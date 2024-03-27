¥³¥ó¥µ¥ë1Ç¯ÌÜ¤¬³Ø¤ÖŽ¢±À±«»±Ž£¤ÎÏÀÍý¤È¤Ï²¿¤«
¡Ö±À±«»±¤ÎÏÀÍý¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ê¼Ì¿¿¡§pearlinheart / PIXTA¡Ë
¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÏÆþ¼Ò1Ç¯ÌÜ¤«¤éÅ°ÄìÅª¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î´ðÁÃ¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤â¤½¤Î´ðÁÃ¤ÏÂ¾¶È³¦¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤â¡¢15Ç¯¡¢20Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤âÉáÊ×Åª¤Ê¥¹¥¥ë¤È¤Ê¤ë¡£½Õ¤«¤é¿·¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¿Í¤â¡¢²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦ÂçÀÐÅ¯Ç·»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¥³¥ó¥µ¥ë°ìÇ¯ÌÜ¤¬³Ø¤Ö¤³¤È¡Ù¤«¤éÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£ËÜ¹Æ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö±À±«»±Äó°Æ¤Î´ðËÜ¡×¡£
¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È1Ç¯ÌÜ¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤È¤ê¤ï¤±¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤¹¤Ã¤ÈÆ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢±À±«»±¤ÎÏÀÍý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹õ¤Ã¤Ý¤¤±À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤·¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢»±¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×
¤³¤ì¤Ï¡¢»ö¼Â¤È¡¢²ò¼á¤È¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¶èÊÌ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Î¤¿¤È¤¨¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»ö¼Â¡¢²ò¼á¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¶èÊÌ¤¹¤ë
±À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö»ö¼Â¡×¤ò¤µ¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÌÜ¤Ç¸«¤Æ´ÑÂ¬¤·¤¿¤³¤È¡£±À¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Ã¯¤¬¸«¤Æ¤â¤ï¤«¤ëµÒ´ÑÅª¤Ê»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤«¤é¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¡Ö²ò¼á¡×¤Ç¤¹¡£±À¤¬¹õ¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤«¤é¡¢±«¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦²ò¼á¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢»±¤Ç¤¹¡£±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤·¤½¤¦¤À¡¢¤È¤¤¤¦²ò¼á¤«¤é¡¢»±¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦°ìÅÙÀ°Íý¤¹¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê»ö¼Â¡Ë¡¡¡¡¡¡¡Ö¶õ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢±À¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ê²ò¼á¡Ë¡¡¡¡¡¡¡ÖÆÞ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤À¡×
¡Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¡Ö±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢»±¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×
¤³¤³¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡»ö¼Â¢²ò¼á£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î3¤Ä¤ò¤¤Á¤ó¤È¶èÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤òº®Æ±¤·¤¿¤ê¡¢°ìÉô¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¶Ú¤¬ÄÌ¤é¤Ê¤¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤¯¤¢¤ë¼ºÇÔÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤À¤«¤é²¿¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦²ò¼á
¼ºÇÔ¡¡Ö±À¡×¤À¤±¤ÇÄó½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦
Æþ¼Ò1Ç¯ÌÜ¤ÇÉ¬¤º¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¼ºÇÔ¤Ï¡¢¾å»Ê¤ËÄ´¤Ù¤â¤Î¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Î¥°¥é¥Õ¤ä»öÎã¤Îµ»ö¤À¤±¤ò¾å»Ê¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£°Í褚¤µ¤ì¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ë´ØÏ¢¤·¤½¤¦¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ä¡¢µ»ö¤ò¥³¥Ô¥Ú¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤È¾Î¤·¤Æ¾å»Ê¤Ë½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¿·Ê¹¤ä»¨»ï¤Îµ»ö¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¡¢Êó¹ð¤Ë¹Ô¤¯¡£Ë«¤á¤é¤ì¤ë¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢»à¤Ì¤Û¤ÉÅÜÌÄ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¤Ï¡ª¤³¤ì¤ò¤É¤¦¤·¤í¤È¤¤¤¦¤ó¤À¡£²¶¤¬¤³¤Îµ»ö¤òÁ´ÉôÆÉ¤á¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡©¡×
