日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
日立製作所 13767（-33 -0.24%）
ホンダ 1883（+3 +0.16%）
オリックス 3348（+10 +0.30%）
クボタ 2354（+15.5 +0.66%）
パナソニック 1428（-13 -0.90%）
みずほＦＧ 3061（+16 +0.53%）
野村ＨＤ 978（-2 -0.20%）
トヨタ自動車 3845（-5 -0.13%）
（注）円換算終値はADR終値×ADRレシオ×ドル円（NYクローズ）で算出
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
日立製作所 13767（-33 -0.24%）
ホンダ 1883（+3 +0.16%）
オリックス 3348（+10 +0.30%）
クボタ 2354（+15.5 +0.66%）
パナソニック 1428（-13 -0.90%）
みずほＦＧ 3061（+16 +0.53%）
野村ＨＤ 978（-2 -0.20%）
トヨタ自動車 3845（-5 -0.13%）
（注）円換算終値はADR終値×ADRレシオ×ドル円（NYクローズ）で算出