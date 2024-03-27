日本水泳連盟は２７日、都内の味の素ナショナルトレーニングセンターで会見を行った。競泳のパリ五輪代表選手団を発表し、男子１４人、女子１３人の計２７人が選出。２４日まで東京アクアティクスセンターで行われた国際大会代表選手派遣選考会の成績から選ばれた。競泳委員長の梅原孝之氏は「金メダルを含む複数メダルの獲得、全員決勝進出、選考会でのタイム更新」の３つを目標に掲げた。

初出場は男子平泳ぎの花車優（イトマン東京）、女子バタフライの三井愛梨（横浜サクラ）ら１３人で、高校生は松下知之（スウィン宇都宮）、成田実生（金町ＳＣ）、平井瑞希（ＡＴＳＣ．ＹＷ）ら４人となった。

ベテラン勢では、最年長で女子の鈴木聡美（ミキハウス）が２大会ぶり３度目、池江璃花子（横浜ゴム）と瀬戸大也（ＣＨＡＲＩＳ＆Ｃｏ．）が３大会連続の五輪代表となった。

コーチ勢では石松正考氏、神田忠彦氏、高城直基氏、平井伯昌氏、藤森善弘氏の５人が選ばれた。

◆パリ五輪日本代表

【男子】

▽自由形 松元克央（ミツウロコ）

▽背泳ぎ 竹原秀一（東洋大）

▽平泳ぎ 渡辺一平（トヨタ自動車）、花車優（イトマン東京）

▽バタフライ 松元克央、水沼尚輝（新潟医福大職）、本多灯（イトマン東京）、寺門弦輝（セントラルスポーツ）

▽個人メドレー 松下知之（スウィン宇都宮）、瀬戸大也（ＣＨＡＲＩＳ＆Ｃｏ．）

▽リレー 柳本幸之助（イトマン東京）、村差達也（名鉄ＳＳ刈谷）、真野秀也（セントラルスポーツ）、松山陸（銀座千疋屋）、谷口卓（中大）

【女子】

▽平泳ぎ 青木玲緒樹（ミズノ）、鈴木聡美（ミキハウス）

▽バタフライ 池江璃花子（横浜ゴム）、平井瑞希（ＡＴＳＣ．ＹＷ）、三井愛梨（横浜サクラ）、牧野紘子（あいおいニッセイ）

▽個人メドレー 大橋悠依（イトマン東進）、松本信歩（東京ドーム）、成田実生（金町ＳＣ）、谷川亜華葉（イトマン近大）

▽リレー 小堀倭加（あいおいニッセイ）、白井璃緒（ミズノ）、池本凪沙（イトマン東京）