¾å»Ê¤Î¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¿·¿Í¤¬ÅÜ¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î²ò¼á¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£±À±«»±¤ÎÎã¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢±À¡Ê¥Ç¡¼¥¿¤ä´Ñ»¡»ö¹à¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤â¤Î¡Ë¤òÃ±¤ËÄó¼¨¤·¤¿¤À¤±¡£¼Â¤ËÉÔ¿ÆÀÚ¤Ç¤¹¡£
Ã±¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤äµ»ö¤òÅÏ¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤«¤é²¿¤¬¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¤â¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡¢°ÕÌ£¤Î¤¢¤ëÊó¹ð¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬°å¼Ô¤Ë¤«¤«¤ê¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ1½µ´Ö¸å¡¢¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥é¥Ë¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥¢¥ß¥Ê¡¼¥¼¡¢¥Ø¥Þ¥È¥¯¥ê¥Ã¥ÈÃÍ¡¢GGT¡Ä¡Ä¡¢¤ï¤±¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¹àÌÜ¤È¿ô»ú¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢°å¼Ô¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤³¤¦¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡¢·ì±Õ¸¡ºº·ë²Ì¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢¤É¤¦¤¾¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÊ°³´¤·¤Æ¡¢¤¤Ã¤È¤³¤¦¸À¤¦¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤¨¡©¤ï¤¿¤·¤Ë¤Ï²ò¼á¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¿ô»ú¤ò²ò¼á¤¹¤ë¤Î¤¬°å»Õ¤Î»Å»ö¤Ç¤Ï¡© ¤½¤·¤Æ¡¢°¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢Ìô¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¤Þ¤µ¤Ë»ö¼Â¤À¤±¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÄó½Ð¤¹¤ë¿·¿Í¤Ï¡¢¤³¤Î°å»Õ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
ÉÂµ¤¤Ê¤Î¤«¡¢·ò¹¯¤Ê¤Î¤«¡£²¿¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡£ÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï½ÅÂç¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£
¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤À¤«¤é²¿¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦²ò¼á¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Ìô¤ò½èÊý¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¤½¤ì¤òÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¡¢¸¡ºº·ë²Ì¤À¤±ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤â´µ¼Ô¤Ïº¤ÏÇ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£²ò¼á¤Î¤Ê¤¤¥°¥é¥Õ¤ò¤¤¤¯¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤â¡¢´Ø·¸¤¢¤ê¤½¤¦¤Êµ»ö¤ò¤¤¤¯¤é¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤á¤Æ¤â¡¢¤À¤«¤é²¿¤Ê¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦²ò¼á¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢ÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÌò¤Ë¤ÏÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
»ö¼Â¡Ê¡á±À¡Ë¤À¤±¤Ç¤ÏÊó¹ð¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤À¤«¤é²¿¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦²ò¼á¤â¥»¥Ã¥È¤Ç¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
Why So?¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë
¼ºÇÔ¢ º¬µò¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¼¡¤Ë¤ä¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤±¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£±À±«»±¤ÎÎã¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö»±¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£
Ã±¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤±¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¤Ê¤¼¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥ÈÍÑ¸ì¤Ç¤Ï¡¢Why So?¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤¼¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²¿¤«¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤È¤¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤±¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤â¥À¥á¤Ç¤¹¡£É¬¤º¡¢¸µ¤Ë¤Ê¤ë»ö¼Â¤È²ò¼á¤â¥»¥Ã¥È¤ÇÅÁ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
±À¤¬¤¢¤Ã¤Æ±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤À¤«¤é¡Ê»ö¼Â¡¦²ò¼á¡Ë
»±¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë
·ìÅüÃÍ¤¬´ð½àÃÍ°Ê¾å¤Ç¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡Ê»ö¼Â¡¦²ò¼á¡Ë
¤³¤ÎÌô¤ò°û¤ó¤À¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë
