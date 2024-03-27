WEST.、野外フェス「METROCK2024」出演決定 タイムテーブル発表
【モデルプレス＝2024/03/27】WEST.が、5月11日〜12日に大阪府・海とのふれあい広場、5月18日〜19日に新木場・若洲公園にて開催される都市型野外フェス「METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2024」（METROCK）の18日・東京公演に出演することが決定した。
【写真】WEST.出演・野外フェスのタイムテーブル
今年もメガ・シティの大阪と東京の2都市で開催する「METROCK2024」。そしてこの度、出演アーティストのタイムテーブルを発表する。
また、第6弾アーティストとしてWEST.の出演が新たに決定。オープニングDJとして、昨年に引き続き大阪会場では、漫才師×DJとハイブリッドに活躍するDJダイノジ、東京会場ではAsahi（内田朝陽）とtah（山田孝之）による音楽ユニット・quuの2組が出演する。
なお、27日11時よりテレ朝チケットとチケットぴあにて、第6弾先行・第6弾先行プレリザーブの受付を開始する。（modelpress編集部）
・5月11日（土）
アイナ・ジ・エンド／4s4ki／[Alexandros]／Wez Atlas／打首獄門同好会／EYRIE／神はサイコロを振らない／GLIM SPANKY／Kroi／SIRUP／SUPER BEAVER／DJダイノジ／Tele／トンボコープ／PEOPLE 1／平井 大／プッシュプルポット／フレデリック／bokula. ／由薫／ラッキーセベン／ザ・リーサルウェポンズ／離婚伝説／リュックと添い寝ごはん／And more…
・5月12日（日）
THE ORAL CIGARETTE／かずき山盛り／キュウソネコカ／9mm Parabellum Bullet／Creepy Nuts／ケプラ／Saucy Dog／Chevon／SHISHAMO／shallm／-真天地開闢集団-ジグザグ／ Chilli Beans. ／DJダイノジ／This is LAST／TOMOO／NEE／NIKO NIKO TAN TAN ／ねぐせ。／Novelbright／HYDE／04 Limited Sazabys／Paledusk／moon drop／ヤユヨ／レトロリロン／れん
・5月18日（土）
新しい学校のリーダーズ／[Alexandros] ／East Of Eden／UVERworld／WEST. ／打首獄門同好会／GLIM SPANKY／Kroi／Saucy Dog／-真天地開闢集団-ジグザグ／ねぐせ。／PEOPLE 1／Billyrrom／04 Limited Sazabys／betcover!! ／マルシィ／吉澤嘉代子／Laura day romance／WurtS
・5月19日（日）
INI／imase／THE ORAL CIGARETTES／カネヨリマサル／神はサイコロを振らない／quu／ 9mm Parabellum Bullet／Conton Candy／SUPER BEAVER／sumika／Novelbright /Novel Core／HYDE／羊文学／フレデリック／松下洸平／マハラージャン／ヤングスキニー／Lucky Kilimanjaro／緑黄色社会
開催日：2024年5月11日（土）・12日（日）
会場：海とのふれあい広場（大阪府堺市）
OPEN9：00／START11：00
開催日：2024年5月18日（土）・19日（日）
会場：新木場・若洲公園（東京都江東区）
OPEN9：30／START11：30
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【写真】WEST.出演・野外フェスのタイムテーブル
◆WEST.「METROCK2024」出演決定
今年もメガ・シティの大阪と東京の2都市で開催する「METROCK2024」。そしてこの度、出演アーティストのタイムテーブルを発表する。
なお、27日11時よりテレ朝チケットとチケットぴあにて、第6弾先行・第6弾先行プレリザーブの受付を開始する。（modelpress編集部）
◆アーティスト出演日別一覧
・5月11日（土）
アイナ・ジ・エンド／4s4ki／[Alexandros]／Wez Atlas／打首獄門同好会／EYRIE／神はサイコロを振らない／GLIM SPANKY／Kroi／SIRUP／SUPER BEAVER／DJダイノジ／Tele／トンボコープ／PEOPLE 1／平井 大／プッシュプルポット／フレデリック／bokula. ／由薫／ラッキーセベン／ザ・リーサルウェポンズ／離婚伝説／リュックと添い寝ごはん／And more…
・5月12日（日）
THE ORAL CIGARETTE／かずき山盛り／キュウソネコカ／9mm Parabellum Bullet／Creepy Nuts／ケプラ／Saucy Dog／Chevon／SHISHAMO／shallm／-真天地開闢集団-ジグザグ／ Chilli Beans. ／DJダイノジ／This is LAST／TOMOO／NEE／NIKO NIKO TAN TAN ／ねぐせ。／Novelbright／HYDE／04 Limited Sazabys／Paledusk／moon drop／ヤユヨ／レトロリロン／れん
・5月18日（土）
新しい学校のリーダーズ／[Alexandros] ／East Of Eden／UVERworld／WEST. ／打首獄門同好会／GLIM SPANKY／Kroi／Saucy Dog／-真天地開闢集団-ジグザグ／ねぐせ。／PEOPLE 1／Billyrrom／04 Limited Sazabys／betcover!! ／マルシィ／吉澤嘉代子／Laura day romance／WurtS
・5月19日（日）
INI／imase／THE ORAL CIGARETTES／カネヨリマサル／神はサイコロを振らない／quu／ 9mm Parabellum Bullet／Conton Candy／SUPER BEAVER／sumika／Novelbright /Novel Core／HYDE／羊文学／フレデリック／松下洸平／マハラージャン／ヤングスキニー／Lucky Kilimanjaro／緑黄色社会
◆OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2024概要
開催日：2024年5月11日（土）・12日（日）
会場：海とのふれあい広場（大阪府堺市）
OPEN9：00／START11：00
◆TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2024概要
開催日：2024年5月18日（土）・19日（日）
会場：新木場・若洲公園（東京都江東区）
OPEN9：30／START11：30
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