<HY SKY Fes 2024 & 前夜祭>が3月22日より3日間にわたり、沖縄県総合運動公園多目的広場で開催された。HYメンバー自らが装飾した会場内には、2023年の総動員数を超える2万5000人が来場し、HY含む全18組の豪華出演者が舞台を盛り上げた。“みんなで創り上げる最高の3日間” “誰も取り残さないフェス”より、前夜祭、DAY1に続いてDAY2のオフィシャルレポートをお届けしたい。



▼具志川青年会/エイサー



▼ゴミ袋配布とクリーン活動



▼ワークショップ



▼MASA MAGIC



▼ありんくりん



▼名無し之太郎



▼川崎鷹也



▼肝高の阿麻和利



▼MONKEY MAJIK



▼ちゃんみな



▼氣志團



▼Awich



▼HY



▼HY



▼HY with Awich

■<HY SKY Fes 2024 & 前夜祭>3月23日(土)@沖縄県総合運動公園多目的広場【DAY1】SETLIST

【名無し之太郎】※オープニングアクト

01. ドライブ

02. 融界

03. 我儘

【川崎鷹也】

01. カレンダー

02. 愛の歌

03. 君の為のキミノウタ

04. 魔法の絨毯

05. またね、ヒーロー

06. ほろ酔いラブソング

【肝高の阿麻和利】

01. ダイナミック琉球 short ver.

02. 伝令

03. 安波節

04. 伊計離島

05. 棒術

06. あまわり誕生〜歓喜

07. 肝高の詩

【MONKEY MAJIK】

01. 虹色の魚

02. Around The World

03. Change

04. fly

05. ただ、ありがとう

06. Livin' in the sun

07. Together

08. Safari

09. 空はまるで

【ちゃんみな】

01. 美人

02. Picky

03. ハレンチ

04. B級

05. サンフラワー

06. Call

07. Never Grow Up

08. You Just Walked In My Life

09. CHOCOLATE

10. ボイスメモNo.5

11. Angel

【氣志團】

01. 俺達には土曜日しかない

02. 氣志團がやって来た オラ!オラ!オラ!

03. 恋人〜ジゴロ13

04. 喧嘩上等

05. 強い気持ち・強い愛

06. One Night Carnival

07. One Night Carnival 2024〜PM11:00〜

08. One Night Jamboree

【Awich】

01. THE UNION

02. Guerrilla

03. ALI BABA

04. Bad Bitch美学

05. 洗脳

06. WHORU?

07. GILA GILA

08. Remember

09. 琉球愛歌Remix

10. 柊人-好きなこと

11. RASEN in OKINAWA (Awich & CHICO CARLITO Ver.)

12. CHICO CARLITO -Let Go feat.柊人

13. LONGINESS REMIX

【HY】

01. 明日種〜アシタネ〜

02. AM11:00

03. 366日(Official Duet ver.)

04. 3月の陽炎

05. 時をこえ

06. 隆福丸

07. ホワイトビーチ(with Awich)

■<HY SKY Fes 2024 &前夜祭>

前夜祭:3月22日(金) 沖縄県総合運動公園 多目的広場

DAY1:3月23日(土) 沖縄県総合運動公園 多目的広場

DAY2:3月24日(日) 沖縄県総合運動公園 多目的広場

▼出演アーティスト ※五十音順

【前夜祭】22日:HY、由薫

【DAY1】23日:冨岡愛(オープニングアクト)、HY、加藤ミリヤ、水曜日のカンパネラ、スガ シカオ with FUYU、DISH//、槇原敬之、MASA MAGIC、MONGOL800

【DAY2】24日:名無し之太郎(オープニングアクト)、ありんくりん、Awich、HY、川崎鷹也、氣志團、肝高の阿麻和利、ちゃんみな、MASA MAGIC、MONKEY MAJIK





