ÂçÃ«æÆÊ¿à¥·¥íÈ½Äêá¤Ç³¤³°Î±³Ø»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÂ³Åê¡¡£Å£Ã£Ã¤¬¼èºà¤ËÌÀ¤«¤¹
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¿ôÀéËü±ßµ¬ÌÏ¤Î»äºâ¤òÅê¤¸¤ë³¤³°Î±³Ø»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢àÂ³Åêá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤È¶¦Æ±¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼ê¤¬¤±¤ë±Ñ²ñÏÃ¶µ¼¼£Å£Ã£Ã¤¬£²£¶Æü¡¢¼èºà¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ãË¡ÅÒÇîÌäÂê¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é²ò¸Û¤µ¤ì¤¿¸µÄÌÌõ¤Î¿å¸¶°ìÊ¿»á¤ÏÆ¹¸µ¤Ø¤Î¼Ú¶âÊÖºÑ¤Î¤¿¤á¡¢Æ±°Õ¤Ê¤·¤ËÂçÃ«¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤«¤é¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£´£µ£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¶²¯£¸£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤òÁ÷¶â¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£±²Ãæ¤ÎÂçÃ«¤ÏÆüËÜ»þ´Ö£²£¶Æü¡¢¿å¸¶»á¤Î°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¤á¤Æ»ö¾ð¤òÀâÌÀ¡£¼«¿È¤Î´ØÍ¿¤ò¥¥Ã¥Ñ¥ê¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÂçÃ«¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤«¤¤¤ï¤¤¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢ÂçÃ«¼«¿È¤¬È¯°Æ¤·¡¢ÈñÍÑ¤âÁ´³ÛÉéÃ´¤¹¤ë³¤³°Î±³Ø»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¾®Ãæ¹â¹»À¸£±£°£°¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë£¸·î¤Î£±½µ´Ö¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÎ±³Ø¡¢¥Û¡¼¥à¥¹¥Æ¥¤¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë´ë²è¡£ÂçÃ«¤Ï£Å£Ã£Ã¤È¶¦Æ±¤Ç¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡££´·î£±£´Æü¤Þ¤Ç»²²Ã¼Ô¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£³·î£±£°ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£ÂçÃ«Âç¹¥¤¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤Ï´¶¿´¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤È¤«³°¹ñ¤Î¿Í¤Ï½÷Í¥¤Ç¤âÌò¼Ô¤Ç¤â²Î¼ê¤Ç¤â¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¥ì¥Ù¥ë¤¬¤¤¤Ã¤Æ¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢»üÁ±»ö¶È¤ò¤Þ¤ï¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£¹¹ðÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡Ö¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î»ö¶Èµ¬ÌÏ¤ÏÈó¸øÉ½¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÉéÃ´¤Ï£µ£°£°£°Ëü±ß¤Û¤É¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¿å¸¶»á¤Ëµð³Û¤Îºâ»º¤òÍÏ¤«¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ÏÁ°¸þ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¿å¸¶»á¤Î°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Î´ØÍ¿¤Î²ÄÇ½À¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËü¤¬°ì¡¢¥¯¥í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤âÃæ»ß¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ËÜ¿Í¤¬£²£¶Æü¤Ë´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢£Å£Ã£Ã¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¸½»þÅÀ¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤È¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼³èÆ°¤ä¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤±¤ë³èÆ°¤ÎÊÑ¹¹¤ÏÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È²óÅú¡£Ãæ»ß¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤¬½Ð±é¤¹¤ë£Ã£Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Î²óÅú¤À¤Ã¤¿¡£