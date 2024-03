ブルボンは、独特な食感で人気の「しゃりもにグミ」をイメージしたカップゼリー“しゃりもにゼリー”を2024年3月19日(火)に新発売しました。

ブルボン「しゃりもにゼリー」

内容量 :143g

発売日 :2024年3月19日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :6カ月

“しゃりもにゼリー”は、“しゃりしゃり”とした舌触りのゼリーの中に“もにもに”とした食感のヨーグルト味の成型ゼリーを入れて、2つの食感のゼリーを組み合わせた商品です。

さわやかな味わいと食感のコントラストを楽しめるブルボンならではのカップゼリーです。

※ 本製品にしゃりもにグミは入っておりません。

