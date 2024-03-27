½÷À­°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤¬Æ¯¤­¤ä¤¹¤¤¶ÐÌ³´Ä¶­¤Å¤¯¤ê¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë°åÎÅµ¡´Ø¤òÇ§¾Ú¤·¤ÆPR¤·¤è¤¦¤È¡¢26Æü¤Ë»°½Å¸©Ä£¤ÇÇ§¾Ú¼°¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

½÷À­¤¬Æ¯¤­¤ä¤¹¤¤°åÎÅµ¡´Ø¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¾Ú¤Ï¡¢2015Ç¯¤«¤é»°½Å¸©¤¬Á´¹ñ¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

Æ¯¤­¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì´Ä¶­¤Å¤¯¤ê¤äÊÝ°é¡¦²ð¸î»Ù±ç¤Ê¤É4¤Ä¤ÎÍ×·ï¤Î¤Û¤«¡¢¿¦°÷¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤«¤éÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

ÉÂ±¡¤È¿ÇÎÅ½ê¤¢¤ï¤»¤Æ11µ¡´Ø¤ÎÂåÉ½¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢»°½Å¸©¤ÎÉþÉôÉûÃÎ»ö¤¬Ç§¾Ú½ñ¤ò¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Ã´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤¿ÉÂ±¡¤ÏÎ¥¿¦Î¨²þÁ±¤ä½¢¿¦´õË¾¼ÔÁý²Ã¤Ê¤É¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¿³ºº¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿»°½Å¸©°å»Õ²ñ¤Îº£Ìî¿­ÂÀÏ¯¾ïÇ¤Íý»ö¤Ï¡Ö½÷À­¤¬Æ¯¤­¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÃËÀ­°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ¯¤­¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤ó¤Ê°åÎÅµ¡´Ø¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

Ç§¾Ú¤ò¼õ¤±¤¿°åÎÅµ¡´Ø¤Ï¡¢°å»Õ²ñ¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë´Ø·¸ÃÄÂÎ¤ËÄÌÃÎ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¸©¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤âµ­ºÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£