■番組放送『HY SKY Fes 2024』

放送日時:5月3日(金/祝) 19時00分〜23時30分

放送チャンネル:フジテレビNEXT ライブ・プレミアム

放送内容:DAY1、DAY2ライブの模様を中心にSDGsをコンセプトにしたフェスの舞台裏を追加

https://otn.fujitv.co.jp/SKY24/

■「366日(Official Duet ver.)」

2024月2月29日(木) 配信リリース

※フジテレビ系月9ドラマ『366日』主題歌

配信リンク:https://HY.lnk.to/366days_odv







■フジテレビ9月ドラマ『366日』放送日時:2024年4月スタート

※毎週月曜日21時〜21時54分

出演者:広瀬アリス 他

演出:平川雄一朗(『義母と娘のブルース』(2018年、2020年/TBS系)、『JIN-仁-』(2009年、2011年/TBS系)、『ROOKIES』(2008年・2009年/TBS系)ほか

脚本:清水友佳子(『最愛』(2021年/TBS系)、『リバーサルオーケストラ』(2023年/日本テレビ系)、連続テレビ小説『エール』(2020年/NHK)ほか

主題歌:「366日」/HY

プロデュース:狩野雄太(『知ってるワイフ』(2021年)、『スタンドUPスタート』(2023年)、『推しの王子様』(2021年)ほか

制作協力:AOI Pro.

制作・著作:フジテレビ

【ストーリー】

大好きだった人との再会、12年越しの交際。幸せの矢先、予期せぬ悲劇が訪れて…

音楽教室の事務受付をしている28歳の雪平明日香(ゆきひら・あすか/広瀬アリス)は、通っていた高校が廃校になるということで、高校時代の同級生らと同窓会に行くことに。通っていた校舎を訪れ、かつての同級生達と久しぶりの話でにぎわう中、高校時代に好きだったクラスメイトの水野遥斗(みずの・はると)と再会する。高校時代、遥斗にひそかに思いを寄せていた明日香は卒業式の日に思いを伝えることを決心するも、お互いの誤解も重なり、思いを伝えられないまま、離ればなれに…。「一生、忘れられない恋だった」、そう思いながら過ごしてきた明日香。同窓会が盛り上がり、連絡先を交換した明日香と遥斗は、2人きりで話す中で、高校時代、実は両思いだったことを知る。お互いの気持ちを誤解していたことに気づき、本当の思いを告白しあった2人は、初めて出会った高校2年から12年越しに交際することに。同級生たちにも祝福され、この上ない幸せを手にした明日香だったが、ある日、遥斗を予期せぬ悲劇が襲い、彼は意識不明の重体になってしまう―。明日も、その先もずっと遥斗との幸せな日々を送ることを信じていた明日香、2人の12年越しの恋の行方は…?目覚めない彼の近くにいる明日香は、忘れていた遥斗や同級生たちとのさまざまな日々を思い出していく。

・公式HP:https://www.fujitv.co.jp/366days/

・公式X(旧Twitter):https://twitter.com/366days_fujitv

・公式Instagram:https://www.instagram.com/366days_fujitv

・公式TikTok:https://www.tiktok.com/@366days_fujitv

■<HY 25th Anniversary TOUR>

09月22日(日) 沖縄・那覇文化芸術劇場 なはーと 大劇場

09月28日(土) 東京・ひの煉瓦ホール(日野市民会館)

09月29日(日) 東京・かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール

10月12日(土) 愛知・名古屋市公会堂 大ホール

10月13日(日) 静岡・焼津市大井川文化会館 ミュージコ

10月26日(土) 千葉・印西市文化ホール

10月27日(日) 埼玉・狭山市市民会館

11月09日(土) 兵庫・神戸文化ホール 大ホール

11月10日(日) 奈良・なら100年会館 大ホール

11月23日(土) 新潟・上越文化会館 大ホール

11月24日(日) 福井・敦賀市民文化センター 大ホール

12月07日(土) 宮城・仙台電力ホール

12月08日(日) 岩手・花巻市文化会館 大ホール

12月14日(土) 熊本・熊本城ホール メインホール

12月15日(日) 福岡・福岡サンパレス ホテル&ホール

01月18日(土) 香川・サンポートホール高松 大ホール

01月19日(日) 高知・高知市文化プラザかるぽーと 大ホール

01月25日(土) 山口・渡辺翁記念会館

01月26日(日) 島根・島根県芸術文化センター グラントワ

and more...

