Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」、勢い止まらず9週連続1位 歴代3位の週間再生数【オリコンランキング】
Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」が、3月27日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」において１位に。2024/2/5付の同ランキングで初めて1位を獲得して以降、勢い止まらずこれで9週連続となった。
【動画】Creepy NutsのOP主題歌も流れる『マッシュル』2期のPV
また、週間再生数2,718.2万回（27,181,998回）を記録。「オリコン週間ストリーミングランキング週間再生数」記録において、先週3/25付で自身が達成した今年度最高を自己更新【※1】し、歴代3位【※2】となった。なお、累積再生数は19,645.0万回（196,449,608回）。
本作はテレビアニメ『マッシュル-MASHLE-』第2期『マッシュル-MASHLE- 神覚者候補選抜試験編』（TOKYO MXほか）のオープニング主題歌。
【※1】今年度は、「2023/12/25付」よりスタート
【※2】オリコン週間ストリーミングランキング週間再生数 歴代TOP5※2024/4/1付現在／1位：3,113.0万回（31,130,352回） BTS「Butter」（2021/6/7付）、2位：2,997.6万回（29,975,897回） YOASOBI「アイドル」（2023/6/26付）、3位：2,718.2万回（27,181,998回） Creepy Nuts 「Bling-Bang-Bang-Born」（2024/4/1付）、4位：2,710.9万回（27,109,313回） YOASOBI「アイドル」（2023/6/19付）、5位：2,631.5万回（26,315,214回） Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」（2024/3/25付）
「週間ストリーミングランキング」は「2018/12/24付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2024/4/1付：集計期間：2024年3月18日〜3月24日）＞
【動画】Creepy NutsのOP主題歌も流れる『マッシュル』2期のPV
また、週間再生数2,718.2万回（27,181,998回）を記録。「オリコン週間ストリーミングランキング週間再生数」記録において、先週3/25付で自身が達成した今年度最高を自己更新【※1】し、歴代3位【※2】となった。なお、累積再生数は19,645.0万回（196,449,608回）。
【※1】今年度は、「2023/12/25付」よりスタート
【※2】オリコン週間ストリーミングランキング週間再生数 歴代TOP5※2024/4/1付現在／1位：3,113.0万回（31,130,352回） BTS「Butter」（2021/6/7付）、2位：2,997.6万回（29,975,897回） YOASOBI「アイドル」（2023/6/26付）、3位：2,718.2万回（27,181,998回） Creepy Nuts 「Bling-Bang-Bang-Born」（2024/4/1付）、4位：2,710.9万回（27,109,313回） YOASOBI「アイドル」（2023/6/19付）、5位：2,631.5万回（26,315,214回） Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」（2024/3/25付）
「週間ストリーミングランキング」は「2018/12/24付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2024/4/1付：集計期間：2024年3月18日〜3月24日）＞