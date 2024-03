【最大80％OFF!!】「龍が如く７外伝 名を消した男」「ホグワーツ・レガシー」「CoD」など人気タイトルがお得に遊べる「Spring Sale」本日スタート！

PlayStation Store(PS Store)にて、人気ゲームがお得になるソニー・インタラクティブエンタテインメントの割引キャンペーン「Spring Sale」が本日2024年3月27日よりスタートした。

「Spring Sale」は、2024年3月27日(水)から2024年4月24日(水)までの期間中、PlayStation 5(PS5)およびPlayStation 4(PS4)の対象タイトルが最大80%OFFの魅力的な価格にて購入することができるPS Storeの春の大型キャンペーン。

さまざまなタイトルや追加コンテンツなど、ゲームファンにはたまらない商品の数々がセール対象となっているので、この機会をお見逃しなく。

【「Spring Sale」第1弾対象タイトル】

2024年4月10日(水)までのセール第一弾に含まれるタイトルの一部を紹介。

「Call of Duty: Modern Warfare III - クロスジェンバンドル」

・発売元:Activision Publishing, Inc.・フォーマット:PS5/PS4・ジャンル:アクション・通常販売価格:9,800円(税込)⇒セール割引後価格:5,880円(税込) <40%OFF>・CERO:Z(18才以上のみ対象)

「龍が如く7外伝 名を消した男」

・発売元:株式会社セガ・フォーマット:PS5/PS4・ジャンル:アドベンチャー, アクション・通常販売価格:5,940円(税込)⇒セール割引後価格:4,158円(税込) <30%OFF>・CERO:D(17歳以上対象)

「ホグワーツ・レガシー」

・発売元:ワーナー ブラザース ジャパン合同会社・フォーマット:PS5・ジャンル:その他・通常販売価格:9,878円(税込)⇒セール割引後価格:4,939円(税込) <50%OFF>・CERO:C(15才以上対象)

「Lies of P」

・発売元:NEOWIZ・フォーマット:PS5/PS4・ジャンル:アクション、RPG・通常販売価格:8,360円(税込)⇒セール割引後価格:6,270円(税込) <25%OFF>・CERO:D(17歳以上対象)

