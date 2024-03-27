日経225先物テクニカルポイント（27日夜間取引終了時点）
27日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比60円高の4万250円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
41634.00円 ボリンジャーバンド3σ
40897.73円 ボリンジャーバンド2σ
40398.03円 26日日経平均株価現物終値
40368.00円 5日移動平均
40250.00円 27日夜間取引終値
40161.47円 ボリンジャーバンド1σ
39495.00円 一目均衡表・転換線
39485.00円 一目均衡表・基準線
39425.20円 25日移動平均
38688.93円 ボリンジャーバンド-1σ
37952.67円 ボリンジャーバンド2σ
37216.40円 ボリンジャーバンド3σ
37127.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
36438.93円 75日移動平均
35470.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
33937.50円 200日移動平均
株探ニュース
41634.00円 ボリンジャーバンド3σ
40897.73円 ボリンジャーバンド2σ
40398.03円 26日日経平均株価現物終値
40368.00円 5日移動平均
40250.00円 27日夜間取引終値
40161.47円 ボリンジャーバンド1σ
39495.00円 一目均衡表・転換線
39485.00円 一目均衡表・基準線
39425.20円 25日移動平均
38688.93円 ボリンジャーバンド-1σ
37952.67円 ボリンジャーバンド2σ
37216.40円 ボリンジャーバンド3σ
37127.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
36438.93円 75日移動平均
35470.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
33937.50円 200日移動平均
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