<HY SKY Fes>は2024年に5回目の開催を迎えた。“今を生きる子供たちに何かステキなきっかけを作りたい”と地元沖縄でHYメンバーが主催する同フェスは、豪華アーティストによる音楽ステージはもちろん、世界一クリーンなフェスを目指して、お客さんも交えたクリーン活動やワークショップなどを実施。2023年3月には約2万人の動員を記録した。DAY2となる3月24日は、最高気温26度と3月とは思えない暑さのなか、来場者たちが次々と会場へ駆けつける。頭に<SKY Fes>タオルをのせ、暑さ対策もしっかり忘れない来場者たちをうるま市の具志川青年会によるエイサーが出迎えた。DAY1同様、最終日も沖縄の新星イラストレーターMs.Little Chicoのイラストが施されたゴミ袋を配布。メンバー自ら率先して会場内のゴミを拾うクリーン活動も。ワークショップをはじめ、子どもたちが楽しめるコンテンツも充実。けん玉やお絵描き、料理やヨガなど大人と子どもが一緒に楽しめるスペースも<SKY Fes>の特徴だ。メインステージとは別に設けられたグリーンステージも内容盛りだくさん。DAY1に引き続きMASA MAGICによるマジックパフォーマンス、今年より追加されたネタステージにお笑いコンビ・ありんくりんが登場した。そしてメインステージのDAY2出演アーティストはHY含め8組。太陽がギラギラと照りつけるなか、<HY SKY Fes 2024>最終日がスタートした。◆ ◆ ◆【DAY2:3月24日(日)】オープニングアクトは、2024年2月にデビューしたばかりの奇才バンド“名無し之太郎”。美しいピアノの音色が響くなか、林(Vo)が新人とは思えない堂々としたMCでパフォーマンスをスタートさせた。「ドライブ」「融界」「我儘」の3曲を続けて披露。おしゃれなサウンドに、会場の熱気が上がっていくことを肌で感じた。しっかりとした挨拶も忘れない姿に、好印象をもったオーディエンスも多く、見事にオープニングの大役を果たした。本編1組目は川崎鷹也だ。呼び込みのアナウンスから会場が大盛り上がり。1曲目「カレンダー」で聴かせた圧倒的な歌唱力に惹き込まれた。続く「愛の歌」「君の為のキミノウタ」では優しい音色が会場を包み込む。そして「夢のような舞台に立てたことを誇りに思います」と伝えて代表曲「魔法の絨毯」へ。「28歳の若造が、きっと俺なんかより頑張っているあなたに、あえてがんばれというひと言を捧げたいと思います。昨日よりも今日、今日よりも明日、一回でも多くあなたが笑えるように。明日からの未来が少しだけ豊かになるような。そんな想いを込めて」とメッセージを添えて届けられた5曲目の「またね、ヒーロー」に背中を押されたような気がした。最後の曲「ほろ酔いラブソング」では、「手拍子とコール&レスポンスを楽しんでほしい」と会場との一体感を高めて演奏を終えた。深々と頭を下げ、持ってきたピックをすべて客席エリアに投げ入れるなど、始終観客を楽しませた川崎。彼の優しいメッセージがあふれるステージとなった。肝高の阿麻和利は、HYの地元・沖縄県うるま市の中高校生が出演する現代版組踊。“肝高の阿麻和利”とは、沖縄に古くから伝わる伝統芸能“組踊”をベースに、現代音楽とダンスを取り入れて、勝連城10代目城主“阿麻和利”の半生を描く、いわば沖縄版ミュージカルだ。本編2時間の演舞がショートバージョンとしてアレンジされ、沖縄の伝統芸能が届けられた。沖縄ならではのパフォーマンスに、とりわけ県外からの来場者が喜んでいたことは、ステージ上にもしっかりと伝わったはず。中高校生たちにとって、ビッグアーティストと同じ舞台に立つ経験は、唯一無二のものとなったに違いない。3組目はMONKEY MAJIK。「虹色の魚」からスタートしたステージは、2曲目「Around The World」であっという間に会場をロックフェスの世界観へといざなった。名曲「Change」では自然発生的に手拍子が生まれるなど、彼らのライブを心待ちにしていたオーディエンスの気持ちが伝わるシーンとなった。