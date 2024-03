●GINZA SIXメンバーシッププログラムのひとつとして

JFRカードは、GINZA SIXリテールマネジメント(GINZA SIX)と提携し、新たな「GINZA SIXカード」を、4月9日に募集・発行を開始する。銀座エリア最大の商業施設「GINZA SIX」は、4月に開業7年を迎え開業時から掲げる「Life At Its Best 最高に満たされた暮らし」のコンセプトを踏まえ、真のラグジュアリー、サービスなどを提供し、多くの人々から支持され、とくに近年では20代・30代の顧客が増加している。

今回、これまで支持してもらっている顧客と、新たな顧客にGINZA SIXでの体験をさらに楽しんでもらうために、GINZA SIXメンバーシッププログラムのひとつとして、「GINZA SIXプレステージカード」と「GINZA SIXカード」の2種類の新たなGINZA SIXカードを発行する。新たなカードは、「いつものGINZAのその先へ。」を提供価値とし、これまでのサービスに加えGINZA SIXで貯まるポイントの種類や銀座エリアでのサービスが増え、GINZA SIXだけでなく、唯一無二の街である銀座エリアでの体験が変わる特典・サービスを提供していく。また、GINZA SIXカードの発行を通じて、顧客に価値ある体験を提供し、中長期的には銀座エリアの魅力向上につながるサービス・仕組みづくりにも取り組んでいく。新カードの主な特徴として、館内でのクレジット払いでこれまでのGINZA SIXポイントに加え、GINZA SIXポイントへの移行やサービス・モノコトに交換できるQIRA(キラ)ポイントもあわせて貯まるカードとなる。また、JFRカードでは今後、銀座エリアでQIRAポイントがお得に貯まる「QIRAポイントプラス加盟店」の拡大を図っていく。銀座エリアでの体験が変わる特典・優待として、ハイアット セントリック 銀座 東京、マスターウォール銀座、リーデル銀座店などの対象店舗ではカード会員限定で、銀座エリアならではの上質な特典・サービスを楽しむことができる。このサービスは、今後も随時更新・拡大していく。コンシェルジュサービスでは、ライフスタイルをデザインするスペシャリストとして、より豊かで充実した日々を過ごせるよう、心を込めてサポートする。レストランの予約や旅行の手配、その他の困りごとなど、24時間365日電話またはメールで対応する。早朝から深夜まで営業し、銀座エリア最大級のGINZA SIX駐車場が無料で利用できる。GINZA SIXプレステージカードは2時間無料(1日1回)、GINZA SIXカードは1時間無料(年10回)となる。また、GINZA SIXでの年度ごと(毎年3月1日から翌年の2月末日までの1年間)の購入金額に応じて特典・サービスを用意している。さらに、GINZA SIXアプリのメンバーID統合することで、様々な特典・サービスを受けることができる。