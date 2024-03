Travis Japan「T.G.I. Friday Night」(ティージーアイ フライデーナイト)が、初週DL数4.4万DL(44,319DL)を記録し、3月27日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング」で初登場1位を獲得した。Travis Japanの同ランキング1位獲得は、2023/7/17付での「Candy Kiss」に続き、自身通算4作目。また2位には初週DL数3.7万DL(37,126DL)で、同ランキング1位を獲得した楽曲の日本語バージョンとなるTravis Japan『T.G.I. Friday Night (Japanese ver.)』が初登場。Travis Japanが「オリコン週間デジタルシングル(単曲)ランキング」1位・2位を独占した。同一アーティストの作品が1位・2位を独占するのは2022/8/29付のAdo【※】以来1年8ヵ月ぶりとなった。

続く3位には、初週DL数2.1万DL(21,332DL)を記録したto HEROes『Be on Your side』が初登場。本作は、能登半島地震の被災地支援を目的としたTOBEによるプロジェクト「to HEROes Project -Act for HOPE-」のテーマソング。Number_iが作詞を担当し、TOBEアーティスト13名全員で歌った楽曲になっている。【※】Adoは2022/8/22付〜8/29付で2週連続デジタルシングル1位〜4位を独占「週間デジタルシングル(単曲)ランキング」は「2017/12/25付」よりスタート<クレジット:オリコン調べ(2024/4/1付:集計期間:2024年3月18日〜3月24日)>