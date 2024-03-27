¡ÚPrime Video¡Û4·î¤ÎÇÛ¿®¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¸ø³«!! 2024Ç¯½Õ¥¢¥Ë¥á¡ÖËºµÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×¡Ö¤æ¤ë¥¥ã¥ó ¢¤ SEASON£³¡×¤Ê¤É¿Íµ¤¥¿¥¤¥È¥ëÇÛ¿®¡ª
Amazon Prime Video¤Ë¤Æ¡¢2024Ç¯4·î¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ë¥á´ØÏ¢ºîÉÊ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
1Ëü°Ê¾å¤Î¿Íµ¤±Ç²è¤äTVÈÖÁÈ¤¬¸«ÊüÂê¤ÎPrime Video¤Î¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷ÆÃÅµÂÐ¾ÝºîÉÊ¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¡¢ÏÃÂê¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬²Ã¤ï¤ë¡£
¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Öµ´ÂÀÏºÃÂÀ¸ ¥²¥²¥²¤ÎÆæ¡×¤ä½Õ¥¢¥Ë¥á¡ÖËºµÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×¤¬Àè¹Ô¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®¤È¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö²ø½Ã£¸¹æ¡×¡¢¡ÖÌëºù¤µ¤ó¤Á¤ÎÂçºîÀï¡×¤ÈÏÃÂêºî¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËAmazon Prime Video¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¤ò´Õ¾Þ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ºîÉÊ ¥¢¥Ë¥á±Ç²è
µ´ÂÀÏºÃÂÀ¸ ¥²¥²¥²¤ÎÆæ
¸¶ºî¼Ô¡¦¿åÌÚ¤·¤²¤ë¤µ¤ó¤ÎÀ¸ÃÂ100¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Öµ´ÂÀÏºÃÂÀ¸¥²¥²¥²¤ÎÆæ¡×¤¬¡¢PrimeVideo¤Ç4·î15Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¹ØÆþÆÈÀêÇÛ¿®¡¢4·î29Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤«¤é¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
Æ±ºî¤Ï¡¢µ´ÂÀÏº¤ÎÉã¡Ê¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌÜ¶Ì¤ª¤ä¤¸¡Ë¤È¿Í´Ö¡¦¿åÌÚ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤·¤Æ2¿Í¤ÎÉã¤¿¤Á¤¬Î©¤Á¸þ¤«¤¦±¿Ì¿¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤À¡£TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº¡×Âè6´ü¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥¼¥í¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Éµ´ÂÀÏº¤ÎÃÂÀ¸¡É¤Ø¤È·Ò¤¬¤ëÊª¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ºîÉÊ¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á
ËºµÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼
Îß·×±ÜÍ÷¿ô2²¯Ä¶¤¨¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¤òTV¥¢¥Ë¥á²½¤·¤¿¡ÖËºµÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×¤¬4·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤éÀè¹Ô¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
