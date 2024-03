ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、定位置を作ることでお片付けの習慣づけにもつながる、ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』デザインの「ダイニング学習にぴったり!サッと隠せるランドセル収納ワゴン」を紹介します☆

ベルメゾン ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』ダイニング学習にぴったり!サッと隠せるランドセル収納ワゴン

© Disney / Pixar

価格:22,900円(税込)

※別途、1,490円(税込)の大型商品送料がかかります

サイズ:幅64(モチーフ含む)、奥行30、高さ64cm

耐荷重量:天板・中天板・5kg

取外し可能仕切り板:4枚

仕様:トレイ、キャスター付き(内2個ストッパー付き)※キャスター部のみ取り付け

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ディズニー&ピクサー映画『トイ・ストーリー』デザインのリビング学習にぴったりなランドセル収納ワゴン。

リビングやダイニングに置くのにちょうど良く、ランドセルや文具、鍵盤ハーモニカなどの学校用品が1か所に収納できます!

ランドセルを置ける天板はカバンを広げるのに十分なスペースで、荷物の出し入れもスムーズにできるのもポイントです。

© Disney / Pixar

文具の収納に便利なトレイには「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」「エイリアン」「ハム」「スリンキー・ドッグ」「レックス」のアート入り。

シンプルなカラーでまとめられた、主張しすぎないデザインが魅力です。

さらにトレイは中段にしまうこともでき、下段は教科書や辞書の収納に、そして下段の仕切りは取り外しが可能。

© Disney / Pixar

背面には、「ウッディ」たちの持ち主「アンディ」のお部屋にある壁紙の模様としてもお馴染み”雲”のアートが施されています。

裏返して壁づけすればゴチャつきを隠せて、急な来客時でもサッと片付けが出来ます。

© Disney / Pixar

側面にはコロンとしたフォルムが可愛い「ピクサーボール(ルクソーボール)」のモチーフ付き!

通学時に使う手提げバッグなどを掛けておくことができます。

© Disney / Pixar

そのほか、キャスター付きで移動や掃除もラクラク。

キャスターの2箇所にはストッパーも付いているので安心です。

お子さんが使いやすい高さ設計なのもうれしい収納ワゴン。

定位置を作ることでお片付けの習慣づけにもつながる『トイ・ストーリー』デザイン「ダイニング学習にぴったり!サッと隠せるランドセル収納ワゴン」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

