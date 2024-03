こぶた・たぬき・きつねの作品を集めた合同作品展＆物販展！柏高島屋「こぶたぬきつね展 in 柏タカシマヤ」

BACON(べーこん)は、こぶた・たぬき・きつねに特化した作品だけを集めた合同作品展&物販展「こぶたぬきつね展 in 柏タカシマヤ」を、柏高島屋(千葉県・柏市)にて2024年4月25日(木)〜5月6日(月・祝)に開催します。

初開催となる本展では、それぞれの動物をモチーフにした作品が一堂に集結。

さらに、先着2,000名限定でイラストレーター「ぽんた」さんが描き下ろした特製ポストカードをプレゼントします。

※配布は無くなり次第終了

柏高島屋「こぶたぬきつね展 in 柏タカシマヤ」

開催日時: 2024年4月25日(木)〜5月6日(月・祝) 10:30〜19:30

会場 : 柏高島屋 本館地下2階 催会場

入場料 : 無料

出展者 : 33組

主催 : こぶたぬきつね展実行委員会

企画 : 株式会社BACON

※営業時間は館側に準ずる

※最終日は17:00閉場

※上記は予定のため、内容は変更になる可能性があります

“こぶた”に“たぬき”に“きつね”と聞いて思い浮かべるのは何でしょう?

それぞれの動物たちは絵本や童謡では主役になったり、企業のモチーフになったりと大忙しです。

そして、共通して言えるのは子供から大人まで楽しめるものが多く、動物を通じてさまざまな価値観や教訓が伝えられています。

本展では、そんな“こぶた”に“たぬき”に“きつね”たちの作品が大集合!

過去に類を見ないイラスト作品や立体パネル、さらにはオリジナルのキャラクターが動き出す特別企画など、子供から大人まで楽しめる展覧会です。

また「こぶたぬきつね展」には、絵本や童謡で親しまれる動物たちをモチーフに、SNSで活躍するクリエイターたちが独自の世界観を披露。

XやInstagramなどSNSで作品を公開するクリエイター33組が大集結!

なかでも注目は、SNSでフォロワー数が12万人を超える「ふじもとめぐみ」さんのオリジナルキャラクター“ぽてぽてこぶたちゃん”の新作グッズやイラスト原画の販売。

また、きつねのイラストが人気の「うろぐつ」さんや小さな動物刺しゅうが人気の「itosino」さんは本展のために新作を多数販売予定。

このほかにも、人気のイラストレーター13組が初披露の作品を展示予定です。

気になる物販は、「葛屋カツキ」さんが、一点ものの直筆色紙イラスト作品を販売するほか、「あんこ」さんの描き下ろし限定ステッカーや「P:ggy」さんの絵本やキャンパスイラストなど、新作を限定販売します。

さらに、「*cute*」さんや「mokomiu」さんは、三匹の動物たちをかわいくスイーツに見立てたコラボレートグッズを販売する予定です。

絵本の世界を彷彿とさせるフォトスポット

会場入口では、“こぶた”、“たぬき”、“きつね”と三匹の動物たちが来場者をお出迎え。

まるで絵本から飛び出してきたようなファンシーで可愛いフォトスポットは、思わず写真を撮りたくなるほど。

会場内はSNS投稿も自由なので、思い出をたくさんシェアできます。

子どもから大人まで夢中になる、お絵描きアニメーション体験

会場内の特設スペースでは、自分の描いたぬりえが大型画面の中を動き回る体験コーナーも併設。

カラフルなこぶたや、モノトーンなきつねなど、自分だけのキャラクターを作って体感できます。

僕たちが主役!?脇役!?の絵本コーナーでは、新たな魅力を発見!?

会場内には、“こぶた”、“たぬき”、“きつね”といった三匹の動物たちをモチーフにした絵本やイラスト集など、作品だけを集めた特設コーナーも併設。

ここでは、様々なアーティストによる素敵な作品が展示され、絵本の世界に浸ることができます。

さらに、展示されている絵本は購入することも可能です。

絵本の愛好家やイラストレーションのファンにとっては、見逃せないコーナーとなっています!

人気イラストレーターとのコラボ作品が目白押し!

Instagramフォロワー数4万人超の「ぽんた」さんや「Oshiruko illustration」さんなど、人気イラストレーターが三匹の動物をモチーフにした新作を展示・販売します。

限定グッズ販売

<ふじもとめぐみ>

・トートバッグ 3,000円

・イラストカード 200円

・ミニ原画 4,000円

<あんこ>

・缶バッチセット 350円

・アクリルキーホルダー 700円

・ポストカード 200円

・ステッカー 200円

<TORIDORI tama>

・ブローチ 3,500円

<葛屋カツキ>

・茂助クリアファイル 550円

・アートプリント 550円

・大判ポストカード 350円

・アニマル缶バッジ 350円

・水彩画 直筆 手描き色紙 15,000円〜

<ZAKI>

・アクキー 1,100円

・ブタぽん 750円

<前髪ぱっつん>

・豚ミニキャンバス 2,800円

・豚原画 4,000円

・のび〜る豚ミニクッション 2,200円

・豚がちら見するマスキングテープ 600円

・豚シールBOX 1,000円

・豚はんこ 650円

・絵柄の違う豚のましかく付箋 400円

<Aroma-ma>

・たぬきち 4,500円

<ぬくもふぉれすと>

・たぬきさんがま口 3,700円

・きつねさんがま口 3,700円

・こぶたさんがま口 3,700円

・お顔ブローチ 1,200円

<ばんばぱえりあ>

・えぞこだぬき ぬいぐるみ 11,500円

<OUKA>

・きつねとパン柄コインケース 3,800円

<Blue Bell>

・たぬきの置き物 5,200円〜

・レトロミニメモ帳 450円

<松尾かおり>

・こんこんさんマグカップ 1,600円

・こんこんさんイラスト集2 1,200円

<ポトフスキー>

・マスコット 1,500円

・gogo ドライブポーチ 1,430円

・マグカップ 1,100円

・コインケース 880円

<AQUA TIMBRO>

・消しゴムはんこ 1,100円

・シャインカービング作品 3,800円

・シャインカービング体験キット 2,000円

上記は一部の発売予定アイテムになります。

※すべて税込表記

