関東地方で最大震度2の地震 静岡県内でも震度1（27日午前6時6分頃の地震）
27日午前6時6分頃、茨城県、千葉県で最大震度2を観測する地震がありました。
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気象庁によりますと、震源地は千葉県北東部で、震源の深さは約60km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、茨城県の取手市、千葉県の東金市、旭市、匝瑳市、香取市、山武市、大網白里市、多古町、九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、千葉中央区、千葉花見川区、千葉若葉区、千葉美浜区、千葉佐倉市、それに市原市です。
【各地の震度詳細】■震度2 □茨城県 取手市
□千葉県東金市 旭市 匝瑳市 香取市 山武市 大網白里市 多古町 九十九里町 芝山町 横芝光町 一宮町 千葉中央区 千葉花見川区 千葉若葉区 千葉美浜区 千葉佐倉市 市原市
■震度1□茨城県 土浦市 石岡市 龍ケ崎市 茨城鹿嶋市 潮来市 筑西市 坂東市 稲敷市 神栖市 利根町 笠間市
□千葉県銚子市 茂原市 神崎町 睦沢町 長生村 白子町 長柄町 長南町 千葉稲毛区 千葉緑区 市川市 船橋市 野田市 成田市 習志野市 柏市 八千代市 鎌ケ谷市 浦安市 四街道市 八街市 印西市 白井市 富里市 酒々井町 栄町 勝浦市 君津市 いすみ市
□埼玉県さいたま大宮区 さいたま浦和区 さいたま緑区 川口市 春日部市 草加市 蕨市 三郷市 吉川市 宮代町
□東京都東京千代田区 東京中央区 東京台東区 東京墨田区 東京江東区 東京品川区 東京北区 東京荒川区 東京板橋区 東京足立区 東京葛飾区 東京江戸川区 八王子市 調布市
□神奈川県横浜保土ケ谷区 三浦市 厚木市
□静岡県富士宮市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。新たな情報が発表され次第、情報を更新します。