¡ÖÎÌ·º¤ÏÅþÄì°Ý»ý¤·¤¬¤¿¤¤¡×¹©Æ£²ñ¥È¥Ã¥×¤Ë»à·º¢ªÌµ´üÄ¨ÌòÊÑ¹¹¡¢¹âºÛÈ½·è¤Î"¾×·â" ¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«
»ÔÌ±¤ò½±·â¤·¤¿4¤Ä¤Î»ö·ï¤Ç»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¡¢1¿³¤Ç»à·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿ËÌ¶å½£»Ô¤ÎÆÃÄê´í¸±»ØÄêË½ÎÏÃÄ¡Ö¹©Æ£²ñ¡×¤Î¥È¥Ã¥×¡¢ÌîÂ¼¸çÈï¹ð¿Í¤Î¹µÁÊ¿³¤Ç¡¢Ê¡²¬¹âºÛ¡Ê»ÔÀîÂÀ»ÖºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ï3·î12Æü¡¢»à·ºÈ½·è¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤Æ¡¢Ìµ´üÄ¨Ìò¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£
1¿³¡¦Ê¡²¬ÃÏºÛ¤Ï2021Ç¯8·î¡¢1998Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿¸µµù¶¨ÁÈ¹çÄ¹¼Í»¦»ö·ï¤Ê¤É4¤Ä¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹©Æ£²ñÁíºÛ¤ÎÌîÂ¼¸çÈï¹ð¿Í¤ò¼óËÅ¼Ô¤À¤ÈÇ§¤á¤Æ¡¢»à·ºÈ½·è¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Ê¡²¬¹âºÛ¤Ïµù¶¨ÁÈ¹çÄ¹»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÌîÂ¼Èï¹ð¤Î¶¦ËÅ¤ò¿äÇ§¤µ¤»¤ë´ÖÀÜ»ö¼Â¤Ë·¸¤ë1¿³È½·è¤ÏÀ§Ç§¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡¢¿äÇ§ÎÏ¤ËË³¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÌµºá¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê¡²¬¹âºÛ¤Ï¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼2¤Ç²ñÄ¹¤ÎÅÄ¾åÉÔÈþÉ×Èï¹ð¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹µÁÊ¤ò´þµÑ¤·¡¢1¿³È½·è¤ò»Ù»ý¤·¤ÆÌµ´üÄ¨Ìò¤È¤·¤¿¡£2¿Í¤ÏÈ½·è¤òÉÔÉþ¤È¤·¤ÆÂ¨Æü¾å¹ð¡£Ê¡²¬¹â¸¡¤â¤Þ¤¿3·î26Æü¤Ë¾å¹ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤·¤¿¥È¥Ã¥×¤¬Ìµºá¤ò¼çÄ¥¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢º£²ó¤Î¹µÁÊ¿³È½·è¤Ï¡¢Ë½ÎÏÃÄ¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤À¤í¤¦¤«¡£È¿¼Ò²ñÅªÁÈ¿¥¤ÎÂÐºö¤Ë¤¯¤ï¤·¤¤ÀÄÌÚÃÎÌ¦ÊÛ¸î»Î¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ü¹âºÛÈ½·è¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÖÈï³²¼Ô¤¬»àË´¤·¤¿Í£°ì¤Î»ö·ï¤¬Ìµºá¡×
--¹âºÛÈ½·è¤Ç¤Ï¡¢1¿³¤ÇÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¥È¥Ã¥×¤Î¡Ö»Ø¼¨¡×¡Ö¶¦ËÅ¡×¤Ï¤É¤¦°·¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö1¿³È½·è¤Î»à·º¤ÎÎÌ·º¤ÏÅþÄì°Ý»ý¤·¤¬¤¿¤¤¡×¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤¹¤«¡£
º£²ó¤Î°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢Èï¹ð¿Í¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î»Ø¼¨¤ò¼¨¤¹¾Úµò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏË½ÎÏÃÄ¤¬´ØÍ¿¤¹¤ë»ö·ï¤Ç¤Ï´Ø·¸¼Ô¤Î¶¡½Ò¤ò¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÍ¤Î»ö¾ð¤Ë¤â¤è¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç´ÖÀÜÅª¤Ê¾Úµò¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¡¢Èï¹ð¿Í¤Î»Ø¼¨¡¦¶¦ËÅ¤ò¿äÇ§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼êË¡¤¬¤È¤é¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢µù¶¨¸µÁÈ¹çÄ¹»¦³²»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÏºÛ¤È¹âºÛ¤È¤Ç¤Ï¾ÚµòÉ¾²Á¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢1¿³¤ÏÈï¹ð¿Í¤Î·º»öÀÕÇ¤¤òÇ§¤á¡¢¹âºÛ¤ÏÌµºá¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢3¤Ä¤Î»¦¿ÍÌ¤¿ë»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢1¿³¡¦¹âºÛ¤È¤â¤ËÈï¹ð¿Í¤Î·º»öÀÕÇ¤¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Èï³²¼Ô¤¬»àË´¤·¤¿Í£°ì¤Î»ö·ï¤¬Ìµºá¤È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¹âºÛ¤Ç¤Ï»à·ºÈ½·è¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
