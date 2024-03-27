日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名　　　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
日立製作所　　13767（-33　-0.24%）
ホンダ　　　　1883（+3　+0.16%）
オリックス　　3348（+10　+0.30%）
クボタ　　　　2354（+15.5　+0.66%）
パナソニック　1428（-13　-0.90%）
みずほＦＧ　　3061（+16　+0.53%）
野村ＨＤ　　　978（-2　-0.20%）
トヨタ自動車　3845（-5　-0.13%）

（注）円換算終値はADR終値×ADRレシオ×ドル円（NYクローズ）で算出