¡Ú¥Ö¥®¥¦¥®¡Û¡ÖÄ«¥É¥é¼õ¤±¡×¤¢¤È£±²ó¤«¡¡ÁªÈ´¹â¹»Ìîµå¤ÎÁê¼¡¤°½ç±ä¤¬Ä¾·â
¡¡£Î£È£Ë¤Ï£²£·Æü¸áÁ°£¸»þ£±£µÊ¬¤«¤éÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤ËÂå¤ï¤ê¡¢ÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ£²²óÀï¡¦Ãæ±û³Ø±¡¡ÊÀéÍÕ¡Ë¡½±§¼£»³ÅÄ¾¦¡Ê»°½Å¡ËÀï¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×À¸ÊüÁ÷ºÆ³«¤Ç¡¢£²£¹Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥Ö¥®¥¦¥®¡×¤Îà¼õ¤±¥È¡¼¥¯á¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°Å·¸õ¤Î¤¢¤ª¤ê¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÁªÈ´¤ÏÅ·¸õÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¡¢£²£³Æü¤È£²£´Æü¤¬Á´»î¹çÃæ»ß¤Ë¡££²£¶Æü¤âÂè£±»î¹ç¤Î³«»Ï¤¬¸å¤íÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âè£³»î¹ç¤À¤Ã¤¿Ãæ±û³Ø±¡ÂÐ±§¼£»³ÅÄ¾¦¤¬£²£·Æü¤ÎÂè£±»î¹ç¤ËÊÑ¹¹¡££Î£È£Ë¤Ï£¸»þ£±£µÊ¬¤«¤éÊüÁ÷¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤ÏÁªÈ´³«Ëë¤Î£±£¸Æü¤«¤é²áµîÊüÁ÷¤ÎÆÃÊÌÊÔ¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸ÊüÁ÷ºÆ³«¤Ï£²£·Æü¤È¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¤½¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÈÖÁÈÉ½¤Ç¤Ï£²£¸Æü¤âÁªÈ´¤Î½à¡¹·è¾¡¤¬£¸»þ£±£µÊ¬¤«¤éÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÇîÂ¿²Ú´Ý¡õÂçµÈ¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Ö¥®¥¦¥®¡×¤ÎàÄ«¥É¥é¼õ¤±á¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¡¢»Ä¤¹¤È¤³¤íºÇ½ª²ó¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡³«»ÏÅö½é¡¢¡ÖÄ«¥É¥é»Ë¾åºÇ¹â·æºî¡×¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â°ìÉô¤ÇÏÀ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¥Ö¥®¥¦¥®¡×¡££Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡£¤¢¤µ¥¤¥ÁºÆ³«¤Ï¥Ö¥®¥¦¥®ºÇ½ª²ó¤ÎÆü¤«¡ª¡×¡Ö¤â¤·¡Ä¥»¥ó¥Ð¥Ä¹¯±þÌîµå¤¬£±Æü¤Ç¤âÃæ»ß¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡ØÄ«¥É¥é¼õ¤±¡Ù¤¬¤Ê¤¤¡ª¡×¡ÖÄ«¥É¥é¼õ¤±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¼ä¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£