MAZZEL(マーゼル)『Parade』が、初週0.3万DL(2,835DL)を記録し、3月27日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で初登場1位を獲得。同ランキング自身初の1位となった。MAZZELは、ラッパー/ソングライターのSKY-HIがCEOを務める音楽事務所/レーベル「BMSG」所属の8人組ダンス&ボーカルグループ。昨年5月にリリースしたデビューシングル「Vivid」が、2023/5/29付のオリコン週間シングルランキングで1位を獲得するなど、人気を博している。本作は、そんな彼らの1stアルバム。「Vivid」や「LIGHTNING」「Carnival」などのリリース曲に加え、先行配信曲の「Waterfall」など、新曲を含む全15曲を収録。また本作を引っ提げて、6月から全国8都市9公演のツアー『MAZZEL 1st One Man Tour 2024 “Join us in the PARADE”』を開催する。