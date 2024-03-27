27日午前6時6分頃、茨城県、千葉県で最大震度2を観測する地震がありました。

【写真を見る】関東地方で最大震度2の地震 静岡県内でも震度1（27日午前6時6分頃の地震）

気象庁によりますと、震源地は千葉県北東部で、震源の深さは約60km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、茨城県の取手市、千葉県の東金市、旭市、匝瑳市、香取市、山武市、大網白里市、多古町、九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、千葉中央区、千葉花見川区、千葉若葉区、千葉美浜区、千葉佐倉市、それに市原市です。

静岡県内では、富士宮市で震度1を観測しました。

【各地の震度詳細】

■震度2

□茨城県

取手市

□千葉県

東金市 旭市 匝瑳市

香取市 山武市 大網白里市

多古町 九十九里町 芝山町

横芝光町 一宮町 千葉中央区

千葉花見川区 千葉若葉区 千葉美浜区

千葉佐倉市 市原市

■震度1

□茨城県

土浦市 石岡市 龍ケ崎市

茨城鹿嶋市 潮来市 筑西市

坂東市 稲敷市 神栖市

利根町 笠間市

□千葉県

銚子市 茂原市 神崎町

睦沢町 長生村 白子町

長柄町 長南町 千葉稲毛区

千葉緑区 市川市 船橋市

野田市 成田市 習志野市

柏市 八千代市 鎌ケ谷市

浦安市 四街道市 八街市

印西市 白井市 富里市

酒々井町 栄町 勝浦市

君津市 いすみ市

□埼玉県

さいたま大宮区 さいたま浦和区 さいたま緑区

川口市 春日部市 草加市

蕨市 三郷市 吉川市

宮代町

□東京都

東京千代田区 東京中央区 東京台東区

東京墨田区 東京江東区 東京品川区

東京北区 東京荒川区 東京板橋区

東京足立区 東京葛飾区 東京江戸川区

八王子市 調布市

□神奈川県

横浜保土ケ谷区 三浦市 厚木市

□静岡県

富士宮市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。