そして「fly」「ただ、ありがとう」「Livin' in the sun」の3曲を披露し、MCでは7年ぶりの沖縄でのライブに対する喜びを伝えた。後半の「Together」「Safari」が披露される頃にはスタンディングエリアがほぼ満員状態に。ヒット曲「空はまるで」をラストにパフォーマンスを終えたMONKEY MAJIKのステージには、世代を超えて愛させるサウンドがいつまでも余韻として残った。スタンディングエリアが満員状態のままのステージに登場したのは、ラッパー/シンガーのちゃんみな。客席からの歓声の大きさはこの日一番。「美人」「Picky」と、クールなパフォーマンスで魅了するちゃんみなに、会場のボルテージが爆発した。「ハレンチ」のセクシーなダンスパフォーマンスで客席を喜ばせ、4曲目「B級」を歌い終えると、MCではパフォーマンスとは違った可愛らしい顔をみせた。「涼しくしてくれる曲たちを歌ってみようかなと思います」と「サンフラワー」「Call」を続けて披露したちゃんみなは、「<SKY Fes>は子どもに夢だったり、勇気を与える素敵なフェスティバルだって聞きました。音楽って楽しいってことを、みんなで一緒に楽しもう!」と場内を盛り上げて、「Never Grow Up」へ。8曲目「You Just Walked In My Life」をポップに歌い上げ、MCでは「沖縄でパフォーマンスができることにワクワクしながら、ふだん歌わない曲を選んだ」と、この<SKY Fes>のセットリストが特別なものであることを伝えた。そして「CHOCOLATE」「ボイスメモNo.5」「Angel」を力強く届けて全11曲の大ボリュームなステージを終了。「沖縄楽しかったです! 私のことをみんなの涙だと思ってほしい。あなたが泣いてる限り、ずっと歌って踊るから、私に任せてください!」と、心強いメッセージを残し、エネルギッシュなステージの幕を閉じた。氣志團のパフォーマンスは、ドラムソロからスタート。メンバーそれぞれのイメージカラーと思しき特攻服で登場した氣志團に観客が大盛り上がり。「俺達には土曜日しかない」「氣志團がやって来たオラ!オラ!オラ!」「恋人」「ジゴロ13」「喧嘩上等」を続けて披露し、パフォーマンスのインパクトのみならず、演奏力の高さを印象づけた。MCでは、「弟家族が沖縄に住んでいて、だから第二の故郷のように感じる」と伝えた綾小路 翔。5曲目「強い気持ち・強い愛」では5人のハーモニーからイントロをスタートさせ、美しい音色で観客を魅了した。そしてお待ちかねの「One Night Carnival」で客席が沸騰。続くMCでは「One Night Carnival」にまつわるコントを披露して観客を大いに楽しませる。「「One Night Carnival」は2001年発表の曲であり、いつまでも歌っていることを反省しました」と、新曲「One Night Carnival 2024 〜PM11:00〜」をタイトルコール。「One Night Carnival」とHYの「AM11:00」のマッシュアップは完成度が高くキャッチーで、会場は爆笑に次ぐ爆笑。エンターテインメントに溢れる楽しいパフォーマンスに終始したステージングは彼らならではのものだ。この瞬間を待ち望んだ観客からの大きな拍手に迎えられ、沖縄県出身のラッパーAwichが登場した。その存在感は圧倒的。「THE UNION」「Guerrilla」「ALI BABA」の3曲で客席の心を掴んでしまった。「恥を捨てて一緒に楽しみましょう。そして隣にいる人が恥を捨てて楽しんでいたら、その人を祝福してあげてください。優しい目で見守ってあげてください。そしてそのエネルギーを自分にも伝染させてください。それが私なりの美学です」──Awichこの魂がこもった言葉に続けて、「Bad Bitch美学」「洗脳」「WHORU?」「GILA GILA」「Remember」がメドレーで届けられる。Awichのパフォーマンスは、スタンディングエリアで思い切り楽しんだほうがいい。楽しそうな表情がスタンディングエリアいっぱいに広がっていた。