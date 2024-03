花王のスキンケアブランド「ビオレ」は、「ビオレでもっと笑顔輝く」キャンペーンを、2024年4月1日(月)より開催!

期間中、対象商品2点購入のレシートで応募すると、東京ディズニーシーの新テーマポート「ファンタジースプリングス」のアトラクションなどを一足先に楽しめる「ファンタジースプリングス・スポンサープレビューパスポート(ファンタジースプリングス限定)ペア」などが当たります☆

花王「ビオレでもっと笑顔輝く」キャンペーン

実施期間:2024年4月1日(月)〜4月30日(火)

キャンペーンサイト: https://www.kao.co.jp/biore/campaign_smile/

花王が手掛けるスキンケアブランド「ビオレ」は、2024年4月1日(月)から「ビオレでもっと笑顔輝く」キャンペーンを開催!

本キャンペーンは、対象商品2点購入のレシートで応募することが可能です。

応募された方の中から抽選で、東京ディズニーシーの新テーマポート「ファンタジースプリングス」のアトラクションなどを一足先に楽しめる「ファンタジースプリングス・スポンサープレビューパスポート(ファンタジースプリングス限定)ペア」などが抽選で当たります☆

対象商品

ビオレ ザ フェイス 泡洗顔料

「ビオレ洗顔史上最高クラスの生クリーム泡」で“まさつレス”な洗い方ができる泡洗顔料!

たっぷりの生クリーム泡が出てくる独自開発のポンプフォーマーを採用。

肌に吸いつくような弾力のある泡で、肌に手が触れずにこすらず洗えます。

ビオレ メイク持続シート

メイクの仕上げに活躍する「ビオレ メイク持続シート」

朝のメイクの仕上げにじんわり押し当てると、メイク持続ベールが肌の上に密着して、メイク崩れを防ぎます。

ビオレ メイク直しシート

忙しくて時間がない時のメイク直しにぴったりな「ビオレ メイク直しシート」

メイクの上から、シートを押さえるだけで「ふんわりぼかしパウダー」が肌の上に乗ります。

毛穴、テカリ、肌のトーンなど日中気になってくるメイク肌をほどよくぼかせるシートです。

ビオレ ザ クレンズ オイルメイク落とし

くるくるなじませなくても、毛穴に入り込んだメイクまでしっかり落とせるクレンジング。

オイルを肌につけると、瞬時にメイクとなじんで、肌からメイクを浮かせます。

ウォータープルーフマスカラなど落としにくいメイクまでしっかり落ちる一本です。

対象商品2点購入のレシートで応募すると、「ファンタジースプリングス・スポンサープレビューパスポート(ファンタジースプリングス限定)ペア」などが当たるキャンペーン。

2024年4月1日(月)から開催される、花王「ビオレでもっと笑顔輝く」キャンペーンの紹介でした☆

© Disney

※花王は東京ディズニーランド/東京ディズニーシーのオフィシャルスポンサーです

