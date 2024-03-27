【Prime Video】4月の新着アニメ作品発表 『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』『GTO』『黒執事』など大量
Prime Videoで、2024年4月より配信がスタートする新着作品が発表された。ここではアニメ作品を中心に紹介する。
【画像】楽しみ！配信される怪獣8号＆忘却バッテリーのビジュアル
■アニメ映画（日本）
2024年4月1日（月）
・劇場版『黒執事 Book of the Atlantic』
・『映画 この素晴らしい世界に祝福を！紅伝説』
2024年4月10日（水）
・『劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女』
2024年4月29日（月・祝）
・『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』 ※見放題独占配信
※2024年4月15日（月）より購入独占配信
■アニメ映画（海外）
2024年4月26日（金）
・『ハンクの肉球大決戦』 ＊見放題独占配信
■テレビアニメ（日本）
2024年4月1日（月）
・『黒執事』
・『黒執事 II』
・『黒執事 Book of Circus』
・『黒執事 Book of Murder』
・『GTO』
2024年4月5日（金）
・『狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』
・『出来損ないと呼ばれた元英雄は、実家から追放されたので好き勝手に生きることにした』
・『転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます』
・『刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺-』
2024年4月6日（土）
・『神は遊戯に飢えている。』
・『終末トレインどこへいく?』
・『僕のヒーローアカデミア』第7期
2024年4月7日（日）
・『バーテンダー 神のグラス』
・『夜桜さんちの大作戦』 ＊見放題最速配信
2024年4月8日（月）
・『アストロノオト』
・『WIND BREAKER』
・『HIGHSPEED Etoile』
・『変人のサラダボウル』
・『Re:Monster』
2024年4月9日（火）
・『アイドルマスター シャイニーカラーズ』
・『ヴァンパイア男子寮』
・『となりの妖怪さん』
・『ゆるキャン△ SEASON３』
・『龍族 -The Blazing Dawn-』
2024年4月10日（水）
・『烏は主を選ばない』
・『花野井くんと恋の病』
・『響け！ユーフォニアム3』
・『忘却バッテリー』 ＊先行見放題独占配信
・『魔法科高校の劣等生』
・『魔法科高校の劣等生 来訪者編』
・『魔法科高校の劣等生 追憶編』
・『魔法科高校の優等生』
・『魔法科高校の劣等生』第3シーズン
2024年4月11日（木）
・『オーイ！とんぼ』
・『喧嘩独学』
・『転生貴族、鑑定スキルで成り上がる』
2024年4月13日（土）
・『怪獣８号』
・『この素晴らしい世界に祝福を！3』
・『じいさんばあさん若返る』
・『夜のクラゲは泳げない』
・『リンカイ！』
・『Lv2からチートだった元勇者候補のまったり異世界ライフ』
2024年4月14日（日）
・『時光代理人 -LINK CLICK-』
・『時光代理人 -LINK CLICK-II』
2024年4月15日（月）
・『Unnamed Memory』
・『怪異と乙女と神隠し』
・『声優ラジオのウラオモテ』
2024年4月16日（火）
・『黒執事 -寄宿学校編-』
・『デート・ア・ライブV』
2024年4月19日（金）
・『THE NEW GATE』
2024年4月26日（金）
・『天地無用！GXP パラダイス始動編』
※『転生したらスライムだった件』第3期は2024年3月30日（土）より配信いたします
【画像】楽しみ！配信される怪獣8号＆忘却バッテリーのビジュアル
■アニメ映画（日本）
2024年4月1日（月）
・劇場版『黒執事 Book of the Atlantic』
・『映画 この素晴らしい世界に祝福を！紅伝説』
2024年4月10日（水）
・『劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女』
2024年4月29日（月・祝）
・『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』 ※見放題独占配信
※2024年4月15日（月）より購入独占配信
2024年4月26日（金）
・『ハンクの肉球大決戦』 ＊見放題独占配信
■テレビアニメ（日本）
2024年4月1日（月）
・『黒執事』
・『黒執事 II』
・『黒執事 Book of Circus』
・『黒執事 Book of Murder』
・『GTO』
2024年4月5日（金）
・『狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』
・『出来損ないと呼ばれた元英雄は、実家から追放されたので好き勝手に生きることにした』
・『転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます』
・『刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺-』
2024年4月6日（土）
・『神は遊戯に飢えている。』
・『終末トレインどこへいく?』
・『僕のヒーローアカデミア』第7期
2024年4月7日（日）
・『バーテンダー 神のグラス』
・『夜桜さんちの大作戦』 ＊見放題最速配信
2024年4月8日（月）
・『アストロノオト』
・『WIND BREAKER』
・『HIGHSPEED Etoile』
・『変人のサラダボウル』
・『Re:Monster』
2024年4月9日（火）
・『アイドルマスター シャイニーカラーズ』
・『ヴァンパイア男子寮』
・『となりの妖怪さん』
・『ゆるキャン△ SEASON３』
・『龍族 -The Blazing Dawn-』
2024年4月10日（水）
・『烏は主を選ばない』
・『花野井くんと恋の病』
・『響け！ユーフォニアム3』
・『忘却バッテリー』 ＊先行見放題独占配信
・『魔法科高校の劣等生』
・『魔法科高校の劣等生 来訪者編』
・『魔法科高校の劣等生 追憶編』
・『魔法科高校の優等生』
・『魔法科高校の劣等生』第3シーズン
2024年4月11日（木）
・『オーイ！とんぼ』
・『喧嘩独学』
・『転生貴族、鑑定スキルで成り上がる』
2024年4月13日（土）
・『怪獣８号』
・『この素晴らしい世界に祝福を！3』
・『じいさんばあさん若返る』
・『夜のクラゲは泳げない』
・『リンカイ！』
・『Lv2からチートだった元勇者候補のまったり異世界ライフ』
2024年4月14日（日）
・『時光代理人 -LINK CLICK-』
・『時光代理人 -LINK CLICK-II』
2024年4月15日（月）
・『Unnamed Memory』
・『怪異と乙女と神隠し』
・『声優ラジオのウラオモテ』
2024年4月16日（火）
・『黒執事 -寄宿学校編-』
・『デート・ア・ライブV』
2024年4月19日（金）
・『THE NEW GATE』
2024年4月26日（金）
・『天地無用！GXP パラダイス始動編』
※『転生したらスライムだった件』第3期は2024年3月30日（土）より配信いたします