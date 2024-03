なめらかカスタードクリームを味わう！ブルボン「ふんわりオムレットこだわりカスタード」

ブルボンは、ふんわりケーキでカスタードクリームを包んだ「ふんわりオムレットこだわりカスタード」を2024年3月19日(火)に発売しました。

ブルボン「ふんわりオムレットこだわりカスタード」

商品名 :ふんわりオムレットこだわりカスタード

内容量 :5個

発売日 :2024年3月19日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :6カ月

「ふんわりオムレットこだわりカスタード」は、ふんわりケーキでカスタードクリームを包み、両端をコーティングクリームで仕上げました。

カスタードクリームは、窯の中で乳原料や卵、砂糖を丁寧に混ぜ加熱しながら撹拌して仕上げるこだわりの製法を用いました。

クリームのなめらかな食感に加えて、両端のコーティングクリームをくちどけ良く仕上げており、しっとりふわふわのケーキとともになめらかな口あたりを楽しめます。

季節を問わず味わっていただけるおいしさです。

