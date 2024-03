Metaは2020年から、ユーザーから抽出したデータを悪用して新興の競合他社の発展を妨害したとして、独占禁止法違反による集団訴訟に直面しています。2024年3月23日に裁判所に提出された書類で、Metaが2016年から2019年までの間、競合サービスであるSnapchatの通信内容を傍受する「プロジェクト・ゴーストバスターズ」を展開していたことが指摘されています。

gov.uscourts.cand.369872.735.0.pdf(PDFファイル)https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.cand.369872/gov.uscourts.cand.369872.735.0.pdfProject Ghostbusters: Facebook Accused of Using Your Phone to Wiretap Snapchathttps://gizmodo.com/project-ghostbusters-facebook-meta-wiretap-snapchat-1851366093Facebook snooped on users’ Snapchat traffic in secret project, documents reveal | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2024/03/26/facebook-secret-project-snooped-snapchat-user-traffic/裁判所への提出書類によると、Metaは2016年から2019年にかけて提供していたVPNアプリ「Onavo Protect」を通じてユーザーのSnapchatでの行動を傍受していたとのこと。このOnavo Protectは、「一度インストールすると機能をオフにしていてもユーザー情報を収集しMetaに送信する」などと指摘されていたことから、2018年にガイドライン違反のかどでApp Storeから削除されています。FacebookのVPNアプリ「Onavo Protect」がApp Storeから削除される - GIGAZINEMetaのマーク・ザッカーバーグCEOは2016年に一部の幹部に対し「Snapchatについて質問すると、大抵『Snapchatのトラフィックは暗号化されているため、分析できません』と返ってきます。Snapchatの成長速度を考えると、信頼できる分析を得るための新しい方法を見つけ出すことが重要です。おそらく、パネルやカスタムソフトウェアを作成する必要があります。その方法を見つけ出してください」との電子メールを送信しており、これが「プロジェクト・ゴーストバスターズ」につながったと報告されています。「プロジェクト・ゴーストバスターズ」は、Onvao ProtectをインストールしているiOSならびにAndroidデバイスに対し、特定のアプリのトラフィックを傍受できる「キット」を作成し、Snapchatでのトラフィックやデータを収集します。当時のMeta社内で送信されたメールには「キットを導入することで、暗号化されたトラフィックを読み取り、Snapchatの使用状況を測定できるようになります。これは『中間者攻撃』のアプローチです」との記載がありました。その後、Metaはプロジェクト・ゴーストバスターズをAmazonやYouTubeにも拡大したことが指摘されています。原告によると、プロジェクト・ゴーストバスターズには、当時のMetaの上級管理職チームと約41人の弁護士が(PDFファイル)携わっていたとのこと。また、ザッカーバーグ氏もこのプロジェクトに直接関与しており、2019年にザッカーバーグ氏に対し「プロジェクトを停止すべきか」を問う電子メールが送信されたことが明かされています。検察は「Metaが他人の電子通信を意図的に傍受することを禁じるアメリカの盗聴法に違反した」「Onavo Protectはスパイウェアであり、盗聴のためのツールだった」と主張しています。一方でMetaは「原告の主張には根拠がなく、今回の訴訟とはまったく無関係です。今回の指摘は何年も前の出来事で、新規性は一切ありません」と反論しました。