3月22〜24日の3日間にわたって東京ビッグサイトにて開催された『第51回 東京モーターサイクルショー』。出店者数173、総小間数1091、展示車両619台の、前回を上回る規模で行われた。11万3905人の来場者が訪れ、大いに盛り上がりました。

そして本イベントを盛り上げてくれた華やかなコスチュームに身を包んだコンパニオンたちを大特集！ 57人登場、総枚数170超の写真で振り返ります。

【57人を一挙に紹介！】

＜D.I.D＞

松田彩花（まつだ・あやか）

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【松田彩花さんギャラリー】

＜Daiwa Pro Tech＞

いち佳（いちか）

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【いち佳さんギャラリー】

＜DUNLOP＞

葵 成美（あおい・なるみ）

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【葵 成美さんギャラリー】

宮越愛恵（みやこし・まなえ）

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【宮越愛恵さんギャラリー】

桃山えりか（ももやま・えりか）

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【桃山えりかさんギャラリー】

平瀬ひかり（ひらせ・ひかり）

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【平瀬ひかりさんギャラリー】

＜IXIL-JAPAN＞

沙月りさ（さつき・りさ）

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【沙月りささんギャラリー】

＜JAF＞

AlisA（ありさ）

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【AlisAさんギャラリー】

＜KTM＞

増川 萌（ますかわ・もえ）

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【増川 萌さんギャラリー】

北原沙英（きたはら・さえ）

【北原沙英さんギャラリー】

＜NGK＞

成瀬亜美（なるせ・あみ）

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【成瀬亜美さんギャラリー】

相沢明日加（あいざわ・あすか）

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【相沢明日加さんギャラリー】

＜SHOEI＞

葉月美優（はづき・みゆ）

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【葉月美優さんギャラリー】

＜SSK＞

Chicchi（ちっち）

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【Chicchiさんギャラリー】

＜アクリポイント＞

YURI（ゆり）

【YURIさんギャラリー】

＜オーリンズ＞

さかいゆりや

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【さかいゆりやさんギャラリー】

わかな

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【わかなさんギャラリー】

朝倉咲彩（あさくら・さあや）

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【朝倉咲彩さんギャラリー】

香月わかな（かづき・わかな）

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【香月わかなさんギャラリー】

前田星奈（まえだ・せな）

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【前田星奈さんギャラリー】

＜カワサキモータースジャパン＞

前川 澪（まえかわ・みお）

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【前川 澪さんギャラリー】

長谷川せいら（はせがわ・せいら）

【長谷川せいらさんギャラリー】

＜コーヨーラド＞

ななえなな

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【ななえななさんギャラリー】

＜スズキ機工＞

森 美咲（もり・みさき）

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【森 美咲さんギャラリー】

＜スズキ二輪＞

河本 恵（かわもと・めぐみ）

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【河本 恵さんギャラリー】

＜スポーツランドSUGO＞

春霞（はるか）

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【春霞さんギャラリー】

柳澤りあな（やなぎさわ・りあな）

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【柳澤りあなさんギャラリー】

＜トライアンフ＞

成海 梓（なるみ・あずさ）

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【成海梓さんギャラリー】

楠しおり（くすのき・しおり）

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【楠しおりさんギャラリー】

＜ハーレーダビッドソン・ジャパン＞

はらことは

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【はらことはさんギャラリー】

横田りか（よこた・りか）

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【横田りかさんギャラリー】

結城みい（ゆうき・みい）

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【結城みいさんギャラリー】

須藤セリナ（すどう・せりな）

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【須藤セリナさんギャラリー】

兎咲 香（とざき・かおり）

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【兎咲 香さんギャラリー】

廣川エレナ（ひろかわ・えれな）

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【廣川エレナさんギャラリー】

＜ビー・エム・ダブリュー＞

羽瀬 萌（はせ・めぐみ）

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【羽瀬 萌さんギャラリー】

鎌田ありさ（かまた・ありさ）

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【鎌田ありささんギャラリー】

松久奈央（まつひさ・なお）

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【松久奈央さんギャラリー】

郄木ゆき（たかぎ・ゆき）

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【郄木ゆきさんギャラリー】

＜ピーエムシー＞

綾瀬 優（あやせ・ゆう）

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【綾瀬 優さんギャラリー】

太田久美（おおた・くみ）

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【太田久美さんギャラリー】

＜ビクトリーキス＞

Ruriko（るりこ）

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【Rurikoさんギャラリー】

井上なつき（いのうえ・なつき）

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【井上なつきさんギャラリー】

青木陽菜乃（あおき・ひなの）

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【青木陽菜乃さんギャラリー】

＜ヒョウドウプロダクツ＞

池永百合（いけなが・ゆり）

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【池永百合さんギャラリー】

南実千晴（みなみ・ちはる）

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【南実千晴さんギャラリー】

＜ベネリモーターサイクル＞

皆川愛茉（みながわ・えま）

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【皆川愛茉さんギャラリー】

緒方千捺（おがた・ちな）

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【緒方千捺さんギャラリー】

多田麻里絵（ただ・まりえ）

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【多田麻里絵さんギャラリー】

＜マッドマックス＞

ちゃろ

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【ちゃろさんギャラリー】

宮本さやか（みやもと・さやか）

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【宮本さやかさんギャラリー】

天倉 彗（あまくら・すい）

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【天倉 彗さんギャラリー】

＜ロイヤルエンフィールド＞

生田ちむ（いくた・ちむ）

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【生田ちむさんギャラリー】

藤田香澄（ふじた・かすみ）

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【藤田香澄さんギャラリー】

木村 楓（きむら・かえで）

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【木村 楓さんギャラリー】

＜丸中洋行＞

HAReNA（はれな）

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【HAReNAさんギャラリー】

＜日本二輪車普及安全協会＞

古城優奈（こじょう・ゆな）

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【古城優奈さんギャラリー】

撮影／編集部