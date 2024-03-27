（左から）志村・錢、東京城南・植草、志村・小河

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　今春、中学を卒業し高校野球へ進む卒団生の進路がこのほど判明した。

　８月に行われた２０２３年東日本報知オールスターに出場した選抜メンバーと春季全国大会、夏の選手権大会、ジャイアンツカップ（Ｇ杯）に出場したチームの主な選手の進路を紹介する。

　今回は神奈川県支部。報知ＡＳでは神奈川選抜が決勝トーナメントに進出した。

　東日本報知オールスターに出場した選抜メンバーと春季全国大会、夏の選手権大会、ジャイアンツカップ（Ｇ杯）の出場チームの主な選手の進路を紹介する。今回は東京（東京都東支部・東京都西支部）。

　全国大会には志村（春２回戦）、東京城南（夏１６強）、狛江（春８強）、東村山中央（夏１回戦）が出場した。

　ライバルとしてしのぎを削った東京城南・植草拓真と志村・錢康裕の両右腕が帝京に進学。志村のエースで主砲の小河徹平と狛江の左腕・林旺志郎は日大三に進む。

【東日本報知オールスター・東京東選抜】※☆は鶴岡大会メンバー

《チーム・選手名（位置＝投打）進学先》

江戸川南・福成海帆（内＝右右）早大学院

江戸川南・長谷川瞬（投＝左左）東京学館船橋

江戸川南・轟翔太（外＝右右）関東第一

大田水門・磯ヶ谷創大（内＝右左）木更津総合

大田水門・野口優成（捕内＝右左）横浜商

大田水門・桐山輝琉（外＝右右）土浦日大

江戸川・大塚壱芯（捕＝右右）横浜隼人

足立・嶋田凰希（内＝右右）駿台学園

東京江戸川・農作力（投内＝右右）国学院栃木

☆城東・吉田裕哉（投外＝左左）昌平

東京中央・浅川帆（投内＝右右）聖隷クリストファー

埼京・河井耀生（投＝右右）駒大高

【東日本報知オールスター・東京西選抜】★は世界大会メンバー　

《チーム・選手名（位置＝投打）進学先》

八王子・吉良洸輝（捕＝右右）桐蔭学園

八王子・宮澤凌空（投＝右右）聖パウロ学園

八王子・井上琉心（投＝左左）拓大紅陵

町田・栗原正三郎（投＝左左）二松学舎大付

★世田谷成城・前田奨太（内＝右右）天理

世田谷成城・太田勘介（捕＝右右）駒大苫小牧

東京府中・板橋啓悟（捕＝右右）西武台

三鷹・杉田光樹（投外＝右右）西武台

三鷹・岡本碧生（投外＝左左）文京

世田谷南・栗原昴（投内＝右右）日大鶴ケ丘

西多摩・丸山真之介（内＝右右）中京

東京ヴェルディ・笹木和樹（内＝右右）日本学園

東京ヴェルディ・廣瀬優大（投捕＝右右）クラーク

立川・齋藤碧（内＝右左）東洋大牛久

武蔵多摩・三橋真大（外＝右右）狛江

【志村ボーイズ＝東京都東支部＝】◎は報知ＡＳ東京東選抜メンバー

《選手名（位置＝投打）進学先》

◎小河徹平（投＝右右）日大三

◎熊谷晄（投＝左左）東海大甲府

◎向山瑛太（外＝右右）常総学院

小野壮秦（内＝右右）常総学院

◎木村勇翔（内＝右左）昌平

中島航作（内＝右右）常総学院

錢康裕（投＝右右）帝京

小枝煌雅（捕＝右左）国士舘

齋藤慶二（内＝右右）世田谷学園

