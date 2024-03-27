ボーイズリーグ、東京選抜＆代表の進路 東京城南・植草、志村・錢が帝京 志村・小河、狛江・林は日大三へ進学
今春、中学を卒業し高校野球へ進む卒団生の進路がこのほど判明した。
８月に行われた２０２３年東日本報知オールスターに出場した選抜メンバーと春季全国大会、夏の選手権大会、ジャイアンツカップ（Ｇ杯）に出場したチームの主な選手の進路を紹介する。
今回は神奈川県支部。報知ＡＳでは神奈川選抜が決勝トーナメントに進出した。
東日本報知オールスターに出場した選抜メンバーと春季全国大会、夏の選手権大会、ジャイアンツカップ（Ｇ杯）の出場チームの主な選手の進路を紹介する。今回は東京（東京都東支部・東京都西支部）。
全国大会には志村（春２回戦）、東京城南（夏１６強）、狛江（春８強）、東村山中央（夏１回戦）が出場した。
ライバルとしてしのぎを削った東京城南・植草拓真と志村・錢康裕の両右腕が帝京に進学。志村のエースで主砲の小河徹平と狛江の左腕・林旺志郎は日大三に進む。
【東日本報知オールスター・東京東選抜】※☆は鶴岡大会メンバー
《チーム・選手名（位置＝投打）進学先》
江戸川南・福成海帆（内＝右右）早大学院
江戸川南・長谷川瞬（投＝左左）東京学館船橋
江戸川南・轟翔太（外＝右右）関東第一
大田水門・磯ヶ谷創大（内＝右左）木更津総合
大田水門・野口優成（捕内＝右左）横浜商
大田水門・桐山輝琉（外＝右右）土浦日大
江戸川・大塚壱芯（捕＝右右）横浜隼人
足立・嶋田凰希（内＝右右）駿台学園
東京江戸川・農作力（投内＝右右）国学院栃木
☆城東・吉田裕哉（投外＝左左）昌平
東京中央・浅川帆（投内＝右右）聖隷クリストファー
埼京・河井耀生（投＝右右）駒大高
【東日本報知オールスター・東京西選抜】★は世界大会メンバー
《チーム・選手名（位置＝投打）進学先》
八王子・吉良洸輝（捕＝右右）桐蔭学園
八王子・宮澤凌空（投＝右右）聖パウロ学園
八王子・井上琉心（投＝左左）拓大紅陵
町田・栗原正三郎（投＝左左）二松学舎大付
★世田谷成城・前田奨太（内＝右右）天理
世田谷成城・太田勘介（捕＝右右）駒大苫小牧
東京府中・板橋啓悟（捕＝右右）西武台
三鷹・杉田光樹（投外＝右右）西武台
三鷹・岡本碧生（投外＝左左）文京
世田谷南・栗原昴（投内＝右右）日大鶴ケ丘
西多摩・丸山真之介（内＝右右）中京
東京ヴェルディ・笹木和樹（内＝右右）日本学園
東京ヴェルディ・廣瀬優大（投捕＝右右）クラーク
立川・齋藤碧（内＝右左）東洋大牛久
武蔵多摩・三橋真大（外＝右右）狛江
【志村ボーイズ＝東京都東支部＝】◎は報知ＡＳ東京東選抜メンバー
《選手名（位置＝投打）進学先》
◎小河徹平（投＝右右）日大三
◎熊谷晄（投＝左左）東海大甲府
◎向山瑛太（外＝右右）常総学院
小野壮秦（内＝右右）常総学院
◎木村勇翔（内＝右左）昌平
中島航作（内＝右右）常総学院
錢康裕（投＝右右）帝京
小枝煌雅（捕＝右左）国士舘
齋藤慶二（内＝右右）世田谷学園
