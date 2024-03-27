＜NewJeans Fan Meeting 'Bunnies Camp 2024 Tokyo Dome'＞



2024年6月26日（水）、27日（木）＠東京ドーム開場 17：00 / 開演 19：00・PREMIUM席 ￥22,000（税込）※アリーナ指定席（ステージ・花道に近いエリア）/ 特典付き / 専用入場ゲート※特典は公演当日、入場時にお渡しいたします。後日郵送やお渡しはいたしかねますのであらかじめご了承ください。※SPECIAL PREMIUM KITが提供される予定です。詳細は後日画像とともにお知らせいたします。・バルコニー席 ￥15,000（税込）※バルコニー指定席 / バルコニー専用トイレ / 専用入場ゲート・SS指定席 ￥15,000（税込）・S指定席 ￥13,000（税込）【チケット販売スケジュール】Bunnies Membership（JP）会員抽選先行：3/27（水）正午12：00〜3/31（日）23：59※3/31（日）23：59時点でBunnies Membership（JP）有効会員の方Bunnies Membership（GL）会員抽選先行：4/8（月）正午12：00〜4/11（木）23：59※4/11（木）23：59時点でBunnies Membership（GL）有効会員の方H.I.P.会員抽選先行：4/13（土）正午12：00〜4/17（水）23：59※3/26（火）22：59までに入会・継続の既存会員のみ対象オフィシャル1次抽選先行（ぴあ）：4/13（土）12：00〜4/29（月）23：59