茨城県、千葉県で最大震度2の地震 茨城県・取手市、千葉県・東金市、旭市、匝瑳市、香取市、山武市
27日午前6時6分ごろ、茨城県、千葉県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は千葉県北東部で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、茨城県の取手市、千葉県の東金市、旭市、匝瑳市、香取市、山武市、大網白里市、多古町、九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、千葉中央区、千葉花見川区、千葉若葉区、千葉美浜区、千葉佐倉市、それに市原市です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□茨城県
取手市
□千葉県
東金市 旭市 匝瑳市
香取市 山武市 大網白里市
多古町 九十九里町 芝山町
横芝光町 一宮町 千葉中央区
千葉花見川区 千葉若葉区 千葉美浜区
千葉佐倉市 市原市
■震度1
□茨城県
土浦市 石岡市 龍ケ崎市
茨城鹿嶋市 潮来市 筑西市
坂東市 稲敷市 神栖市
利根町 笠間市
□千葉県
銚子市 茂原市 神崎町
睦沢町 長生村 白子町
長柄町 長南町 千葉稲毛区
千葉緑区 市川市 船橋市
野田市 成田市 習志野市
柏市 八千代市 鎌ケ谷市
浦安市 四街道市 八街市
印西市 白井市 富里市
酒々井町 栄町 勝浦市
君津市 いすみ市
□埼玉県
さいたま大宮区 さいたま浦和区 さいたま緑区
川口市 春日部市 草加市
蕨市 三郷市 吉川市
宮代町
□東京都
東京千代田区 東京中央区 東京台東区
東京墨田区 東京江東区 東京品川区
東京北区 東京荒川区 東京板橋区
東京足立区 東京葛飾区 東京江戸川区
八王子市 調布市
□神奈川県
横浜保土ケ谷区 三浦市 厚木市
□静岡県
富士宮市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。