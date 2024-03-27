日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）

日立製作所 13767（-33 -0.24%）

ホンダ 1883（+3 +0.16%）

オリックス 3348（+10 +0.30%）

クボタ 2354（+15.5 +0.66%）

パナソニック 1428（-13 -0.90%）

みずほＦＧ 3061（+16 +0.53%）

野村ＨＤ 978（-2 -0.20%）

トヨタ自動車 3845（-5 -0.13%）



（注）円換算終値はADR終値×ADRレシオ×ドル円（NYクローズ）で算出

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