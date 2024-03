Amazonプライム会員になると追加料金なしで利用できる定額制の動画配信サービス(SVOD)「Prime Video」で、2024年4月より配信開始となる新着作品が発表された。※視聴には会員登録が必要。配信開始日は変更になる可能性あり。■映画(日本)4月1日(月)『やがて海へと届く』『20歳のソウル 』4月3日(水)『Winny』4月5日(金)『ある閉ざされた雪の山荘で』 *独占配信劇場版『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』 *見放題独占配信

4月9日(火)『そして僕は途方に暮れる』4月12日(金)『貞子 DX』『法廷遊戯』 *独占配信『耳をすませば』4月19日(金)『おまえの罪を自白しろ』 *見放題独占配信■映画(海外)4月1日(月)『ピエロがお前を嘲笑う』4月4日(木)Amazon Original『ミュージック 〜僕だけに聴こえる音〜』(Musica/アメリカ)シーズン 1 *午後4時から独占配信4月5日(金)Amazon Original『ビリー・ウォルシュとデートする方法』( How To Date Billy Walsh/イギリス )*午前9時から独占配信4月12日(金)『サイン』4月19日(金)『生きる LIVING』 *見放題独占配信『ソニック・ザ・ムービー/ソニック VS ナックルズ』 *見放題独占配信『プレデター』『プレデター 2』『 AVP2 エイリアンズ VS.プレデター』『プレデターズ』『ザ・プレデター』4月26日(金)『エンドロールのつづき』Amazon Original『サイエン 最後の戦い』( Sayen: La Cazadora/チリ) *午前9時から独占配信『ロスト・フライト』 *見放題独占配信■アニメ映画(日本)4月1日(月)劇場版『黒執事 Book of the Atlantic』『映画 この素晴らしい世界に祝福を!紅伝説』4月10日(水)『劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女』4月29日(月・祝)『鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎』 *見放題独占配信※4月15日(月)より購入独占配信■アニメ映画(海外)4月26日(金)『ハンクの肉球大決戦』 *見放題独占配信■テレビドラマ(日本)4月1日(月)『インフォーマ』『合理的にあり得ない 探偵・上水流涼子の解明』『GTO』『中学聖日記』『転職の魔王様』『TOKYO MER〜隅田川ミッション〜』『ホストを相続しちゃいました』4月10日(水)『王様に捧ぐ薬指』『君の花になる』『ごめんね青春 !』『ドラゴン桜(2005)』『ドラゴン桜(2021)』『ファイトソング』4月7日(日)『ACMA:GAMEアクマゲーム』4月9日(火)『消えた初恋』■テレビドラマ(海外)4月11日(木)Amazon Original『フォールアウト』( Fall Out/アメリカ)シーズン 1 *午後4時から独占配信4月25日(木)Amazon Original『ゼム』( Them/アメリカ)シーズン 2 *午後4時から独占配信■テレビアニメ(日本)3月30日(土)『転生したらスライムだった件』第3期4月1日(月)『黒執事』『黒執事 II』『黒執事 Book of Circus』『黒執事 Book of Murder』『GTO』4月5日(金)『狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』『出来損ないと呼ばれた元英雄は、実家から追放されたので好き勝手に生きることにした』『転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます』『刀剣乱舞 廻 -虚伝 燃ゆる本能寺 -』4月6日(土)『神は遊戯に飢えている。』『終末トレインどこへいく ?』『僕のヒーローアカデミア』第 7期4月7日(日)『バーテンダー 神のグラス』『夜桜さんちの大作戦』 *見放題最速配信4月8日(月)『アストロノオト』『WIND BREAKER』『HIGHSPEED Etoile』『変人のサラダボウル』『Re:Monster』4月9日(火)『アイドルマスター シャイニーカラーズ』『ヴァンパイア男子寮』『となりの妖怪さん』『ゆるキャン △ SEASON3』『龍族 -The Blazing Dawn-』4月10日(水)『烏は主を選ばない』『花野井くんと恋の病』『響け!ユーフォニアム 3』『忘却バッテリー』 *先行見放題独占配信『魔法科高校の劣等生』『魔法科高校の劣等生 来訪者編』『魔法科高校の劣等生 追憶編』『魔法科高校の優等生』『魔法科高校の劣等生』第 3シーズン4月11日(木)『オーイ!とんぼ』『喧嘩独学』『転生貴族、鑑定スキルで成り上がる』4月13日(土)『怪獣8号』『この素晴らしい世界に祝福を! 3』『じいさんばあさん若返る』『夜のクラゲは泳げない』『リンカイ!』『Lv2からチートだった元勇者候補のまったり異世界ライフ』4月14日(日)『時光代理人 -LINK CLICK-』『時光代理人 -LINK 』4月15日(月)『Unnamed Memory』『怪異と乙女と神隠し』『声優ラジオのウラオモテ』4月16日(火)『黒執事 -寄宿学校編 -』『デート・ア・ライブ V』4月19日(金)『THE NEW GATE』4月26日(金)『天地無用! GXP パラダイス始動編』■ドキュメンタリー映画(日本)4月10日(水)『戦場記者』■バラエティー(日本)4月16日(火)『火曜は全力!華大さんと千鳥くん』4月24日(水)『千原ジュニアの座王』■バラエティー(海外)4月18日(木)Amazon Original『タイラー・キャメロンのリノベしようぜ』( Going Home With Tyler Cameron/アメリカ)シーズン 1 *午後4時から独占配信■音楽(日本)4月19日(金)『TRF 30th Anniversary Live at 日本武道館 「past and future.」 』4月26日(金)『to HEROes 〜 TOBE 1st Super Live〜 Special Edition』 *独占配信■スポーツ(日本)4月22日(月)『独占密着 井上尚弥 VSルイス・ネリ 東京ドーム決戦直前 SP』 *独占配信『知れば 100倍楽 しめる! 井上尚弥 ”世紀 の 一戦 ”が 東京 ドーム にくる〜 SP』 *独占配信(C)2023 劇場版『TOKYO MER』製作委員会(C)2024映画『ある閉ざされた雪の山荘で』製作委員会 (C)東野圭吾/講談社(C)五十嵐律人/講談社 (C)2023 「法廷遊戯」製作委員会