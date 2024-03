【最大85％OFF!!】「セガ スプリングセール」スタート!! 「ENDLESS Dungeon」「ペルソナ５ タクティカ」が初セール！

セガ・アトラスのPlayStation 5/PlayStation 4/Nintendo Switch用タイトルがお得になる「セガ スプリングセール」がスタートした。セール期間は2024年4月24日(水)まで(一部タイトルを除く)。



「セガ スプリングセール」では、ランダム生成されるダンジョンから、仲間とともに脱出を目指す「ENDLESS Dungeon」が、30%オフでセールに初登場。ほかにも、桐生一馬の視点から、「龍が如く6 命の詩。」以降の空白の物語を描く「龍が如く7外伝 名を消した男」や、ヘンテコ病院経営シミュレーション「ツーポイントホスピタル:ジャンボエディション」などがラインアップされている。





また、アトラスから、戦術で魅せるシミュレーションRPG「ペルソナ5 タクティカ」がセール初登場。最大35%オフの特別価格にて販売中だ。





セール対象タイトルや割引率については特設サイトを確認しよう。

なお、セールの終了日は一部タイトルを除き2024年4月24日(水)までとなっているので、この機会をお見逃しなく。

■PS5/PS4「ENDLESS Dungeon」



■PS5/PS4「龍が如く7外伝 名を消した男」

■PS4/Nintendo Switch「ツーポイントホスピタル:ジャンボエディション」

※「ツーポイントホスピタル:ジャンボエディション」のニンテンドーeショップでのセールは2024年4月22日(月)まで。





■Nintendo Switch「サンバDEアミーゴ:パーティーセントラル」デジタルデラックス

※「サンバDEアミーゴ:パーティーセントラル」デジタルデラックスのニンテンドーeショップでのセールは2024年4月22日(月)まで。





■PS4/Nintendo Switch「ペルソナ5 タクティカ」

※「ペルソナ5 タクティカ」のニンテンドーeショップでのセールは2024年4月22日(月)まで。





★ストアごとに開始時期や価格が異なる場合あり。また、タイトル販売価格がセール価格になっているか、購入時に要確認。

