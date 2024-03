サンリオピューロランドに、「シナモロール」がストーリーの主役となる新たなシアターアトラクションが2024年夏にオープン!

日本初となるデュアルスクリーンシューティングシステムを導入した、体感型モーションシートに座って映像の世界に入り込む没入型のアトラクションです☆

サンリオピューロランド 新シアターアトラクション

オープン日:2024年夏オープン予定

場所:1Fピューロビレッジ「ディスカバリーシアター」

所要時間:約5分

内容:モーションシートと「魔法のステッキ」でストーリーに没入できる体験型シアターアトラクション

ピューロビレッジ1Fにある「ディスカバリーシアター」が、演出にあわせて動くモーションシートが備わったシアターに大変身。

ストーリー展開にあわせ、臨場感あふれる体験を楽しめます。

新シアターアトラクションは「シナモロール」と一緒に、虹の謎を解き明かす冒険に出かけるストーリー。

ゲストは「魔法のステッキ」を使って「シナモロール」やフレンズたちの冒険をサポートしながらストーリーを進めていきます。

キーアイテムとなる「魔法のステッキ」を使って、ストーリー中に出てくるシューティングシーンで実際にストーリーに参加できる没入感が体験可能です。

ストーリーの最後には、その回のベストシューターも発表されるため、ゲーム性も楽しめます。

シアター内に設置する大画面スクリーンは2面あり、チームに分かれてストーリーを進めていきます。

物語の最後には、それぞれのチームでシューティング結果上位5名を表示。

2つの大型スクリーンを使用する「デュアルスクリーンシューティングシステム」の導入は日本初となります。

ストーリー

虹ってなんでこんなにきれいなんだろう。

何で出来てるのかな?

この素朴な疑問を解決するために「シナモロール」とシナモンフレンズたちが協力して調査船ディスカバリー号を作り上げました。

「シナモロール」の操縦で、ゲストも一緒に虹の秘密を解き明かしに出かけます☆

2013年の「〜マイメロディ&クロミ〜マイメロードドライブ」以来11年ぶりとなる、「シナモロール」が主役の体験型新アトラクション。

2024年夏に、サンリオピューロランド内1Fピューロビレッジ「ディスカバリーシアター」にオープンする新アトラクションの紹介でした☆

