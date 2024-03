AMPERS＆ONE、タイトル曲「Broken Heart」MVを公開…率直でダイナミックな愛を表現

FNCエンターテインメントの新人ボーイズグルーAMPERS&ONEが、豪快な愛の歌を引っ提げてカムバックした。彼らは26日の午後6時、各音楽配信サイトを通じて2ndシングル「ONE HEARTED」を発売した。今回のシングルは、彼らが11月に発売したデビューシングル「AMPERSAND ONE」以来、4ヶ月ぶりに発売するニューアルバムだ。これに先立って彼らは前作のタイトル曲「On And On」を通じて、時には揺れながらも夢を諦めず、引き続き前に進んでいくという抱負を語った。ニューアルバム「ONE HEARTED」では、恋に落ちて一人に一途な思いを寄せて直進するAMPERS&ONEの率直でダイナミックな愛を表現した。

タイトル曲「Broken Heart」は、ダイナミックなリズムと重みのあるベースラインがメンバーらの個性的な声と調和したヒップホップダンスナンバーだ。彼らは「一目惚れした Only want you / 一日中君だけ Think about you / 君を知らなくてもいい I'm about t / 道をあけて / Oh 君と僕のPickでいい / I wanna say/僕を信じてついてきて」「心臓がPumping、pang / 踊る/故障したBrakeのように Run and run / When I see you I'm gone / It's Broken Heart」などの歌詞を通じて、恋する相手に一途な思いを寄せるという告白を込めた。今回のアルバムはタイトル曲をはじめ、キャッチーなメロディーが際立つ「Crazy Stupid Fun」、恥ずかしい気持ちについて歌った「Someday」まで、全3曲が収録されている。音源と共に公開された「Broken Heart」のミュージックビデオには、ホッケー選手に変身した7人の姿が盛り込まれた。目標と勝利に向かって突進するメンバーの姿を通じて、熱い青春時代の愛を表現した。AMPERS&ONEは新曲の発売に先立ち、最近流行しているミーム(Meme)を活用したショートフォームからアルバムの準備過程を盛り込んだショートフォームまで、多彩なコンテンツを披露し、世界中のK-POPファンとコミュニケーションをとっている。カムバック後に続く多様な新曲のステージにも期待が高まっている。AMPERS&ONEはカムバックを記念し、所属事務所のFNCエンターテインメントを通じて「初めてのカムバックなので、デビューした時とは違って成長した僕たちの実力をお見せしたい」とし「カムバックのために一生懸命に準備し、さらにカッコよくなったと思うので、成長したAMPERS&ONEを楽しみにしていてほしい」と語った。