ÌîµåÌµÌ¾¹»¤ÎÅÔÎ©¹â¹»¤Ø¿Ê³Ø¤·¤¿¡¢²øÊª¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿À¶ÊöÍÕÎ®²Ð¤ÈÍ×·½¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÒ¾¤ÈÃÎ¤é¤ì¤¿Êá¼ê¡¦·½¤Ï¡¢µ²±ÁÓ¼º¤Ë¤è¤êÌîµå¤ÎÃÎ¼±¤â¼º¤¤ÁÇ¿ÍÆ±Á³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä½Ð²ñ¤¦¤Ï¤º¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Å·ºÍµå»ù¤¿¤Á¤¬¡¢ºÆ¤ÓÌîµå¤ÎÆ»¤òÊâ¤»Ï¤á¤ë¡£
²ø½Ã£¸¹æ
À¤³¦¶þ»Ø¤Î²ø½ÃÈ¯À¸Î¨¤Ç¡¢ÍÆ¼Ï¤Ê¤¯²ø½Ã¤¬Æü¾ï¤ò¿¯¤¹ÆüËÜ¤Ç²ø½ÃÆ¤È²¤òÃ´¤¦ËÉ±ÒÂâ°÷¤¿¤Á¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯Æ±Ì¾¥Þ¥ó¥¬¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¡Ö²ø½Ã£¸¹æ¡×¤¬¡¢4·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¤¢¤ëÆü¡¢²ø½ÃÀìÌçÀ¶ÁÝ°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯ÆüÈæÌî¥«¥Õ¥«¤ÏÆæ¤ÎÀ¸Êª¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÈÂÎ¤¬²ø½Ã²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö²ø½Ã£¸¹æ¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ìÆüËÜËÉ±ÒÂâ¤«¤éÄÉ¤ï¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»Ò¶¡¤Îº¢Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÉ±ÒÂâ°÷¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤Ë¸þ¤«¤¤ºÆµ¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
2024Ç¯4·î¥¢¥Ë¥á¿·ÃåÍ½ÄêºîÉÊ
2024Ç¯4·î1Æü¡Ê·î¡Ë
¡¦·à¾ìÈÇ¡Ö¹õ¼¹»ö Book of the Atlantic¡×
¡¦¡Ö±Ç²è ¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¤³¦¤Ë½ËÊ¡¤ò¡ª¹ÈÅÁÀâ¡×
2024Ç¯4·î10Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¦¡Ö·à¾ìÈÇ ËâË¡²Ê¹â¹»¤ÎÎôÅùÀ¸ À±¤ò¸Æ¤Ö¾¯½÷¡×
2024Ç¯4·î29Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¡¦¡Öµ´ÂÀÏºÃÂÀ¸ ¥²¥²¥²¤ÎÆæ¡×¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®¡¡¢¨2024Ç¯4·î15Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¹ØÆþÆÈÀêÇÛ¿®
¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ê³¤³°¡Ë
2024Ç¯4·î26Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦¡Ö¥Ï¥ó¥¯¤ÎÆùµåÂç·èÀï¡×¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®
¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á
2024Ç¯4·î1Æü¡Ê·î¡Ë
¡¦¡Ö¹õ¼¹»ö¡×
¡¦¡Ö¹õ¼¹»ö II¡×
¡¦¡Ö¹õ¼¹»ö Book of Circus¡×
¡¦¡Ö¹õ¼¹»ö Book of Murder¡×
¡¦¡Ö GTO¡×
2024Ç¯4·î5Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦¡ÖÏµ¤È¹á¿ÉÎÁ MERCHANT MEETS THE WISE WOLF¡×
¡¦¡Ö½ÐÍèÂ»¤Ê¤¤¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¸µ±ÑÍº¤Ï¡¢¼Â²È¤«¤éÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¹¥¤¾¡¼ê¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×
¡¦¡ÖÅ¾À¸¤·¤¿¤éÂè¼·²¦»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Þ¤Þ¤ËËâ½Ñ¤ò¶Ë¤á¤Þ¤¹¡×
¡¦¡ÖÅá·õÍðÉñ ²ö -µõÅÁ Ç³¤æ¤ëËÜÇ½»û -¡×
2024Ç¯4·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¦¡Ö¿À¤ÏÍ·µº¤Ëµ²¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
¡¦¡Ö½ªËö¥È¥ì¥¤¥ó¤É¤³¤Ø¤¤¤¯ ?¡×
¡¦¡ÖËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×Âè 7´ü
