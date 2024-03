■「すれ違いながらも、ただひとり光っている君のことを見つけたい!という想いから“きらめき”というタイトルをつけました」(インナージャーニー・カモシタサラ)

インナージャーニーの新曲「きらめき」がNHK土曜ドラマ『パーセント』の主題歌に決定。さらに、インナージャーニーの新アーティスト写真も公開となった。

伊藤万理華と和合由依が共演、多様性実現を掲げるテレビ局を舞台に、新人女性プロデューサーが俳優を目指す車椅子の高校生と出会い、「新しい時代のドラマ」作りに臨む物語。本作の制作陣の気づきや、障害のある方の実際のエピソードを反映した実録ドラマ。

主題歌の「きらめき」は、インナージャーニーがこのドラマのために書き下ろした楽曲。NHK土曜ドラマ『パーセント』は5月11日より、全4話オンエアされる。

■カモシタサラ(インナージャーニー) コメント

主人公未来ちゃんの想像力(イメージ)をもって、“障害があるから”とか、“女性だから”という社会の枠(フレーム)に囚われることなく、もがきながらも何度も挑戦してほしいという願いを込めました。 また、すれ違いながらも、ただひとり光っている君のことを見つけたい!という想いから“きらめき”というタイトルをつけました。

数字や肩書きより大切なものに気づかせてくれた素晴らしいドラマ。

今からとても楽しみです。

番組情報

土曜ドラマ『パーセント』

05/11(土)放送開始 全4回

NHK総合 毎週土曜22:00~

BSP4K 毎週土曜09:25~

再放送 NHK総合翌週火曜24:35~

出演:伊藤万理華 和合由依

結城滉星 菅生新樹 小松利昌 山下桐里 成木冬威 水口ミライ 河合美智子

岡山天音 菊池亜希子

山中崇 橋本さとし 余貴美子 水野美紀 他

番組サイト

https://www.nhk.jp/p/ts/8N2ML9PMRG/