--»à·º¤«¤éÌµ´ü·º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿È½·è¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
²¾¤ËºÇ¹âºÛ¤Ç¹âºÛÈ½·è¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ÆÌµ´üÄ¨Ìò·º¤¬³ÎÄê¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¸½ºß¤Î¼ÂÌ³¤Î±¿ÍÑ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢Èï¹ð¿Í¤ÏÁêÅöÄ¹´ü´ÖÉþÌò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢Èï¹ð¿Í¤¬ÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤¤¤Æ±Æ¶ÁÎÏ¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»ö¼Â¾åÆñ¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¡¢·Ù»¡Åù¤ÎÂÐºö¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Î¼åÂÎ²½¤Î·¹¸þ¤ÏÂ³¤¯¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ìµ´üÄ¨Ìò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ë½ÎÏÃÄÁÈ¿¥¤Î¥È¥Ã¥×¤¬¸·¤·¤¤È½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯¡¢Â¾¤ÎË½ÎÏÃÄÁÈ¿¥¤ËÂÐ¤¹¤ëÍÞ»ßÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡üË½ÎÏÃÄËÐÌÇ¤ÎÉ¬Í×À¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤
--ºÇ¹âºÛ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡£
º£²ó¤Î»ö·ï¤Ï¡¢¸¡»¡Ä£¡¦ÊÛ¸îÂ¦¤È¤â¤Ë¾å¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¹âºÛ¤ÎÈ½ÃÇ¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìµ´üÄ¨Ìò¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡¢º£¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤âË½ÎÏÃÄ¤Ê¤É¤ÎÈ¿¼Ò²ñÅªÀªÎÏ¤Î±Â¿©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ë½ÎÏÃÄ¤Î¼åÂÎ²½¡¦ËÐÌÇ¤ÎÉ¬Í×À¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ë½ÎÏÃÄ¤Ê¤É¤ÎÈ¿¼Ò²ñÅªÀªÎÏ¤Î¼åÂÎ²½¡¦ËÐÌÇ¤Î¤¿¤á¤Ë¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁÈ¿¥¤«¤é³Ð¸ç¤ò¤â¤Ã¤ÆÎ¥Ã¦¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÊý¡¹¤ò¼õ¤±ÍÆ¤ì¤¿¤ê¡¢¿Íºà¤òÃÇ¤Ä¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁË½ÎÏÃÄ¤Ê¤É¤ÎÁÈ¿¥¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¡¦´Ø¤ï¤ê¤ò»ý¤Ä¼Ô¤òÃÇ¤Ä¤È¤¤¤¦³èÆ°¤âµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼èºà¶¨ÎÏÊÛ¸î»Î¡Û
ÀÄÌÚ ÃÎÌ¦¡Ê¤¢¤ª¤¡¦¤È¤â¤ß¡ËÊÛ¸î»Î
ÅìµþÊÛ¸î»Î²ñÌ±»ö²ðÆþË½ÎÏÂÐºöÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñÉû°Ñ°÷Ä¹¡¦ÆüËÜÊÛ¸î»ÎÏ¢¹ç²ñÌ±»ö²ðÆþË½ÎÏÂÐºö°Ñ°÷²ñ´´»ö¡£ÉÜÃæ·ºÌ³½ê¤ÎÆÆ»ÖÌÌÀÜ°÷¡£NHK¤äÌ±Êü¤Î¥É¥é¥Þ¤ÇË¡Î§´Æ½¤¤â¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÈ¿¼Ò²ñÅªÀªÎÏ¤ò¤á¤°¤ëÈ½Îã¤ÎÊ¬ÀÏ¤ÈÅ¸³«µ¡ÌÊÌºý¡¡¶âÍ»¡¦¾¦»öÈ½Îã¡Í¡Ù¡ÖÆ±¶¡×¡Ê·ÐºÑË¡Îá¸¦µæ²ñ¡Ë¤Ê¤É¡£
»öÌ³½êÌ¾¡§ÃÓÂÞ»ÔÌ±Ë¡Î§»öÌ³½ê
»öÌ³½êURL¡§https://ikeshimilaw.com/