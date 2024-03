◆WEST.「METROCK2024」出演決定

【モデルプレス=2024/03/27】WEST.が、5月11日〜12日に大阪府・海とのふれあい広場、5月18日〜19日に新木場・若洲公園にて開催される都市型野外フェス「METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2024」(METROCK)の18日・東京公演に出演することが決定した。今年もメガ・シティの大阪と東京の2都市で開催する「METROCK2024」。そしてこの度、出演アーティストのタイムテーブルを発表する。

また、第6弾アーティストとしてWEST.の出演が新たに決定。オープニングDJとして、昨年に引き続き大阪会場では、漫才師×DJとハイブリッドに活躍するDJダイノジ、東京会場ではAsahi(内田朝陽)とtah(山田孝之)による音楽ユニット・quuの2組が出演する。なお、27日11時よりテレ朝チケットとチケットぴあにて、第6弾先行・第6弾先行プレリザーブの受付を開始する。(modelpress編集部)・5月11日(土)アイナ・ジ・エンド/4s4ki/[Alexandros]/Wez Atlas/打首獄門同好会/EYRIE/神はサイコロを振らない/GLIM SPANKY/Kroi/SIRUP/SUPER BEAVER/DJダイノジ/Tele/トンボコープ/PEOPLE 1/平井 大/プッシュプルポット/フレデリック/bokula. /由薫/ラッキーセベン/ザ・リーサルウェポンズ/離婚伝説/リュックと添い寝ごはん/And more…・5月12日(日)THE ORAL CIGARETTE/かずき山盛り/キュウソネコカ/9mm Parabellum Bullet/Creepy Nuts/ケプラ/Saucy Dog/Chevon/SHISHAMO/shallm/-真天地開闢集団-ジグザグ/ Chilli Beans. /DJダイノジ/This is LAST/TOMOO/NEE/NIKO NIKO TAN TAN /ねぐせ。/Novelbright/HYDE/04 Limited Sazabys/Paledusk/moon drop/ヤユヨ/レトロリロン/れん・5月18日(土)新しい学校のリーダーズ/[Alexandros] /East Of Eden/UVERworld/WEST. /打首獄門同好会/GLIM SPANKY/Kroi/Saucy Dog/-真天地開闢集団-ジグザグ/ねぐせ。/PEOPLE 1/Billyrrom/04 Limited Sazabys/betcover!! /マルシィ/吉澤嘉代子/Laura day romance/WurtS・5月19日(日)INI/imase/THE ORAL CIGARETTES/カネヨリマサル/神はサイコロを振らない/quu/ 9mm Parabellum Bullet/Conton Candy/SUPER BEAVER/sumika/Novelbright /Novel Core/HYDE/羊文学/フレデリック/松下洸平/マハラージャン/ヤングスキニー/Lucky Kilimanjaro/緑黄色社会開催日:2024年5月11日(土)・12日(日)会場:海とのふれあい広場(大阪府堺市)OPEN9:00/START11:00開催日:2024年5月18日(土)・19日(日)会場:新木場・若洲公園(東京都江東区)OPEN9:30/START11:30