今春、中学を卒業し高校野球へ進む卒団生の進路がこのほど判明した。

８月に行われた２０２３年東日本報知オールスターに出場した選抜メンバーと春季全国大会、夏の選手権大会、ジャイアンツカップ（Ｇ杯）に出場したチームの主な選手の進路を紹介する。

今回は東北支部（今年１月から東北中央支部、東北南支部に分割）。全国大会では春夏出場の宮城仙北は春１回戦、夏２回戦（初戦）の成績。夏の選手権出場の宮城仙南が初勝利を挙げ２回戦に進んだ。

報知ＡＳ北東北選抜を優勝に導き、全４試合中３戦４本塁打を放ちＭＶＰを獲得した宮城中央・中森来翔は渡辺龍空とともに花咲徳栄に進む。

世界大会メンバーの宮城仙南・今野琉成は仙台泉・梶井湊斗とともに地元・仙台育英へ。宮城仙南・及川琉汰は八戸学院光星へ、それぞれ進学する。

鶴岡一人記念大会の東日本選抜メンバーの宮城仙北・酒井大斗は横浜（神奈川）に、いわき・松本叶我は地元・聖光学院に進学。高校野球でチームメート、ライバルとして切磋琢磨（せっさたくま）する。

【東日本報知オールスター・北東北選抜】※★は世界大会メンバー

《チーム・選手名（位置＝投打）進学先》

盛岡・小山健心（投内＝右右）仙台育英

★仙台泉・梶井湊斗（内＝右左）仙台育英

仙台泉・小川慧（投＝右右）聖和学園

仙台泉・宮越煌成（外＝右左）学法石川

宮城中央・渡辺龍空（外＝右右）花咲徳栄

宮城中央・中森来翔（投内＝右右）花咲徳栄

仙台・菊池敢太（捕＝右右）中央学院

仙台・吉田直貴（投外＝右左）専大北上

仙台中部・横山孝侑（捕＝右右）聖光学院

【東日本報知オールスター・南東北選抜】※☆は鶴岡大会メンバー

《チーム・選手名（位置＝投打）進学先》

会津・渡部求己（捕＝右右）会津工

会津・小原佑雅（内＝右左）学法福島

☆いわき・松本叶我（投内＝右右）聖光学院

いわき・小田勇慎（捕＝右左）聖光学院

山形東部・山崎脩登（捕＝右右）東海大山形

山形東部・花輪理陽（投＝左左）東海大山形

山形東部・遠藤聖也（内＝右右）日大山形

☆山形東部・土田健琉（投＝右右）日大山形

山形東部・菅野琳央（投＝左左）鶴岡東

南相馬・猪戸富太（内＝右右）東日本国際大昌平

山形・白田夢真（投＝右左）東日本国際大昌平

山形・櫻井晴琉（外＝右右）日大山形

寒河江・小松蒼介（外＝右右）日大山形

寒河江・成原慎太郎（投内＝右右）山形城北

☆白河・生田目佑海（内＝右左）日本航空石川

白河・八代廉央（投＝右右）開志学園

喜多方・渡部智大（外＝右右）会津北嶺

喜多方・菊池鉄心（内＝右右）北越

郡山・佐久間心咲（捕＝右左）常総学院

庄内・伊藤広将（投＝右右）羽黒

【宮城仙南ボーイズ】※★は世界大会、◎は報知ＡＳメンバー

《選手名（位置＝投打）進学先》

★◎今野琉成（投内＝右左）仙台育英

◎武者尚哉（投外＝右左）仙台育英

★◎及川琉汰（投内＝右右）八戸学院光星

◎佐藤健太朗（捕＝右右）八戸学院光星

◎櫻井優（投外＝右右）八戸学院光星

◎桐生響（投＝左左）古川学園

浅沼侑李（内＝右右）東海大山形

蛇走斗夢（内外＝右右）国学院栃木

志賀文哉（外＝右右）盛岡大付

大久保竣太（内外＝右右）利府

【宮城仙北ボーイズ】※☆は鶴岡大会、△はＵ１５メンバー

《選手名（位置＝投打）進学先》

黄海大和（内＝右右）一関学院

☆◎酒井大斗（内＝右左）横浜

△菅野恭輔（外＝左左）日本航空石川

◎熊谷蕾（投＝右右）山形学院

◎大沼聖直（投外＝右右）明秀学園日立

◎青沼寛心（投内＝右左）明秀学園日立

◎安倍煌史（内＝右右）国学院栃木

渡部煌惺（外＝右左）国学院栃木

佐々木慈現（捕外＝右左）開志学園

庄子流星（内＝右左）開志学園

及川泰知（捕＝右右）古川学園

大槻秀翔（内＝右右）東北

千葉一樹（投＝左左）一関二

猪股叶夢（投＝右右）会津北嶺

佐藤奏汰（投＝右右）利府

高橋瑠海（外＝右右）秋田修英