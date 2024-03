Appleが恒例の発表会イベント「WWDC24」を、アメリカ太平洋時間の2024年6月10日から14日に開催することを発表しました。イベントでは、iOS 18をはじめとする最新OSの情報が発表される見通しです。WWDC24 - Apple Developerhttps://developer.apple.com/jp/wwdc24/AppleのWorldwide Developers Conference、2024年6月10日(米国太平洋時間)に開幕 - Apple (日本)

https://www.apple.com/jp/newsroom/2024/03/apples-worldwide-developers-conference-returns-june-10-2024/WWDC 2024 confirmed for June 10: iOS 18 and more expected - 9to5Machttps://9to5mac.com/2024/03/26/wwdc-2024-official-date-confirmed/Apple Announces WWDC 2024 Event for June 10 to 14 - MacRumorshttps://www.macrumors.com/2024/03/26/apple-announces-wwdc-2024/「WWDC24」はオンライン形式で開催され、「最新のiOS、iPadOS、macOS、watchOS、tvOS、visionOSの進化について紹介」が行われるとのこと。また、「デベロッパがAppleのエキスパートに直接アクセスできる機会や、新しいツール、フレームワーク、機能に関する知見も提供」されることが明らかになっています。Appleのワールドワイドデベロッパリレーションズ担当バイスプレジデントのスーザン・プレスコット氏は「私たちは、テクノロジーとコミュニティの特別な1週間となるWWDC24で、世界中のデベロッパのみなさんとつながることを非常に楽しみにしています。WWDCは、新しいアイデアを共有するために、そしてすばらしいデベロッパのみなさんがさらに素晴らしいものを作れるよう、革新的なツールとリソースを提供してサポートするためにあります」と述べました。発表されるとみられているのは、複数のAI機能を搭載して史上最大のアップデートが行われるという「iOS 18」です。「iOS 18」で登場するとウワサされている新AI機能まとめ - GIGAZINEAppleは開発中の機能について事前に明らかにすることがほとんどないのですが、生成AIに取り組んでいることはティム・クックCEOが明らかにしています。Appleのティム・クックCEOが改めて「生成AIの開発に責任をもって取り組んでいる」と発言 - GIGAZINEWWDC24は、開始時刻が発表されていませんが、例年通りであれば日本時間2024年6月11日深夜2時スタートです。