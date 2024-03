初期費用を抑えながら営業活動も不要に！ダイキチカバーオール「チャレンジプラン」

「ダイキチカバーオール」は、営業不要・FC開業の初期費用を総額250万円に抑えた「チャレンジプラン」を2024年3月1日にリリースしました。

50代の失業者は約34万人と言われているほどの転職難によるキャリアダウンを防ぐことを目的とした新プランです。

ダイキチカバーオール「チャレンジプラン」

FC経営には加盟金や研修費、備品購入費や広告宣伝費などの「初期費用」が掛かります。

店舗を必要とする事業であれば平均して約2,000万円が必要となるため、蓄えがない方にとってはかなりハードルが高い金額。

しかもFC本部のブランドやノウハウを得たとしても営業活動は加盟店が行わなければいけないケースが多く、開業後の集客が思うようにいかず本部からの支援を受ける事も無く事業失敗に至るというケースも見受けられます。

フランチャイズでの開業は5年後の事業継続率60%〜70%といわれており、自営業として独立するよりも高い傾向にはありますが、一部のフランチャイズ本部が加盟金ビジネスとしてオーナーから利益を搾取し、十分なサポートがなされないまま閉業するに至ったケースがあるといわれるのもまた事実です。

このようなフランチャイズ本部が多い中ダイキチカバーオールでは、無店舗型で1人でも始めやすい手軽さから初期費用は総額600万円〜800万円ほど。

他の業界と比較すると手を出しやすい金額と言えます。

また、ダイキチカバーオールでは『営業不要』『売上保証』を大々的に謳っているFC本部です。

集客に繋がる営業活動は本部が代行し、加盟後研修を受講し技術やノウハウを得た後、即売上に繋がる顧客を紹介するシステムです。

しかも単発売上ではなくストック売上の契約顧客を紹介するため、非常に安定的に収益を伸ばすことが可能になります。

さらに顧客への請求業務といった事務処理に関しても本部が行いますので、オーナー1人に対する業務負担も小さく、非常にスタートアップしやすいビジネスモデルであると考えらえます。

◆手軽さが魅力の一方で…

しかし、「年齢と体力面を照らし合わせた利益回収への懸念(リスク)」「挑戦したい気持ちはあるものの加盟に向けた資金不足」などの理由から、ご加盟を断念される方が過去にもいらっしゃいました。

加盟に前向きで、事業主として挑戦したい気持ちはあるものの、当座の資金面で断念せざるを得なかった方々を助けたい、日本の現行制度が抱える問題を解決したいと考え、FC開業の初期費用を抑えながら営業活動も不要に、さらに毎月の売上保証もされる「チャレンジプラン」を新しくリリースし、定年後も「イキイキと働く」方を応援していきます。

【「チャレンジプラン」は、初期費用250万円+毎月55万円分の売上保証付き】

今回のチャレンジプランは既存プランから500万円以上も費用を抑えた『総額250万円』でFC開業が可能です。

さらにFCオーナーが営業活動をせずとも毎月55万円分の売上が保証される「顧客紹介料」もセットになっています。

ダイキチカバーオールの魅力は、営業活動をすべて本部で受け持っていること。

FCオーナーは清掃業務だけに集中しながら、毎月まとまった収入を得られることが最大のメリットです。

ただし、すでにダイキチカバーオールで活躍しているFCオーナーに不利益がないように「ロイヤリティ10%UP」「別途契約更新料が発生」「家族や第三者へのFC権利譲渡は不可」などの制約も設けられています。

チャレンジプランは「まずは初期投資費用を抑えてFCオーナーになりたい」という方にとって、より手軽に新事業をスタートできるプランです。

また手数料を支払えば契約途中でもプラン変更は可能のため「業務に慣れてきた」「売上が安定してきた」という段階でより多くの売上を得られるプランへ変更もできます。

【チャレンジプランなら、55歳からFCオーナーになっても年金と合わせて充分な収入が得られる】

初期費用50万円から始められるFC事業も多いなかで、250万円は決して安いとは言えません。

ですがこのプランのメリットは「営業活動が不要」かつ「毎月の売上保証」があることです。

チャレンジプランで毎月55万円の売上が入ってくる場合、そこからロイヤリティを差し引いても約40万円が手元に残り、250万円の初期費用は約6年で返済できる計算になります。

仮に55歳からFCオーナーになったとしたら、初期費用は61歳で完済。

その後の収入は純利益となるため、65歳を超えた後でも充分にお金を稼ぐことができます。

実際に、現在ダイキチで活躍中のFCオーナーは月に45万円〜120万円もの売上を獲得しており、5年以内のFC事業継続率も97.2%と高い水準を保っています。

55歳からFC経営を始めても、老後資金を継続的に獲得していくのも不可能ではありません。

同社のFCオーナーの現時点での最高齢の方は79歳、その他70代の方も多く活躍されている事業モデルです。

年金受給額と合わせて仕事量も調整する事もでき、1人1人のライフプランに合わせた働き方を選択できるのも大きな魅力です。

ダイキチカバーオールはこのチャレンジプランを皮切りに、より多くのFCオーナーを世の中に増やすことで「新たな雇用の創出」を実現することが目標です。

安定した収入を得られる環境で、その先の働く楽しさやプライベートの充実を実感できるような社会の構築を目指します。

