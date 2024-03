Prime Videoで、2024年4月より配信がスタートする新着作品が発表された。ここではアニメ作品を中心に紹介する。■アニメ映画(日本)2024年4月1日(月)・劇場版『黒執事 Book of the Atlantic』・『映画 この素晴らしい世界に祝福を!紅伝説』2024年4月10日(水)・『劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女』2024年4月29日(月・祝)・『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』 ※見放題独占配信※2024年4月15日(月)より購入独占配信

■アニメ映画(海外)2024年4月26日(金)・『ハンクの肉球大決戦』 *見放題独占配信■テレビアニメ(日本)2024年4月1日(月)・『黒執事』・『黒執事 II』・『黒執事 Book of Circus』・『黒執事 Book of Murder』・『GTO』2024年4月5日(金)・『狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』・『出来損ないと呼ばれた元英雄は、実家から追放されたので好き勝手に生きることにした』・『転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます』・『刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺-』2024年4月6日(土)・『神は遊戯に飢えている。』・『終末トレインどこへいく?』・『僕のヒーローアカデミア』第7期2024年4月7日(日)・『バーテンダー 神のグラス』・『夜桜さんちの大作戦』 *見放題最速配信2024年4月8日(月)・『アストロノオト』・『WIND BREAKER』・『HIGHSPEED Etoile』・『変人のサラダボウル』・『Re:Monster』2024年4月9日(火)・『アイドルマスター シャイニーカラーズ』・『ヴァンパイア男子寮』・『となりの妖怪さん』・『ゆるキャン△ SEASON3』・『龍族 -The Blazing Dawn-』2024年4月10日(水)・『烏は主を選ばない』・『花野井くんと恋の病』・『響け!ユーフォニアム3』・『忘却バッテリー』 *先行見放題独占配信・『魔法科高校の劣等生』・『魔法科高校の劣等生 来訪者編』・『魔法科高校の劣等生 追憶編』・『魔法科高校の優等生』・『魔法科高校の劣等生』第3シーズン2024年4月11日(木)・『オーイ!とんぼ』・『喧嘩独学』・『転生貴族、鑑定スキルで成り上がる』2024年4月13日(土)・『怪獣8号』・『この素晴らしい世界に祝福を!3』・『じいさんばあさん若返る』・『夜のクラゲは泳げない』・『リンカイ!』・『Lv2からチートだった元勇者候補のまったり異世界ライフ』2024年4月14日(日)・『時光代理人 -LINK CLICK-』・『時光代理人 -LINK CLICK-II』2024年4月15日(月)・『Unnamed Memory』・『怪異と乙女と神隠し』・『声優ラジオのウラオモテ』2024年4月16日(火)・『黒執事 -寄宿学校編-』・『デート・ア・ライブV』2024年4月19日(金)・『THE NEW GATE』2024年4月26日(金)・『天地無用!GXP パラダイス始動編』※『転生したらスライムだった件』第3期は2024年3月30日(土)より配信いたします