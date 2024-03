ガリガリ食感とガーリックの味がクセになる！船バル酒場くらむぼん「提供まで30分かかる塩麹から揚げ」ガリヌマ唐揚げ

「船バル酒場くらむぼん」では、来店者の9割が注文する一般的な唐揚げ1個約35g・提供時間約3分30秒に対し重さ4,7倍超えの1個約165g、業界水準8,7倍超えの『提供まで30分かかる塩麹から揚げ』を提供しています。

今回、開業10周年を記念して初めての新味『ガリヌマ唐揚げ』を、2024年3月29日から10周年当日5月29日迄の2カ月間限定で提供開始します。

船バル酒場くらむぼん「提供まで30分かかる塩麹から揚げ」ガリヌマ唐揚げ

価格:690円(税込)

ガリヌマ唐揚げは、同店の大ヒット商品『提供まで30分かかる塩麹から揚げ』の最新作。

肉汁溢れる内面とは裏腹に、予想を裏切るガリガリ食感とガーリック(にんにくマヨネーズ)を合わせ、日常に溶け込む定番商品の唐揚げを再構築し思わず沼る(ハマる)一品に仕上げました。

愛知県名古屋No1グルメインフルエンサー『グルメ帝王』も『名古屋の居酒屋で1番の唐揚げ』と太鼓判

愛知県名古屋のグルメ界Instagramで1番のフォロワー数19,6万人を獲得し、愛知県の飲食店選びの広辞苑として多くの支持を獲得する『グルメ帝王』が、過去に19回わざわざ来店する理由の1つが同店の唐揚げ。

グルメ帝王は過去に自身の公式Instagramで『名古屋の居酒屋で1番の唐揚げ。唐揚げグランプリに出た方がいい。』と度々投稿しています。

唐揚げを通じた飲食業界の課題へアプローチ

飲食業界の慢性的な課題として人材不足、フードロスに伴う原価高騰が叫ばれています。

そんな中、同店は『提供まで30分かかる塩麹から揚げ』の他、『特上中トロいくら』や『魅惑の半熟卵』などがSNSを中心に人気を集め、圧倒的に目的来店者が多い事もあり、一般的に同店と同じサイズ(30坪65席)の居酒屋ではメニュー数が110種類程が良いとされていますが、およそ1/3のグランドメニュー39種類まで絞り込みに成功しました。

メニュー数を絞り込んだことにより食材ロスが驚異の3%を切り、オーダーが同じメニューに集中することにより、手が込んだこだわりの商品ながら、職人レス少人数運営が可能となり、居酒屋業態としては珍しい定休日を毎週2日設ています。

店舗概要

店舗名 :船バル酒場くらむぼん

所在地 :名古屋市天白区塩釜口2-1404 ホワイトモール2F

アクセス:鶴舞線塩釜口2番出口より右に徒歩10秒

営業時間:17:00-23:00 ※金曜日・土曜日は24:00迄

定休日 :火曜日、水曜日

