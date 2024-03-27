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27日午前6時6分ごろ、茨城県、千葉県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は千葉県北東部で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、茨城県の取手市、千葉県の東金市、旭市、匝瑳市、香取市、山武市、大網白里市、多古町、九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、千葉中央区、千葉花見川区、千葉若葉区、千葉美浜区、千葉佐倉市、それに市原市です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□茨城県
取手市

□千葉県
東金市　旭市　匝瑳市
香取市　山武市　大網白里市
多古町　九十九里町　芝山町
横芝光町　一宮町　千葉中央区
千葉花見川区　千葉若葉区　千葉美浜区
千葉佐倉市　市原市

■震度1
□茨城県
土浦市　石岡市　龍ケ崎市
茨城鹿嶋市　潮来市　筑西市
坂東市　稲敷市　神栖市
利根町　笠間市

□千葉県
銚子市　茂原市　神崎町
睦沢町　長生村　白子町
長柄町　長南町　千葉稲毛区
千葉緑区　市川市　船橋市
野田市　成田市　習志野市
柏市　八千代市　鎌ケ谷市
浦安市　四街道市　八街市
印西市　白井市　富里市
酒々井町　栄町　勝浦市
君津市　いすみ市

□埼玉県
さいたま大宮区　さいたま浦和区　さいたま緑区
川口市　春日部市　草加市
蕨市　三郷市　吉川市
宮代町

□東京都
東京千代田区　東京中央区　東京台東区
東京墨田区　東京江東区　東京品川区
東京北区　東京荒川区　東京板橋区
東京足立区　東京葛飾区　東京江戸川区
八王子市　調布市

□神奈川県
横浜保土ケ谷区　三浦市　厚木市

□静岡県
富士宮市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。