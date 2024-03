「スター・ウォーズ」映画シリーズの4作目、1999年に公開され劇場公開から25周年を迎える新三部作の1作目『スター・ウォーズ/ファントム・メナス(エピソード1)』が、「スター・ウォーズ」の日の前日である5月3日(金・祝)〜6日(月・祝)までの4日間限定で、全国25の劇場にて初の4K(字幕スーパー版)で特別上映されることが決定。あわせてライトセーバーを構えるオビ=ワン・ケノービらの姿が描かれた、公開当時の興奮が蘇る25周年記念オリジナル版の新ポスターが入場者特典として配布されることが明らかとなった。

1977年全米公開の『スター・ウォーズ/新たなる希望(エピソード4)』以来、誰も見たことのない銀河を巡る壮大な冒険と感動の物語を圧倒的な世界観で描き、全世界を熱狂の渦に巻き込んできた「スター・ウォーズ」。特別上映される期間には、シリーズの名台詞 「May the Force be with you.(フォースと共にあらんことを。)」にちなみ「スター・ウォーズの日」に制定された5月4日(May the 4th)が含まれ、世界中のファンが「スター・ウォーズ」を祝う記念すべき日に、『ファントム・メナス』を劇場のスクリーンで味わうことができる。『ファントム・メナス』は、1983年に旧三部作の完結編となる『スター・ウォーズ/ジェダイの帰還(エピソード6)』が公開されて以来、16年ぶりの新作として劇場公開された。当時、世界的大ヒットを記録した「スター・ウォーズ」の新作がシリーズ生みの親ジョージ・ルーカスの手によって再び描かれることに世界中が大興奮の渦に包まれた。ハリウッドスターの手形が刻まれていることで有名なグローマンズ・チャイニーズ・シアターには、公開の1ヶ月以上前からファンによる長蛇の列ができ、日本でも芸能人が150人以上集まる大規模なプレミア試写会が行われ、公開当日にはコスプレしたファンが映画館に殺到。「スター・ウォーズ」のキャラクターのボトルキャップ付きで発売されたペプシコーラは、発売元のサントリーが2500万本を準備していたものの生産が追い付かなくなるほどの人気になるなど、公開前から世界中で社会現象が巻き起こるほどの盛り上がりをみせた。本作の現在(2024年3月26日)までの興行収入は127億円を超え、全世界の興行収入は10.27億ドル(Box office mojo調べ。3月26日現在)を突破する大記録を打ち立てており、今でも愛され続ける作品の一つとなっている。そんな本作で描かれるのは、後に銀河を支配するシスの暗黒卿ダース・ベイダーが、辺境の惑星に住む貧しい少年アナキン・スカイウォーカーだった頃の物語。やがてアナキンの師匠となるオビ=ワン・ケノービや、アナキンがダークサイドに堕ちるきっかけの一つとなる最愛の妻パドメ・アミダラとの出会いが描かれており、「スター・ウォーズ」の歴史を語る上でも重要な一作となっている。そして、特別上映の入場者特典として配布される新ポスタービジュアルには、若かりし日のオビ=ワンがジェダイ・マスターの師匠クワイ=ガン・ジンとともにライトセーバーを構えてパドメを守る姿が映し出され、その背後には本作の最大の敵であるダース・モールが不気味に浮かび上がっている。知られざる幼いアナキンの物語はもちろん、オビ=ワンとクワイ=ガン・ジンが二刀流のダース・モールと繰り広げた大迫力のライトセーバー戦に熱狂した当時の記憶を呼び覚ますような、当時を知らない世代にとっても興味をそそられるビジュアルとなっている。■上映劇場北海道:TOHOシネマズ すすきの宮城:TOHOシネマズ 仙台東京:TOHOシネマズ 日比谷東京:TOHOシネマズ 新宿東京:TOHOシネマズ 六本木ヒルズ東京:グランドシネマサンシャイン 池袋神奈川:109シネマズ川崎神奈川:ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい神奈川:イオンシネマ みなとみらい神奈川:横浜ブルク13神奈川:TOHOシネマズ 海老名千葉:シネマイクスピアリ埼玉:ユナイテッド・シネマ浦和静岡:シネマサンシャインららぽーと沼津愛知:ミッドランドスクエア シネマ愛知:中川コロナシネマワールド大阪:TOHOシネマズ 梅田大阪:TOHOシネマズ なんば大阪:TOHOシネマズ 二条兵庫:TOHOシネマズ 西宮OS岡山:TOHOシネマズ 岡南広島:広島バルト11福岡:ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13熊本:熊本ピカデリー沖縄:ユナイテッド・シネマ PARCO CITY 浦添※イオンシネマみなとみらいのみ、4D版(2K)も上映予定