さらに、「大切な琉球の言葉を継承し、自分なりの言葉で作った」という「琉球愛歌Remix」をが優しい音色で届けられる。ラスト3曲は<SKY Fes>ならではの特別な演出が用意されていた。沖縄で活動するラッパー柊人を呼び込み、「柊人-好きなこと」を披露。「RASEN in OKINAWA」では途中でCHICO が登場し、そのまま「CHICO CARLITO -Let Go feat.柊人」をパフォーマンス。さらには柊人とCHICOを舞台に残したまま、SugLawd FamiliarのVanity.K、OHZKEYを呼び込み、フルメンバーで最後の曲「LONGINESS REMIX」に入ったときには、観客のボルテージが最高潮に。Awichから<SKY Fes>参加者全員へのスペシャルなギフトとなる40分間だった。前夜祭を含めて3日間にわたった<HY SKY Fes 2024>の大トリを務めるのは、もちろんHYだ。客席からの特大の手拍子で迎えられるなか、カチャーシーでメンバーが登場した。大トリを思い切り楽しむ準備も万端、いよいよフェスの最後を飾るステージの幕開け。1曲目はキッズダンサーとともに踊りながら、新曲「明日種〜アシタネ〜」を披露。そして名曲「AM11:00」、HYの楽曲の世界観に着想を得て制作される月9ドラマ『366日』の主題歌「366日(Official Duet ver.)」と続けて繰り出された。とりわけ仲宗根(Key, Vo)と新里(Vo, G)のオフィシャルデュエットバージョンで聴かせた「366日」は、多くの人の心に響いたことだろう。「沖縄の優しい風に包まれましょう」と4曲目「3月の陽炎」をしっとりと歌い上げ、琉球國祭り太鼓とともに「時をこえ」が届けられる。沖縄民謡のように歌う仲宗根の美しい声に、さっきまで盛り上がっていた観客も静かに聴き入る姿が印象的だ。その雰囲気を一変させ、アップテンポな曲「隆福丸」へ。大人も子どもも、手拍子と大合唱とジャンプで大盛り上がりのまま本編を終えた。叫びにも似たアンコールには、子どもの可愛らしい声もそこかしこに聞こえ、これに対して名曲「ホワイトビーチ」で応えたHY。「これまで何百回も歌ってきたけど、皆さんで最高の一回にしませんか?」との新里からのメッセージに、観客もしっかりと応えた数分間となった。そのラストにはAwichをサプライズで呼び込んでの「ホワイトビーチ」コラボは最高の瞬間となった。「2024年があなたにとって最高の飛躍の年になるように」とのメッセージを添えてエンディング。HYとAwich、そして大人も子どももみんなで思い切り楽しみ、全員がひとつとなって、<HY SKY Fes 2024>は幕を閉じた。◆ ◆ ◆HYメンバーが地元沖縄で“地球と子どもたちと未来のために”できることはないかと考えて、生み出されたフェスが<SKY Fes>だ。子どもたちの大きな夢やチャンスになれば、家族みんながつながる大切な時間になれば、というHYの思いのとおり、多くの人にとって大切なフェスとなったことだろう。そして<SKY Fes>の魅力は、なんといってもHY自身にある。感謝を忘れない気持ち、優しさ、温かさが、参加者全員にしっかりと伝わったはず。「いーずー(仲宗根)は、みんなのお母さん」とアーティストからも慕われていたことも、ステージ全体を<SKY Fes>だからこその雰囲気にしていた大きな要因だ。次回の<HY SKY Fes 2025 & 前夜祭>は、2015年3月14日(金)、15日(土)、16日(日)に開催されることも発表となった。なお、<HY SKY Fes 2024 & 前夜祭>3日間の模様は、2024年5月3日(金/祝)19時から23時30分、CSチャンネルフジテレビNEXTにて独占放送される予定だ。取材・文◎五十嵐梨花撮影◎G-KEN/根原奉也/仲本潤◆【フェスレポート】<HY SKY Fes 2024>前夜祭へ◆【フェスレポート】<HY SKY Fes 2024>DAY1へ◆【photo gallery】<HY SKY Fes 2024>へ