NewJeans、東京ドーム2days公演決定
NewJeans初となる単独来日公演＜NewJeans Fan Meeting 'Bunnies Camp 2024 Tokyo Dome'＞が発表された。6月26日＆27日、東京ドーム2days公演だ。
◆NewJeans画像＆映像
海外アーティスト史上最速での東京ドーム公演を実現させたというもので、デビューから国内外チャートを席巻してきたヒット曲の披露はもちろんのこと、様々な企画を準備したファンとの特別な思い出を作る公演になるという。チケットは完売必至、是非チェックを。
＜NewJeans Fan Meeting 'Bunnies Camp 2024 Tokyo Dome'＞
＠東京ドーム
開場 17：00 / 開演 19：00
・PREMIUM席 ￥22,000（税込）
※アリーナ指定席（ステージ・花道に近いエリア）/ 特典付き / 専用入場ゲート
※特典は公演当日、入場時にお渡しいたします。後日郵送やお渡しはいたしかねますのであらかじめご了承ください。
※SPECIAL PREMIUM KITが提供される予定です。詳細は後日画像とともにお知らせいたします。
・バルコニー席 ￥15,000（税込）
※バルコニー指定席 / バルコニー専用トイレ / 専用入場ゲート
・SS指定席 ￥15,000（税込）
・S指定席 ￥13,000（税込）
【チケット販売スケジュール】
Bunnies Membership（JP）会員抽選先行：3/27（水）正午12：00〜3/31（日）23：59
※3/31（日）23：59時点でBunnies Membership（JP）有効会員の方
Bunnies Membership（GL）会員抽選先行：4/8（月）正午12：00〜4/11（木）23：59
※4/11（木）23：59時点でBunnies Membership（GL）有効会員の方
H.I.P.会員抽選先行：4/13（土）正午12：00〜4/17（水）23：59
※3/26（火）22：59までに入会・継続の既存会員のみ対象
オフィシャル1次抽選先行（ぴあ）：4/13（土）12：00〜4/29（月）23：59
◆NewJeans来日公演特設サイト