¡£Æ±»Ô¤ÏÆî¶å½£¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Î¦Ï©¡¦³¤Ï©¤È¤â¸òÄÌ»êÊØ¡£Áà¶È¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢AI¡¢IoT¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤É¿·µ»½Ñ¤Ë¤è¤ëÀ¸»º¤Î¸úÎ¨²½¤òÄÉµá¤·¡¢ÎäÅàÎäÂ¢ÀßÈ÷¤Ø¤Î¼«Á³ÎäÇÞ¤ÎºÎÍÑ¤Ê¤É´Ä¶­¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤âÌÜ»Ø¤¹¡£

Æ±¼Ò¤Ï12Ç¯¤Ë´ØÅìÂè°ì¹©¾ì¤ò°ÜÀß¡¦Áý¶¯¤·¡¢19Ç¯¤ËÆ±ÂèÆó¹©¾ì¡¢22Ç¯¤ËÆ±Âè»°¹©¾ì¤ò½×¹©¤¹¤ë¤Ê¤ÉÅìÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¶¡µëÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤­¤¿¡£À¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë»ÔÈÎÍÑÎäÅà¿©ÉÊ¤ÎÀ¸»ºµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢´ØÀ¾¹©¾ì¡ÊÂçºåÉÜËçÊý»Ô¡Ë¤ËÂ³¤¯2¤«½êÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£

¡Ò¿·¹©¾ìÍÑÃÏ¤Î³µÍ×¡Ó

¢¦½êºßÃÏ¡¡µÜºê¸©ÅÔ¾ë»Ô¹â¾ëÄ®
¢¦Ê¬¾ù»þ´ü¡¡24Ç¯10·îÍ½Äê
¢¦Áà¶È³«»Ï»þ´ü¡¡26Ç¯Í½Äê
¢¦ÉßÃÏÌÌÀÑ¡¡8Àé259­Ö
¢¦¼ç¤ÊÀ½Â¤¾¦ÉÊ¡¡±©º¬¤Ä¤­ñ­»Ò¡¢±©º¬¤Ä¤­¥¹¥¿¥ß¥ÊÆùñ­»Ò¡¢¤×¤ë¤â¤Á¿åñ­»Ò¡¢¾ÆÇä