イタリア産のピスタチオペーストを練り込み、香ばしく濃厚な味わいに仕上げた、ピスタチオ好きにはたまらないフレーバーです☆

イクスピアリ「à le Loïc(ア・ル・ロイック)」期間限定ジェラート「ピスターシュ」

価格:814円(税込)※イートインとテイクアウトでは税率が異なります

販売期間:2024年4月8日(月)〜5月6日(月)

毎日店内で作る濃厚で滑らかな“大人口どけ”のジェラートと、魅惑の香り放つ“トンカ豆”を使用したクレープを楽しめるジェラート&クレープ専門店です。

まろやかでコク深い北海道産の牛乳や生クリームで仕上げた自家製ジェラートをベースに、イタリア産のピスタチオペーストを練り込んでいます。

牛乳や生クリームのミルク感たっぷりな甘みと、「ナッツの女王」とも呼ばれるピスタチオの香ばしさのハーモニーを楽しめるフレーバーです☆

ピスタチオペーストを練り込み、香ばしく濃厚な味わいに仕上げた期間限定フレーバー。

「à le Loïc(ア・ル・ロイック)」の期間限定ジェラート「ピスターシュ」は、2024年4月8日(月)から期間限定で発売です☆

※サイズにより価格が異なります

※イートインとテイクアウトでは税率が異なります

※無くなり次第、予告なく終了となる場合があります

