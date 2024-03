ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、波打ち際をイメージした模様が涼しげでかわいい、ミッキーモチーフデザインの「ジュート混玄関マット」を紹介します☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス」ジュート混玄関マット

© Disney

サイズと価格:【約40×65】5,990円(税込)、【約50×80】8,490円(税込)、【約60×90】10,990円(税込)

仕様:すべりにくい加工

パイル長:約10〜15mm

全厚:約18mm

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ミッキーモチーフ」デザインの玄関マット。

波打ち際をイメージした模様で、貝殻やヒトデに混ざったミッキーモチーフがかわいい!

見た目も涼しげで、水色やオレンジ色などの爽やかなカラーも目をひきます。

ベージュ地の部分はジュート素材、貝殻やミッキーモチーフ部分はカットパイル素材を使用。

足ざわりが心地よく、踏んだ際の変化も楽しめます☆

裏面はすべりにくい仕様になっているので、安全に使うことができます。

シャリッとしたジュート混素材の踏み心地がクセになりそうな玄関マット。

波打ち際をイメージした模様が涼しげでかわいい「ジュート混玄関マット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショッププで販売中です。

