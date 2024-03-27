＜Lantis MENS GIG "A・C・E" 2024＞br>

【日時】2024年10月13日(日） ＜昼公演＞13:45開場／14:30開演 ＜夜公演＞17:15開場／18:00開演【会場】Zepp Shinjuku (TOKYO)【出演者】仲村宗悟、畠中 祐、古川 慎※出演者変更に伴うチケットの払戻しは致しません。【チケット料金】スタンディング 7,500円(税込)※整理番号順入場 ※未就学児入場不可※入場時別途ドリンク代600円必要【チケット受付】封入先行各該当商品に封入されている抽選申込券にて受付いたします。封入先行の当選者と整理番号はランダムの抽選となります。先着順ではございません。・仲村宗悟Blu-ray封入先行対象商品:2024年4月17日(水)発売「SHUGO NAKAMURA 3rd LIVE TOUR 〜NOISE〜」Blu-ray受付期間:2024年4月17日(水)10:00〜5月1日(水)23:59入金期間:2024年5月9日(木)〜5月12日(日)※枚数制限:『シリアルNo.』1つにつきおひとり様2枚まで（複数公演お申込み可）・古川 慎シングル封入先行対象商品:2024年6月12日(水)発売シングル「カレイドスコープ」受付期間:2024年6月12日(水)10:00〜6月26日(水)23:59入金期間:2024年7月4日(木)〜7月7日(日)※枚数制限:『シリアルNo.』1つにつきおひとり様2枚まで（複数公演お申込み可）・畠中 祐シングル封入先行対象商品:2024年7月17日(水)発売シングル受付期間:2024年7月17日(水)10:00〜7月31日(水)23:59入金期間:2024年8月8日(木)〜8月11日(日・祝)23:59※枚数制限:『シリアルNo.』1つにつきおひとり様2枚まで（複数公演お申込み可）【チケットお申込みに関するお問合せ】イープラス https://eplus.jp/qa/【公演に関するお問合せ】インフォメーションデスク https://information-desk.info