映画『ゴジラxコング 新たなる帝国』(4月26日公開)の最新映像が27日、公開された。映画『ゴジラxコング 新たなる帝国』○■映画『ゴジラxコング 新たなる帝国』最新映像新たに公開された映像には、コングと、コングに似た姿をした赤毛の征服者・スカーキングによる大迫力の怪獣バトルや、次々と破壊される人間世界、そして神秘に満ちた地底世界の様子などのシーンがふんだんに盛り込まれた。その中にはゴジラとコングの壮絶なバトルも。

そして闇の中から姿を現す新たな敵の姿も。地上を支配する王・ゴジラと、地底を支配する王・コング、そんな両者すらも恐れる“史上最大の脅威”が姿を現し、世界の調和は破壊される。絶体絶命の危機に陥るコングに「コングだけじゃ勝てない」「彼がいるわ」という言葉がかけられ、一線を超え敵に向かって爆走していくゴジラとコングの姿が。衝撃の共闘が誕生する。映像では日本が生んだ怪獣“モスラ”の姿も解禁。ゴジラ映画シリーズの中で、今まで幾度となくゴジラと対決、あるいは共闘してきたモスラが鍵を握ることになるのか、気になる映像となっている。【編集部MEMO】ワーナー・ブラザースとレジェンダリー・ピクチャーズ、東宝が提携し『GODZILLA ゴジラ』(2014)より展開してきた、ハリウッド版『ゴジラ』シリーズと、『キングコング:髑髏島の巨神』(2017)の壮大な世界観がクロスオーバーする「モンスター・ヴァース」シリーズ。第2弾『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』、第3弾『ゴジラvsコング』が大ヒットし、待望の第4弾『ゴジラxコング 新たなる帝国』(4月26日公開)が公開される。監督は前作に引き続きアダム・ウィンガードが務め、レベッカ・ホール、ブライアン・タイリー・ヘンリー、ダン・スティーヴンス、カイリー・ホットル、アレックス・ファーンズ、レイチェル・ハウス、ファラ・チェンらが出演する。(C) 2024 Legendary and Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.