寒田絢太（外＝右左）土浦日大

鈴木温斗（内＝右右）千葉経大付

佐伯悠真（捕＝右右）平塚学園

鎌田康介（内＝右左）修徳

所一輝（内＝右右）関東第一

大田蒼空（外＝右右）東亜学園

河野雅也（外＝左左）川越東

齋藤鷹一（外＝右右）小山台

小河原康平（投＝左左）加藤学園

尹悠人（投＝右右）北照

秋葉雄介（捕＝右右）帝京三

佐藤水飛（投＝右右）駿台学園

坂井晴之助（外＝右左）新潟産大付

宮崎直汰（外＝右右）堀越

蒔苗嘉徳（外＝右右）豊南

【東京城南ボーイズ＝東京都東支部＝】※★は世界大会、△はＵ１５、◎は報知ＡＳ東京東選抜メンバー

《選手名（位置＝投打）進学先》

◎横内快成（外＝右右）西武台

★◎植草拓真（投＝右右）帝京

三澤響（内＝右右）ＩＭＧ　Ａｃａｄｅｍｙ

◎笹崎昌久（外＝左左）花咲徳栄

◎鈴木雄太（捕＝右右）文星芸大付

鈴木創太（内＝右右）文星芸大付

△中澤祐誠（内＝右左）明秀学園日立

田村大哉（投＝左左）明秀学園日立

小野寺優輝（内＝右左）慶応

長谷川海輝（捕＝右左）慶応

井出結星（外＝右右）佐野日大

小林優太（内＝右右）佐野日大

榎本夢之助（投＝右左）関東第一

大村魁星（外＝右右）関東第一

足立佳太（投＝右右）昌平

尾前優樹（内＝右右）千葉経大付

北嶋聖（内＝右右）中央学院

小杉山健（投外＝右左）桐光学園

坂元瑠壱（内＝左左）相洋

田中志侑（投＝右左）土浦日大

古市真太郎（内＝右右）未来富山

【狛江ボーイズ＝東京都西支部＝】※◎は報知ＡＳ東京西選抜メンバー

《選手名（位置＝投打）進学先》

山口夏子（投＝左左）開志学園

◎林旺志郎（投＝左左）日大三

川嶋悠斗（外＝右左）日本学園

佐藤好誠（投＝右右）日本学園

寺前陽生（内＝右右）駒場学園

渡辺幸史郎（内＝右右）駒場学園

石井圭太（内＝右左）日大鶴ケ丘

佐藤麟太朗（外＝右右）日大鶴ケ丘

三上聖斗（投＝右右）慶応

三澤駿介（投＝右左）明大中野八王子

新井雄人（外＝右左）法政

飯塚心汰（外＝右右）日大高

岡田健志（外＝右右）総合工科

加藤百之介（投＝右左）正則

上妻聖剛（内＝右右）橘学苑

千葉友陽（外＝右右）駒大高

福富陽太朗（捕＝右右）桜修館中教校

山田侑那（内＝右左）生田

吉田晴哉（外＝右右）武蔵野北

吉村紬（外＝右右）和光

【東村山中央ボーイズ＝東京都西支部＝】※◎は報知ＡＳ東京西選抜メンバー

《選手名（位置＝投打）進学先》

◎市橋優人（内＝右左）創価

◎伊藤海璃（内＝右左）佼成学園

◎諸岡壱政（投＝右右）聖パウロ学園

鈴木智弥（外＝右右）聖パウロ学園

◎金澤到真（投＝右右）山村学園

加藤優佑（捕＝右右）山村学園

森翔大（内＝右左）市川越

植村奏介（捕＝右右）市川越

中釜大翔（内＝右右）市川越

平井悠亜（内＝右右）大成

門屋豪佑（外＝左左）大成

高橋悠人（内＝右左）山村国際

松本尚也（内＝右左）山村国際

浅見心佑（外＝右左）飯能

富井太智（投＝右右）飯能

諸田蒼介（捕＝右右）狭山ケ丘

金田真翔（外＝右右）狭山ケ丘

島田亮汰（外＝左左）拓大第一

小島陸十（外＝右右）星野学園

澤田彪雅（投＝右右）武蔵越生

河口陽向（投＝右左）八王子

北城拓真（外＝左左）西武文理

大谷千耀（外＝右右）埼玉平成