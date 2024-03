セレーナ・ゴメスがインスタグラムを更新し、「リアル」と綴ってメイクをしていない素顔の写真を公開した。現地時間3月23日、セレーナがインスタグラムにて、シンプルに「リアル」と綴り、モノクロの写真を公開した。木漏れ日の下、セレーナはブラウンのやわらかなヘアをナチュラルなセンターパーツに分けて肩に下ろし、まっすぐ前を見据える。鼻筋にはそばかすも見て取れ、どこか幼げでもあるが、力強い一枚になっている。

コメント欄には、ファンやセレブの友人から、彼女の「リアル」を称えるコメントが相次いで寄せられている。親友ニコラ・ペルツは、「あなたはとても美しい」とハートの絵文字を添えてコメント。リリー・コリンズは、「内側も外側も本当に輝いている」と称える。ファンからも、「世界で一番美しい」「輝く天使」などと反応が寄せられている。双極性障害を経験し、これまでもメンタルヘルスケアの重要性について広く語ってきたセレーナ。先日はテキサスで開催されたSXSWのイベントMindfulness Over Perfection: Getting Real On Mental Healthに、メンタルヘルス専門のメディア「Wondermind」を一緒に立ち上げた母のマンディ・ティーフィーと出席。「自分に対し、やさしさをもって接することが大切。以前は本当の意味で理解していなかった」と述べていた。