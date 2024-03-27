２６日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８１．６２ドル（－０．３３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２１９９．２ドル（＋１．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２４４８．３セント（－２６．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４３．５０セント（－１１．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３２．５０セント（－５．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１９９．００セント（－１０．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２８７．８２（－１．１２）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８１．６２ドル（－０．３３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２１９９．２ドル（＋１．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２４４８．３セント（－２６．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４３．５０セント（－１１．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３２．５０セント（－５．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１９９．００セント（－１０．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２８７．８２（－１．１２）
出所：MINKABU PRESS