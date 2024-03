KISS OF LIFEのHANEUL、1stシングル「Midas Touch」個人予告映像を公開

KISS OF LIFEのHANEULの個人予告映像が公開された。



26日、KISS OF LIFEの公式YouTubeチャンネルを通じて、ニューアルバム「Midas Touch」の個人予告映像が公開された。



最初の主人公であるHANEULは、希望を失わない純白の天使に変身し、現実に苦しみ、傷ついた人たちへの慰めと共に、「愛を始めることを恐れるな」というメッセージを伝える。彼女は、今回のアルバムのキーワードである「愛」が始まる瞬間を神秘的な映像と感性的なピアノ演奏、彼女の淡々としたナレーションで表現し、没入感を与えた。



ニューアルバム「Midas Touch」は、誰かに一度はやってくる“愛”を、彼女たちだけの強烈なカラーで表現したアルバムで、さらに成熟した魅力で人々の心をつかむ予定だ。



KISS OF LIFEは4月3日午後6時、1stシングル「Midas Touch」でカムバックする。