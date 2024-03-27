ランティス男性声優アーティストイベント＜Lantis MENS GIG “A・C・E” 2024＞開催。仲村宗悟、畠中 祐、古川 慎が出演
ランティスレーベル所属の男性声優アーティストによるライブイベント＜Lantis MENS GIG "A・C・E" 2024＞が、10月13日にZepp Shinjuku (TOKYO)にて開催されることが決定した。
＜Lantis MENS GIG "A・C・E" 2024＞は、A＝ATTRACTIVE（魅力的）、C=CURIOUS（好奇心）、E=ENERGY（エネルギー）という意味を込めて、エネルギーに溢れるメンバーによる好奇心をそそるような魅力的な歌・ステージをお届けするライブイベント。
＜Lantis MENS GIG "A・C・E" 2024＞br>【日時】2024年10月13日(日） ＜昼公演＞13:45開場／14:30開演 ＜夜公演＞17:15開場／18:00開演
【会場】Zepp Shinjuku (TOKYO)
【出演者】仲村宗悟、畠中 祐、古川 慎
※出演者変更に伴うチケットの払戻しは致しません。
【チケット料金】スタンディング 7,500円(税込)
※整理番号順入場 ※未就学児入場不可
※入場時別途ドリンク代600円必要
【チケット受付】
封入先行
各該当商品に封入されている抽選申込券にて受付いたします。
封入先行の当選者と整理番号はランダムの抽選となります。先着順ではございません。
・仲村宗悟Blu-ray封入先行
対象商品:2024年4月17日(水)発売「SHUGO NAKAMURA 3rd LIVE TOUR 〜NOISE〜」Blu-ray
受付期間:2024年4月17日(水)10:00〜5月1日(水)23:59
入金期間:2024年5月9日(木)〜5月12日(日)
※枚数制限:『シリアルNo.』1つにつきおひとり様2枚まで（複数公演お申込み可）
・古川 慎シングル封入先行
対象商品:2024年6月12日(水)発売シングル「カレイドスコープ」
受付期間:2024年6月12日(水)10:00〜6月26日(水)23:59
入金期間:2024年7月4日(木)〜7月7日(日)
※枚数制限:『シリアルNo.』1つにつきおひとり様2枚まで（複数公演お申込み可）
・畠中 祐シングル封入先行
対象商品:2024年7月17日(水)発売シングル
受付期間:2024年7月17日(水)10:00〜7月31日(水)23:59
入金期間:2024年8月8日(木)〜8月11日(日・祝)23:59
※枚数制限:『シリアルNo.』1つにつきおひとり様2枚まで（複数公演お申込み可）
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