¤Ê¤ª¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÁªÂò»è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦²ò¼á¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥ì¥¤¥ó¥³¡¼¥È¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÍÑ»ö¤ò¥ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤·¤Æ¤½¤â¤½¤â½Ð¤«¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅüÇ¢ÉÂ¤Î¼£ÎÅ¤Ë¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢·è¤áÂÇ¤Á¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤±¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Î¡©¡×¡Ö¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤Èµ¿¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Äó°Æ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢
¡ÖÊ£¿ô¤¢¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¤Ê¤¼¤½¤ì¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡×
¤â¥»¥Ã¥È¤ÇÅÁ¤¨¤ë¡£
»ö¼Â¤È°Õ¸«¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¶èÊÌ
¼ºÇÔ£ »ö¼Â¤È¡¢°Õ¸«¤ä²ò¼á¤È¤Îº®Æ±
ºÇ¸å¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬»ö¼Â¤Ç¡¢²¿¤¬²ò¼á¤Ç¡¢²¿¤¬¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤«¡¢º®ÆÙ¤È¤·¤¿¤Þ¤ÞÊó¹ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿·Ê¹µ»ö¤Ç»öÎã¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÊó¹ð¤·¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î°Õ¸«¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¿·Ê¹¼Ò¤Î°Õ¸«¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢»ö¼Â¤È°Õ¸«¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¶èÊÌ¤·¤ÆÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÏÄã²Á³Ê¤Ê¤â¤Î¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê¾ÃÈñ¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¤¿¤Ö¤ó¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤¢¤Ê¤¿¤Î¿äÂ¬¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âºÇ¶á¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Åù¡¹¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢¸·Ì©¤ÊµÄÏÀ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
»ö¼Â¤È°Õ¸«¤ò¤¤Á¤ó¤È¶èÊÌ¤·¤ÆÄó¼¨¤¹¤ë¡£
¸«½Ð¤·¤ò¤Ä¤±¤ë
¡Ö»ö¼Â¡×¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î²ò¼á¡×¡Ö¿ä¾©¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×
¤Î3¤Ä¤Î¸«½Ð¤·¤ò¤Ä¤±¤ë
»ö¼Â¡¢²ò¼á¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¤Á¤ó¤È¶èÊÌ¤·¡¢
¡Ö¤À¤«¤é²¿¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¤Ø¤ÎÅú¤¨¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥í¥¸¥«¥ë¥·¥ó¥¥ó¥°¤Î´ðËÜ¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤À¤±¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¥¹¥¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼Ò²ñ¿Í¤Ê¤é¡¢¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¥¯¥ê¥¢¤¹¤Ù¤¡¢´ðÁÃÃæ¤Î´ðÁÃ¤Î¥¹¥¥ë¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¡¢¤³¤Î¥¹¥¥ë¤ò¤¹¤ß¤ä¤«¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡© ¤¤¤Á¤Ð¤ó´ÊÃ±¤ÊÊýË¡¤Ï¡¢¸«½Ð¤·¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²¿¤«Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤È¤¤Ë¡¢
¡Ê»ö¼Â¡Ë
¡Ê¤ï¤¿¤·¤Î²ò¼á¡Ë
¡Ê¿ä¾©¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë
¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ç¸«½Ð¤·¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¹½Â¤²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»Å»öÁê¼ê¤Ë¸«¤»¤Æ¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢»ö¼Â¡¢²ò¼á¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¶èÊÌ¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¸«½Ð¤·¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î3¤Ä¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Äó°Æ¤Ë¤Ï¡¢ÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤°¤Ë¡¢¡Ö¤À¤«¤é²¿¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊ¸½ñ¤Ï¡¢3¤Ä¤Î¸«½Ð¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤ËÃæ¿È¤¬Ëä¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¶Ú¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤«¤éÄó½Ð¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö±À±«»±¡×¤Î¹Í¤¨Êý¤Þ¤È¤á¡Ê²èÁü¡§¡Ø¥³¥ó¥µ¥ë°ìÇ¯ÌÜ¤¬³Ø¤Ö¤³¤È¡Ù»²¾È¡Ë
¤½¤ÎÄó°Æ¤Î
¡¦»ö¼Â¡Ê±À¡Ë
¡¦²ò¼á¡Ê±«¡Ë
¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê»±¡Ë
¤ÏÌÀ³Î¤«¡©
¡ÊÂçÀÐ Å¯Ç· ¡§ ºî²È¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë