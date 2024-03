「ゴジラxコング 新たなる帝国」最新予告映像、公開！ モスラも参戦!!【4月26日(金)日本公開】

2024年4月26日公開予定の「ゴジラxコング 新たなる帝国」から、最新予告映像が公開された。

ワーナー・ブラザースとレジェンダリー・ピクチャーズ、東宝が提携し、「GODZILLA ゴジラ」(2014)より展開してきた、ハリウッド版「ゴジラ」シリーズと「キングコング:髑髏島の巨神」(2017)の壮大な世界観がクロスオーバーする「モンスター・ヴァース」シリーズ。その第2弾となる「ゴジラ キング・オブ・モンスターズ」は、2019年に全世界同時公開され、ド迫力の怪獣バトルに世界中が熱狂し、大ヒットを記録。そして2021年には、映画史上で最も有名な2大モンスターの夢の対決が実現! ゴジラとコングが激突したシリーズ第3弾「ゴジラvsコング」が公開され、全世界での累計興行収入が500億円を突破。まさに、ゴジラとコングの究極の対決に相応しい地球規模での大ヒットとなった。





そして2023年11月3日(金・祝)には日本で製作されたゴジラ映画の記念すべき30作品目となる山崎貴監督作品「ゴジラ-1.0」が公開され、興行収入60億円を突破。その勢いは国内にとどまることなく、北米で邦画実写映画の新記録を打ち立て、さらに「第96回 アカデミー賞」でアジア映画初となる「視覚効果賞」を受賞。

プレゼンターのアーノルド・シュワルツェネッガーが「GODZILLA!」と受賞を発表したその模様は、「快挙」の言葉と共に広く報道され、世界各地で大きな話題となっている。



2024年、ゴジラ70周年という巨大なアニバーサリーイヤーを迎え世界各地で“ゴジラ旋風”が巻き起こっている中でついに、全世界待望の「モンスター・ヴァース」プロジェクトシリーズ第4弾超大作、「ゴジラxコング 新たなる帝国」が4月26日(金)に日本公開される。

いよいよ日本公開まであと1か月と迫った「ゴジラxコング 新たなる帝国」から、最新予告映像が公開された。

新たに公開された映像には、コングと、そしてコングと似た姿をした赤毛の征服者・スカーキングによる大迫力の怪獣バトルや、次々と破壊される人間世界、そして神秘に満ちた地底世界の様子など、新たなシーンがふんだんに公開されています! その中にはゴジラとコングの壮絶なバトルも…!? 「ゴジラvsコング」の再戦が勃発か!?





そして、闇の中から姿を現す新たな敵…!

地上を支配する王・ゴジラと、地底を支配する王・コング、そんな両者すらも恐れる“史上最大の脅威”が姿を現し、世界の調和(バランス)は破壊される…!!





絶体絶命の危機に陥るコング――。

「コングだけじゃ勝てない」 「彼(ゴジラ)がいるわ」

一線を超え、敵に向かって爆走していくゴジラとコング!

常識が変わる衝撃の共闘が、ここに誕生する!





さらに、映像では日本が生んだ怪獣“モスラ”の姿も公開されている。

ゴジラ映画シリーズの中で、今まで幾度となくゴジラと対決、あるいは共闘してきたモスラ。今作ではどう関わってくるのか。モスラの登場が物語のカギとなるのか…?





ゴジラ、コング、スカーキング、モスラ、そして新たなる脅威…!

未だかつてない、究極の怪獣バトル!!

世界は今、目撃する――!

■最新予告映像

■最新特報映像

【作品情報】

■「ゴジラxコング 新たなる帝国」

公開日:2024年4月26日

出演:レベッカ・ホール ブライアン・タイリー・ヘンリー ダン・スティーヴンス

カイリー・ホットル アレックス・ファーンズ レイチェル・ハウス ファラ・チェン

監督:アダム・ウィンガード

脚本:テリー・ロッシオ ジェレミー・スレイター サイモン・バレット

製作:レジェンダリー・ピクチャーズ ワーナー・ブラザース





公式サイト: godzilla-movie.jp

公式X:GodzillaMovieJP





(C) 2024 Legendary and Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

