　27日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比60円高の4万250円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

41634.00円　　ボリンジャーバンド3σ
40897.73円　　ボリンジャーバンド2σ
40398.03円　　26日日経平均株価現物終値
40368.00円　　5日移動平均
40250.00円　　27日夜間取引終値
40161.47円　　ボリンジャーバンド1σ
39495.00円　　一目均衡表・転換線
39485.00円　　一目均衡表・基準線
39425.20円　　25日移動平均
38688.93円　　ボリンジャーバンド-1σ
37952.67円　　ボリンジャーバンド2σ
37216.40円　　ボリンジャーバンド3σ
37127.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
36438.93円　　75日移動平均
35470.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
33937.50円　　200日移動平均


株探ニュース