2024Ç¯4·î7Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦¡Ö¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼ ¿À¤Î¥°¥é¥¹¡×
¡¦¡ÖÌëºù¤µ¤ó¤Á¤ÎÂçºîÀï¡× ¸«ÊüÂêºÇÂ®ÇÛ¿®
2024Ç¯4·î8Æü¡Ê·î¡Ë
¡¦¡Ö¥¢¥¹¥È¥í¥Î¥ª¥È¡×
¡¦¡Ö WIND BREAKER¡×
¡¦¡Ö HIGHSPEED Étoile¡×
¡¦¡ÖÊÑ¿Í¤Î¥µ¥é¥À¥Ü¥¦¥ë¡×
¡¦¡Ö Re:Monster¡×
2024Ç¯4·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¦¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¥«¥é¡¼¥º¡×
¡¦¡Ö¥ô¥¡¥ó¥Ñ¥¤¥¢ÃË»ÒÎÀ¡×
¡¦¡Ö¤È¤Ê¤ê¤ÎÍÅ²ø¤µ¤ó¡×
¡¦¡Ö¤æ¤ë¥¥ã¥ó ¢¤ SEASON£³¡×
¡¦¡ÖÎ¶Â² -The Blazing Dawn-¡×
2024Ç¯4·î10Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¦¡Ö±¨¤Ï¼ç¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¡×
¡¦¡Ö²ÖÌî°æ¤¯¤ó¤ÈÎø¤ÎÉÂ¡×
¡¦¡Ö¶Á¤±¡ª¥æ¡¼¥Õ¥©¥Ë¥¢¥à 3¡×
¡¦¡ÖËºµÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡× Àè¹Ô¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®
¡¦¡ÖËâË¡²Ê¹â¹»¤ÎÎôÅùÀ¸¡×
¡¦¡ÖËâË¡²Ê¹â¹»¤ÎÎôÅùÀ¸ ÍèË¬¼ÔÊÔ¡×
¡¦¡ÖËâË¡²Ê¹â¹»¤ÎÎôÅùÀ¸ ÄÉ²±ÊÔ¡×
¡¦¡ÖËâË¡²Ê¹â¹»¤ÎÍ¥ÅùÀ¸¡×
¡¦¡ÖËâË¡²Ê¹â¹»¤ÎÎôÅùÀ¸¡×Âè 3¥·¡¼¥º¥ó
2024Ç¯4·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡¦¡Ö¥ª¡¼¥¤¡ª¤È¤ó¤Ü¡×
¡¦¡Ö·ö²ÞÆÈ³Ø¡×
¡¦¡ÖÅ¾À¸µ®Â²¡¢´ÕÄê¥¹¥¥ë¤ÇÀ®¤ê¾å¤¬¤ë¡×
2024Ç¯4·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¦¡Ö²ø½Ã£¸¹æ¡×
¡¦¡Ö¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¤³¦¤Ë½ËÊ¡¤ò¡×¡×
¡¦¡Ö¤¸¤¤¤µ¤ó¤Ð¤¢¤µ¤ó¼ãÊÖ¤ë¡×
¡¦¡ÖÌë¤Î¥¯¥é¥²¤Ï±Ë¤²¤Ê¤¤¡×
¡¦¡Ö¥ê¥ó¥«¥¤¡ª¡×
¡¦¡ÖLv2¤«¤é¥Á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¸µÍ¦¼Ô¸õÊä¤Î¤Þ¤Ã¤¿¤ê°ÛÀ¤³¦¥é¥¤¥Õ¡×
2024Ç¯4·î14Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¦¡Ö»þ¸÷ÂåÍý¿Í¡Ö»þ¸÷ÂåÍý¿Í -LINK CLICK-¡×
¡¦¡Ö»þ¸÷ÂåÍý¿Í¡Ö»þ¸÷ÂåÍý¿Í -LINK CLICK-¶¡×
2024Ç¯4·î15Æü¡Ê·î¡Ë
¡¦¡ÖUnnamed Memory¡×
¡¦¡Ö²ø°Û¤È²µ½÷¤È¿À±£¤·¡×
¡¦¡ÖÀ¼Í¥¥é¥¸¥ª¤Î¥¦¥é¥ª¥â¥Æ¡×
2024Ç¯4·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¦¡Ö¹õ¼¹»ö -´ó½É³Ø¹»ÊÔ´ó½É³Ø¹»ÊÔ-¡×
¡¦¡Ö¥Ç¡¼¥È¡¦¥¢¡¦¥é¥¤¥ÖV¡×
2024Ç¯4·î19Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦¡ÖTHE NEW GATE¡×
2024Ç¯4·î26Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦¡ÖÅ·ÃÏÌµÍÑ¡ªÅ·ÃÏÌµÍÑ¡ªGXP ¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹»ÏÆ°ÊÔ¡×
¢¨¡ÖÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡×Âè3´ü¤Ï2024Ç¯3·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÇÛ¿®
©±Ç²è¡Öµ´ÂÀÏºÃÂÀ¸¥²¥²¥²¤ÎÆæ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
©¤ß¤«¤ï³¨»Ò¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦KADOKAWA¡¦MAPPA
©ËÉ±ÒÂâÂè3ÉôÂâ ©¾¾ËÜÄ¾Ìé¡¿½¸±Ñ¼Ò
>> ¡ÚPrime Video¡Û4·î¤ÎÇÛ¿®¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¸ø³«!! 2024Ç¯½Õ¥¢¥Ë¥á¡ÖËºµÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡×¡Ö¤æ¤ë¥¥ã¥ó ¢¤ SEASON£³¡×¤Ê¤É¿Íµ¤¥¿¥¤¥È¥ëÇÛ¿®¡ª ¤Î¸µµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é