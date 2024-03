JR九州フードサービスは、「アミュプラザ長崎」5階にある人気レストラン「うまや長崎」を2024年3月29日(金)にリニューアルオープンします。

うまや長崎

店舗名 : うまや長崎

所在地 : 〒850-0058 長崎県長崎市尾上町1-1 アミュプラザ長崎 5F

電話番号: 095-808-1512

営業時間: 11:00〜22:00

店舗概要: 84席(テーブル78席・カウンター6席)

一歩足を踏み入れれば、明るく温かみのある照明と広々とした開放的な店内がお出迎え!

テーブル席は、人数に合わせてお食事を楽しめるよう自由に配置可能になりました。

長崎の波佐見焼や福岡の小石原焼など、九州の伝統的な器を多く使用し、自慢の料理をより一層に引き立てます。

ランチタイムは豊富な定食メニューの数々、夜は九州の地酒に合う一品料理や焼き鳥、〆に自慢の蕎麦を提供。

長崎の風土や食材を活かした料理で、お客さまをおもてなしします。

是非、この機会にご来店いただき、長崎の素晴らしさと「うまや」の味を堪能できます。

「うまや」ならではの味覚の紹介

<その1「牛たん」>

自慢の薄切り牛たんが、より一層美味しくなりました。

噛むたびに口いっぱいに広がる深い旨みが魅力です。

<その2「蕎麦」>

なめらかで歯切れが良く、香り高い蕎麦を楽しめます。

<その3「焼き鳥」>

「みつせ鶏」を使用した、ジューシーで旨味たっぷりの焼き鳥です。

牛たん麦とろろ定食(牛たん1.5倍盛り) 税込2,180円

季節の天丼と蕎麦セット 税込1,120円

みつせ鶏の焼き鳥 各種 税込210円〜

長崎名物を用いた料理の数々

ご当地、長崎ならではの料理も豊富に用意しています。

<雲仙ハムカツ>

税込630円

雲仙ハムを厚切りにし、外はカリッと中はジューシーに揚げました。

アツアツの揚げたては、一度食べたら忘れられない逸品です。

雲仙ハムカツ 税込630円

<角煮つけ蕎麦>

税込1,300円

豚の角煮はとろけるような食感と甘みが特徴です。

香り高い蕎麦と特製のつけだれが絶妙にマッチします。

角煮つけ蕎麦 税込1,300円

<出島セット>

税込1,800円

豚の角煮や、みつせ鶏の焼き鳥、同店自慢の蕎麦など、うまや長崎の魅力が詰まったセットです。

ドリンクはビールまたはハイボールから選べます。

出島セット 税込1,800円

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post アミュプラザ長崎の人気店がリニューアル!うまや長崎 appeared first on Dtimes.