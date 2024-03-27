松田聖子 女性アーティスト最多記録の偉業を達成した昨年８月の１２５回目の日本武道館公演を映像化、５月８日発売
歌手・松田聖子の全国アリーナツアー「Ｓｅｉｋｏ Ｍａｔｓｕｄａ Ｃｏｎｃｅｒｔ Ｔｏｕｒ ２０２３ “Ｐａｒａｄｅ”」の日本武道館公演（２３年８月２０日）を収録したＤＶＤ＆ブルーレイが、５月８日に発売される。
昨年８月の同公演で、女性アーティスト最多となる１２５回目の日本武道館公演を記録。「赤いスイートピー」や「あなたに逢いたくて 〜Ｍｉｓｓｉｎｇ Ｙｏｕ〜」「ＳＷＥＥＴ ＭＥＭＯＲＩＥＳ」「青い珊瑚礁 〜Ｂｌｕｅ Ｌａｇｏｏｎ〜」などの代表曲から、大好評のアコースティックコーナーで披露されたレアな楽曲まで、パワフルなステージと機知に富んだＭＣが収められたコンサート映像作品になっている。
ＤＶＤの初回限定盤には厳選した１０曲を収録したライブＣＤ、ブルーレイの初回限定盤は５２ページに及ぶフォトブックが付く。
【収録曲】
Ｒｏｃｋ’ｎ Ｒｏｕｇｅ
時間の国のアリス
秘密の花園
渚のバルコニー
チェリーブラッサム２０２１
Ｍａｒｒａｋｅｃｈ〜マラケッシュ〜
Ｓｔｒａｗｂｅｒｒｙ Ｔｉｍｅ
あなたに逢いたくて 〜Ｍｉｓｓｉｎｇ Ｙｏｕ〜
Ｒｏｃｋ’ｎ’ ｒｏｌｌ Ｇｏｏｄ―ｂｙｅ
Ｊｅ ｔ’ａｉｍｅ
小麦色のマーメイド
ＳＷＥＥＴ ＭＥＭＯＲＩＥＳ
花一色〜野菊のささやき〜
Ｋｉｍｏｎｏ Ｂｅａｔ
赤いスイートピー
青い珊瑚礁〜Ｂｌｕｅ Ｌａｇｏｏｎ〜
裸足の季節
風は秋色
ハートのイアリング
素敵にＯｎｃｅ Ａｇａｉｎ
ピンクのモーツァルト
天使のウィンク
夏の扉
【アンコール】
ＳＱＵＡＬＬ
大切なあなた