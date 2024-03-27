ボーイズリーグ、埼玉選抜＆代表の進路 武蔵嵐山・島田は山梨学院、森田は桐生第一、上里北武・畠山は山村学園へ
今春、中学を卒業し高校野球へ進む卒団生の進路がこのほど判明した。
８月に行われた２０２３年東日本報知オールスターに出場した選抜メンバーと春季全国大会、夏の選手権大会、ジャイアンツカップ（Ｇ杯）に出場したチームの主な選手の進路を紹介する。今回は埼玉県（埼玉県東支部、埼玉県西支部）。全国大会には春日部（春２回戦＝初戦、夏１回戦）、武蔵嵐山（春２回戦、夏１回戦、Ｇ杯１回戦）が出場した。
武蔵嵐山の主将・島田達矢は山梨学院に、強肩捕手・森田惺は桐生第一に進学。鶴岡大会で東日本選抜準優勝の上里北武・畠山明祈は山村学園、春日部・野中元稀は春日部共栄に進む。
【東日本報知オールスター・埼玉東選抜】
《チーム・選手名（位置＝投打）進学先》
浦和中央・松田陸玖（内＝右右）浦和学院
浦和中央・新井桜太郎（投＝左左）聖望学園
浦和中央・大矢勇斗（投＝左左）秀明英光
埼玉杉戸・小林蓮（投＝左左）城西
埼玉杉戸・青木柚吾（捕＝右左）叡明
埼玉杉戸・中野友太（外＝右右）久喜北陽
越谷・田代寛人（内＝右左）西武台
越谷・齋藤そら（投外＝左左）西武台
草加・山崎楓（内＝右左）春日部共栄
草加・北田圭（捕＝右左）春日部共栄
鴻巣・岡本瑠星（内外＝右右）聖隷クリストファー
浦和・櫻井勇人（外＝右右）学法石川
大宮七里・小野瀬翔（内＝右左）浦和麗明
三郷・広盛仁（捕＝右左）柏南
八潮・杉浦健留（投内＝右右）白鴎大足利
久喜・佐野颯（投内＝右右）熊谷商
吉川美南・宮部颯斗（捕＝右右）茨城・境
幸手・高木瑞貴（内外＝右左）越ケ谷
【東日本報知オールスター・埼玉西選抜】☆は鶴岡大会メンバー
《チーム・選手名（位置＝投打）進学先》
越生・吉田龍生（捕＝右右）埼玉平成
越生・米山瑛太（投＝右右）川越工
☆上里北武・畠山明祈（内＝右左）山村学園
上里北武・平田慎之介（投外＝右右）帝京
東松山中央・池田大和（内＝右左）帝京
東松山中央・中島悠貴（投＝右右）松本第一
所沢・浅岡一心（投内＝右右）日体大荏原
川越・長谷川峻斗（投＝右右）春日部共栄
川越・益子玄斗（捕＝右右）鶴岡東
鶴ヶ島・板倉晃聖（内＝右右）市川越
日高・岡本優空（内＝右右）花巻東
坂戸・小沢健斗（捕＝右右）山村国際
入間・柴崎大晴（内＝右左）川越東
本庄・立川玄一朗（内＝右右）東海大菅生
川越初雁・松原翔（投外＝右右）遊学館
深谷中央・森悠輝（投＝右右）本庄東
狭山西武・本田新志（捕＝右左）花咲徳栄
狭山西武・久田大翼（投＝右右）常磐大高
【春日部ボーイズ＝埼玉県東支部＝】※☆は鶴岡大会、◎は報知ＡＳ・埼玉東選抜メンバー
《選手名（位置＝投打）進学先》
青木寛（外＝右左）浦和実業
◎淺沼湊（投外＝右左）二松学舎大付
熱田雄也（内＝右右）武蔵越生
天野世羅（投＝右左）水戸葵陵
石川大馳（投＝右右）一関学院
石山頼翔（内＝右右）常総学院
板橋柊士郎（外＝左左）利根商
岩渕竜鷲（投捕＝右右）帝京可児
小川瑠斗（投＝右右）武蔵越生
梶間塁（外＝右右）市柏
片山響（捕内＝右右）国学院栃木
菊池祐誉（内＝左左）大宮南
齋藤晃生（内＝右右）浜松開誠館
杉原浬（投＝左左）鶴岡東
太齋佑介（外＝右右）春日部東
◎千嶋紘史（内＝右右）佐野日大
中別府慎（外＝右左）城西
☆野中元稀（投外＝右右）春日部共栄
福田竜樹（外＝右右）川口青稜
宮畑航大（外＝右右）西武台千葉
山田蒼二郎（外＝右右）花咲徳栄
渡邉航太（捕内＝右右）霞ケ浦
【武蔵嵐山ボーイズ＝埼玉県西支部＝】※◎は報知ＡＳ・埼玉西選抜メンバー
《選手名（位置＝投打）進学先》
◎島田達矢（内＝右右）山梨学院
◎藤澤昂輝（内＝右右）浦和学院
鈴木謙心（内＝左左）浦和学院
高部陸（投＝左左）聖隷クリストファー
森田惺（捕＝右右）桐生第一
井原豪紀（投＝右右）桐生第一
高岡奏介（外＝右右）日本航空
金井悠真（外＝右右）武蔵越生
梅田琉衣（捕＝右右）武蔵越生
篠田凌空（外＝右左）武蔵越生
小柳瑛汰（内＝右左）開志学園
山口琥太郎（外＝右右）高崎商大付
石田輝貴（投＝左左）日本ウェルネス