寒田絢太（外＝右左）土浦日大
鈴木温斗（内＝右右）千葉経大付
佐伯悠真（捕＝右右）平塚学園
鎌田康介（内＝右左）修徳
所一輝（内＝右右）関東第一
大田蒼空（外＝右右）東亜学園
河野雅也（外＝左左）川越東
齋藤鷹一（外＝右右）小山台
小河原康平（投＝左左）加藤学園
尹悠人（投＝右右）北照
秋葉雄介（捕＝右右）帝京三
佐藤水飛（投＝右右）駿台学園
坂井晴之助（外＝右左）新潟産大付
宮崎直汰（外＝右右）堀越
蒔苗嘉徳（外＝右右）豊南
【東京城南ボーイズ＝東京都東支部＝】※★は世界大会、△はＵ１５、◎は報知ＡＳ東京東選抜メンバー
《選手名（位置＝投打）進学先》
◎横内快成（外＝右右）西武台
★◎植草拓真（投＝右右）帝京
三澤響（内＝右右）ＩＭＧ Ａｃａｄｅｍｙ
◎笹崎昌久（外＝左左）花咲徳栄
◎鈴木雄太（捕＝右右）文星芸大付
鈴木創太（内＝右右）文星芸大付
△中澤祐誠（内＝右左）明秀学園日立
田村大哉（投＝左左）明秀学園日立
小野寺優輝（内＝右左）慶応
長谷川海輝（捕＝右左）慶応
井出結星（外＝右右）佐野日大
小林優太（内＝右右）佐野日大
榎本夢之助（投＝右左）関東第一
大村魁星（外＝右右）関東第一
足立佳太（投＝右右）昌平
尾前優樹（内＝右右）千葉経大付
北嶋聖（内＝右右）中央学院
小杉山健（投外＝右左）桐光学園
坂元瑠壱（内＝左左）相洋
田中志侑（投＝右左）土浦日大
古市真太郎（内＝右右）未来富山
【狛江ボーイズ＝東京都西支部＝】※◎は報知ＡＳ東京西選抜メンバー
《選手名（位置＝投打）進学先》
山口夏子（投＝左左）開志学園
◎林旺志郎（投＝左左）日大三
川嶋悠斗（外＝右左）日本学園
佐藤好誠（投＝右右）日本学園
寺前陽生（内＝右右）駒場学園
渡辺幸史郎（内＝右右）駒場学園
石井圭太（内＝右左）日大鶴ケ丘
佐藤麟太朗（外＝右右）日大鶴ケ丘
三上聖斗（投＝右右）慶応
三澤駿介（投＝右左）明大中野八王子
新井雄人（外＝右左）法政
飯塚心汰（外＝右右）日大高
岡田健志（外＝右右）総合工科
加藤百之介（投＝右左）正則
上妻聖剛（内＝右右）橘学苑
千葉友陽（外＝右右）駒大高
福富陽太朗（捕＝右右）桜修館中教校
山田侑那（内＝右左）生田
吉田晴哉（外＝右右）武蔵野北
吉村紬（外＝右右）和光
【東村山中央ボーイズ＝東京都西支部＝】※◎は報知ＡＳ東京西選抜メンバー
《選手名（位置＝投打）進学先》
◎市橋優人（内＝右左）創価
◎伊藤海璃（内＝右左）佼成学園
◎諸岡壱政（投＝右右）聖パウロ学園
鈴木智弥（外＝右右）聖パウロ学園
◎金澤到真（投＝右右）山村学園
加藤優佑（捕＝右右）山村学園
森翔大（内＝右左）市川越
植村奏介（捕＝右右）市川越
中釜大翔（内＝右右）市川越
平井悠亜（内＝右右）大成
門屋豪佑（外＝左左）大成
高橋悠人（内＝右左）山村国際
松本尚也（内＝右左）山村国際
浅見心佑（外＝右左）飯能
富井太智（投＝右右）飯能
諸田蒼介（捕＝右右）狭山ケ丘
金田真翔（外＝右右）狭山ケ丘
島田亮汰（外＝左左）拓大第一
小島陸十（外＝右右）星野学園
澤田彪雅（投＝右右）武蔵越生
河口陽向（投＝右左）八王子
北城拓真（外＝左左）西武文理
大谷千耀（外＝右右）埼玉平成